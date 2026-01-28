6遊客闖八海山禁區暴雪失蹤！ 總領館求助警方雙路兵分！

日滑雪6勇士闖死亡谷！暴雪挖洞苦撐20小時，警方雙路救援全員脫險

哇，這趟滑雪之旅也太刺激了吧？2026年1月25日，6名遊客在新潟縣八海山滑雪場迷路，闖進那片惡名昭彰的「死亡谷」，結果暴雪來襲，被困將近20小時。

5名大陸遊客和1名台灣遊客，全是30到40歲男性，本來想享受粉雪樂趣，沒想到天色一暗，雪越下越大，只能靠挖雪洞避風過夜。

中國駐新潟總領館看到網上求助，趕緊聯絡日本警方，組織救援。幸好他們準備充足，無人受傷，精神頭兒還不錯。

6遊客闖八海山禁區暴雪失蹤！ 總領館求助警方雙路兵分！

事件從1月25日下午3點左右開始，這群人滑進八海山未開發區域，那裡雪深路險，容易迷失。網友發文求救，描述朋友被困，總領館工作人員看到後，馬上行動。

當晚民間救援隊試圖上山，但雪太大，體感溫度掉到零下18度，只能下撤。他們透過電話指導被困者：保留體力，保持乾燥，挖雪洞築風牆。

據報導，死亡谷地形複雜，粉雪雖美，但積雪深達數米，每年有遇難案。1月26日清晨5點多，警方兵分兩路，一隊從山上下降，一隊從山下往上。

6遊客闖八海山禁區暴雪失蹤！ 總領館求助警方雙路兵分！

上午10點發現他們，中午12點全員下山，送醫檢查無大礙，已回住處休息。救援收費每人100萬日元（約台幣25萬），不知是否支付。

八海山滑雪場是日本熱門地點，2025年遊客破百萬，但死亡谷是禁區，沒有護欄或標示，氣象廳數據顯示，當地1月雪量超標20%，增加風險。

專家指出，這類野雪區域充滿陷阱，雪崩或失溫常見。環境省統計，2025年日本滑雪意外增10%，多因缺乏準備。

網友分享類似故事，有人笑說「滑雪變生存遊戲」，也有人提醒帶GPS和急救包。

小編有話說

哎，這6位勇士挖洞過夜也太硬派，幸好平安！如果你愛滑雪，記得多準備裝備，別當冒險王。來分享你的戶外趣事，一起警惕警惕哦。

