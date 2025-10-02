記者實測！八達通APP日本付款 嘟一嘟即扣港幣、零手續費！即睇PayPay支付流程、即時匯率價

八達通於9月30日起正式支援日本PayPay支付功能，由即日起八達通App（包括iOS及Android版本）新增日本Pay Pay選項，只需開啟PayPay二維碼或掃瞄當地商戶的二維碼，即可於日本數百萬間接受PayPay的大小商店付款，全程零手續費、無需綁定信用卡或其他支付平台，港人遊日不用再事先兌換日圓，夠方便呢！身在日本的編輯即時幫大家實測支付流程及實際操作～

只需開啟PayPay二維碼或掃瞄當地商戶的二維碼，即可於日本數百萬間接受PayPay的大小商店付款。（相片來源：Yahoo Travel）

全程零手續費 無需綁定信用卡/其他支付平台

八達通近年積極拓展跨境支付服務，繼接通泰國PromptPay、「八達通全國通卡」，以及八達通銀聯卡支援韓國ZeroPay95個加盟店後，八達通於9月30日正式加入日本PayPay二維碼支付功能，讓身處日本的港人只需打開八達通Android及iPhone手機App，便可於「旅遊」專區內開啟PayPay二維碼，直接使用八達通餘額或八達通銀包付款，交易付款時按當日匯率自動將金額由日圓轉換為港幣支付，全程零手續費、無需綁定信用卡或其他支付平台。

涵蓋數百萬間大小商店

八達通的日本PayPay二維碼涵蓋日本數百萬間大小商店（目前未支援網購），用戶付款時可享零手續費，同時享有商戶折扣優惠。用戶可透過銀行應用程式、轉數快、八達通卡、現金或SC Mobile等方式為戶口增值。但留意該PayPay二維碼只限在日本當地使用，如用戶身處日本以外地區，系統會自動遮擋二維碼，以保障資料安全。

日本八達通支付流程及實際操作

安裝／更新最新版本八達通App（iOS版本9.32.0 / Andriod） 打開八達通App，在頁面下方點選「旅遊」圖示 點選「二維碼支付」下方顯示櫻花與鳥居的 「日本PayPay」 付款頁面出現一個條碼、二維碼以及即時匯率，只需讓店員掃瞄條碼或二維碼即可直接在八達通手機App扣款 最後聽到「PayPay」（發音：Pay皮）即完成交易，頁面上顯示金額、店舖名及支付時間等資料

點選「二維碼支付」下方顯示櫻花與鳥居的 「日本PayPay」。（相片來源：Yahoo Travel）

付款頁面出現一個條碼、二維碼以及即時匯率，只需讓店員掃瞄條碼或二維碼即可直接在八達通手機App扣款。（相片來源：Yahoo Travel）

最後聽到「PayPay」（發音：Pay皮）即完成交易，頁面上顯示金額、店舖名及支付時間等資料。（相片來源：Yahoo Travel）

日本電子支付盛行

現在於日本有多種電子支付方式，包括拍卡、信用卡、掃碼支付等，一般來說所有便行店、超市、100円店及大部份食店都能使用，基本上不帶現金都能外出消費！付款時，只需向店員講一聲「PayPayで」（發音：Pay皮嗲），大部份店員都會自動波掃瞄你的二維碼，又或示意你掃描其商戶二維碼；如透過付款機付款的話，即可點選「バーコード決済」（條碼支付）或「スマホ決済」（電話支付），嘟一嘟即可付款。

如透過付款機付款的話，即可點選「バーコード決済」（條碼支付）或「スマホ決済」（電話支付），嘟一嘟即可付款。（相片來源：Yahoo Travel）

長者都輕鬆上手！匯率不錯、覆蓋範圍勝WeChatPay及AlipayHK

編輯分別於超市、便利店以及生果小店進行實測，統統都順利付款，個人認為操作相當簡單，即使年過60的媽媽仍能輕鬆使用，而且匯率不錯！八達通APP顯示實測當日（10月1日）匯率是每百日元兌港5.281元，同日匯豐匯率為每百日圓兌5.22港元、飛鳥找換店當日賣出價為5.265、小女孩找換店則兌5.254，匯率略高但仍屬可接受範圍。提提大家，日本現時不少商戶都支援多種港人慣用電子支付平台，如WeChatPay、AlipayHK，不過覆蓋範圍都不及日本PayPay，假如旅程去到尾聲、不想再兌換現金，不妨用八達通App付款。

八達通APP匯率比香港兌換店、銀行即時匯率略高，但仍屬可接受範圍。（相片來源：Yahoo Travel）

同日匯豐的匯率為每百日圓兌5.22港元。（相片來源：Yahoo Travel）

付款前見到PayPay標誌，確保接受這種支付方式。（相片來源：Yahoo Travel）

