錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
6遊客闖八海山禁區暴雪失蹤！ 總領館求助警方雙路兵分！
日滑雪6勇士闖死亡谷！暴雪挖洞苦撐20小時，警方雙路救援全員脫險
哇，這趟滑雪之旅也太刺激了吧？2026年1月25日，6名遊客在新潟縣八海山滑雪場迷路，闖進那片惡名昭彰的「死亡谷」，結果暴雪來襲，被困將近20小時。
5名大陸遊客和1名台灣遊客，全是30到40歲男性，本來想享受粉雪樂趣，沒想到天色一暗，雪越下越大，只能靠挖雪洞避風過夜。
中國駐新潟總領館看到網上求助，趕緊聯絡日本警方，組織救援。幸好他們準備充足，無人受傷，精神頭兒還不錯。
事件從1月25日下午3點左右開始，這群人滑進八海山未開發區域，那裡雪深路險，容易迷失。網友發文求救，描述朋友被困，總領館工作人員看到後，馬上行動。
當晚民間救援隊試圖上山，但雪太大，體感溫度掉到零下18度，只能下撤。他們透過電話指導被困者：保留體力，保持乾燥，挖雪洞築風牆。
據報導，死亡谷地形複雜，粉雪雖美，但積雪深達數米，每年有遇難案。1月26日清晨5點多，警方兵分兩路，一隊從山上下降，一隊從山下往上。
上午10點發現他們，中午12點全員下山，送醫檢查無大礙，已回住處休息。救援收費每人100萬日元（約台幣25萬），不知是否支付。
八海山滑雪場是日本熱門地點，2025年遊客破百萬，但死亡谷是禁區，沒有護欄或標示，氣象廳數據顯示，當地1月雪量超標20%，增加風險。
專家指出，這類野雪區域充滿陷阱，雪崩或失溫常見。環境省統計，2025年日本滑雪意外增10%，多因缺乏準備。
網友分享類似故事，有人笑說「滑雪變生存遊戲」，也有人提醒帶GPS和急救包。
Japhub小編有話說
哎，這6位勇士挖洞過夜也太硬派，幸好平安！如果你愛滑雪，記得多準備裝備，別當冒險王。來分享你的戶外趣事，一起警惕警惕哦。
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
18個月大女嬰家中跌倒 額頭受傷一度昏迷
西貢發生嬰兒跌傷昏迷意外。昨日（26日）晚上近10時，一名18個月大女嬰於科技大學職員宿舍內行路時失平衡跌倒，前額紅腫，陷入昏迷，其41歲母親報警求助。警方和救護員接報後趕至現場，立即為女嬰進行急救，女嬰未幾恢復知覺，隨即由救護車送往將軍澳醫院救治。警方跟進調查，案件列作「有人意外受傷」處理。am730 ・ 1 天前
青森酸湯4米雪埋壓屋頂！ 北海道-28新低學校停課！
日本這冬天也太會玩了吧？從1月21日開始，東北和北陸地區雪下個不停，氣象廳說這波冷空氣超猛，預計持續到1月25日，部分地方積雪已經破年均兩倍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 1 小時前
海雲天片皮鴨點心放題32折！人均$1XX起每位送鮑翅＋焗蟹蓋 兒童價僅$99
九龍海逸君綽酒店「海雲天」推出震撼低至32折快閃優惠，午市人均低至$188，晚市則由$238起，即可在五星海景下無限時任食京式片皮鴨、乳山生蠔及45款精緻點心。每位成人更免費獲贈尊貴頭盆，包括紅燒鮑翅、黃金千絲焗蟹蓋及柚子黑毛叉燒皇，最長更可食足240分鐘，絕對是家庭聚會首選！Yahoo Food ・ 1 小時前
梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症
現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站就去到法國巴黎，梁朝偉除咗出席首映之外，更現身公開售票嘅大師班接受訪問，面對陌生嘅主持及幾百位歌迷，原本以為佢會好內斂及怕醜，點知佢全程不斷有講有笑，同曾認有社交恐懼症嘅佢好唔同。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍 18歲仔中伏被呃近5萬元
世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。am730 ・ 1 天前
庾澄慶帶老婆睇張學友演唱會 散場被狂迷追拍 黑面怒斥：不要拍了
台灣歌手兼主持人庾澄慶（哈林）與張學友過去經常聚在一起；日前，庾澄慶孖住老婆張嘉欣手拖手入場欣賞張學友《60+巡迴演唱會》最終場，非常恩愛，寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章。」張學友於騷上獻唱《只願一生愛一人》及國語版《讓我一次愛個夠》送畀台下嘅哈林，而哈林都有跟住唱，認真老友鬼鬼。日前，有網民於小紅書分享於會場散場時巧遇哈林出入嘅影片，哈林被一群粉絲包圍要求合影，不過有名男士就一邊行一邊拎住部裝咗燈嘅手機，夾硬隊埋哈林到與佢自拍，哈林忍受咗一陣騷擾後，忍無可忍下黑晒面用手推開該男子，怒斥對方：「不要拍了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
姜濤做P牌仔3個月即炒車 傾續約要求北上賺人仔
男團MIRROR人氣王姜濤曾被隊友Stanley爆料考足兩年車牌，直到去年2月佢終於成功一take過考獲車牌，成為「P牌仔」嘅姜濤瞬即入手一架價值約60萬元黑色電動車，做埋車主。據知姜濤成為新牌仔後，短短3個月就發生交通意外，導致新車損毁撞花，需要送入廠維修，故近日轉以平價版日本車代步。此外，姜濤同經理人公司MakerVille只餘下不足3年合約，有指佢已開始傾續約事宜，姜濤首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
巴士安全帶新例｜輪椅客扣安全帶需協助 53歲男子不滿被阻時間爭執 涉普通襲擊被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】巴士強制戴安全帶新例周日（25日）起實施，天馬苑有乘客今（27 日）搭巴士時疑不滿另一輪椅乘客需時扣安全帶，雙方口角後繼而動武。事件中一名53歲男子涉普通襲擊被捕。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
農曆新年期間不少港人喜歡到寺廟參拜，為新一年祈求平安好運！環境清幽的大埔慈山寺宣佈2026年年初一至初七（2026年2月17日至2月23日）舉行「新春花供禮佛」，一連7日免費開放予公眾人士進內參與。想在觀音聖像下賞花禮佛、洗滌心靈？要盡快到官網登記預約啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
陳志被捕｜ 台灣拍賣犯罪資產 包括Hermès Birkin手袋 柬埔寨：涉非法取得國籍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】太子集團創辦人、涉在柬埔寨從事大規模跨國電詐的陳志月初在當地落網，已移交中國受審。柬埔寨外交部周一（26 日）發表聲明，指陳志涉以不正當手段取得國籍，決定依法作出拘捕及遣返中國，強調符合司法協助程序。柬埔寨國家銀行早前宣布太子銀行進入清算程序，台灣法務部亦指，將於2月3日舉辦太子集團犯罪資產拍賣會，包括Hermès等多款名牌手袋、名牌波鞋等。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
伊朗血腥鎮壓︱醫護估計多達三萬人死 當局被指貨車運走大批遺體 集體埋葬︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗多個城市連日爆發示威後，來自醫護人員、法醫部門及墓地職員的說法顯示，官方公布的死亡人數或遠低於實際情況。一名身處伊朗境內的醫生 Ahmadi 與超過 80 名醫療專業人員組成網絡，收集來自全國 12 個省份的數據，發現實際遇害人數遠超官方公佈的數字，真實死亡人數或高達 30000 人以上。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
元朗汽車維修中心失火 焚燒逾四小時後救熄
【Now新聞台】元朗一個汽車維修中心發生火警，焚燒逾四小時後救熄，無人受傷。 從網上片段見到，現場火光熊熊，火勢猛烈，濃煙升上半空，消防拖喉射水灌救。周一深夜十一時許，警方接獲多人報案，指屏廈路沙洲里村一個汽車維修中心突然起火，並傳出爆炸聲，火場面積約20米乘30米。消防員接報到場，開動3條喉及3隊煙帽隊撲救，約凌晨4時將火救熄，30多人自行疏散，無人受傷。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
新型碰瓷黨天價索償引關注 警接5宗報案 審視30懷疑個案
本港出現「新型碰瓷黨」，有騙徒蓄意造成輕微交通意外，甚至沒有與汽車碰撞，卻透過律師「天價」索償。警方表示，收到5名市民報案，涉及懷疑交通意外索償詐騙的案件(新型碰瓷黨)，最高索償金額達80萬元。警方強調，高度關注事件，正就案件深入分析，並正審視30宗個案，暫未有人被捕。保險業聯會亦提醒市民，遇到新型碰瓷一定要通知保險公司，並交由公司專員處理，切勿怕失去「無索償獎金」而因小失大。警方近日留意到，有傳媒報導和市民報稱香港出現「新型碰瓷黨」，有司機或乘客在輕微碰撞甚至未有碰撞的情況下，於交通案件調查完結一段時間後，突然收到由涉案司機或乘客提出的民事索償，涉及律師費、醫療開支、收入損失及汽車維修等，每宗索償金額動輒數十萬元。事件引起市民警覺，警方亦高度關注。am730 ・ 9 小時前
外勞輸入申請逾 17 萬人 餐飲業佔 6.5 萬 外勞優化計劃推行 2 年多｜Yahoo
政府表示，「補充勞工優化計劃」即外界常稱的輸入外勞，截至去年 12 月申請輸入數字已經達到 17.1 萬多名，其中餐飲服務業涉及 64,917 名勞工。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
警拘71人涉洗黑錢及詐騙 有跨國二手車行被騙1.34億港元
警方早前展開一連15日代號「穿雲」行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，期間以「洗黑錢」罪拘捕71人，年齡介乎14至65歲，報稱學生、家庭主婦、地盤工人及保安員等，全部是傀儡戶口持有人，涉嫌曾向詐騙集團借出或賣出其銀行帳戶以換取報酬。行動涉及69宗騙案，共涉182名受害人，損失金額最高一宗，是一家經營二手汽車買賣的跨國公司，被騙去1.34億港元。AASTOCKS ・ 22 小時前
與Threads相關網購騙案一周逾40宗涉135萬 18歲男覬覦「免費羽毛球拍」失近5萬元
警方「守網者」社交平台公布，過去一周，錄至少274宗網購相關騙案。當中與Threads 社交平台相關案件超過41宗，其損失金額超過135萬港元。 日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶。 其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬港元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。 警方提醒，無論大家使用任何社交平台，就算對方稱免費送出貨品，一旦要求到不知名網站輸入個人銀行資料或轉賬作認證，十居其九是假。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
泡泡瑪特IP角色Molly西九辦特展 展出創作手稿等
為慶祝泡泡瑪特(9992.HK)旗下IP角色Molly誕生20周年，泡泡瑪特與著名香港藝術家Kenny Wong(王信明)共同策劃《一顆不變的星》Molly 20周年特展，展覽設於西九文化區藝術公園藝術展亭，於1月24日至2月10日舉行。AASTOCKS ・ 1 天前
騙徒冒跨國公司CEO騙走1.34億 71人涉洗黑錢被捕
騙案數字持續上升，行騙手法亦不斷變種。港島總區刑事部聯同轄下四個警區的刑事單位，自本月12日起，展開為期15日、代號「穿雲行動」的反詐騙及反洗黑錢行動，拘捕71人涉「洗黑錢」罪。行動涉69宗騙案，其中一間跨國公司被騙1.34億元，為最大單一損失的案件。港島總區科技及財富罪案組督察曾健華表示，近期出現騙徒假冒電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員行騙。「穿雲行動」合共拘捕71人，案中角色為傀儡戶口持有人，總共包括46男25女，年齡介乎14至65歲，報稱的職業包括學生、家庭主婦和地盤工人等。他們涉嫌干犯「洗黑錢」罪行，共涉及69宗騙案及相關洗黑錢案件。案件涉182名受害人，損失金額由220元至1.34億元不等，累計損失逾2.14億元。am730 ・ 9 小時前