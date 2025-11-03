日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

每到冬天，日本各地都會舉辦大大小小的燈飾活動，當中最令人期待的莫過於大阪城的年度盛事。由2025年11月1日至2026年2月1日，西之丸庭園將再次變身成光影奇境，迎來「大阪城Illuminage 2025」（大阪城イルミナージュ）。今年以「豐臣之夢，天下一統」為主題，將歷史與科技完美結合，讓大家在天守閣的夜色下，走進一場跨越時空的光影之旅。

今年大阪地的光影展，以以「豐臣之夢，天下一統」為主題，結合歷史與光影，打造出戰國武將甲冑燈飾、燈光回廊及重現大阪經典地標場景。（IG@official_illuminagegroup）

戰國英雄重現江湖 六大武將光影再現

入夜的大阪城，變身成燈光展，將大家熟悉的歷史地標，瞬間幻化成一座光影奇境。活動主場地鎖定西之丸庭園，以天守閣作背景，整個空間換上了全新的燈飾裝束。今年最引人注目的，莫過於全新登場的「戰國武將甲冑」燈飾，製作團隊以豐臣秀吉旗下的猛將，如加藤清正、福島正則，以及敵對陣營中的石田三成、真田幸村等傳奇人物作為藍本，運用以LED復刻了他們的英姿。每位武將都有專屬的光影甲冑，高度超過3米，每隔30分鐘會配合音樂節奏變換色彩。同時，別錯過以全身武士甲冑為主題的立體燈光裝置「頭盔收藏（兜コレクション）」展示完整的武士全身甲冑立體燈飾。整個園區就像一個巨型的歷史劇場，讓大家能夠親身感受戰國時代的氣勢。

大阪城在LED燈光映照下，再配合西之丸庭園內的彩色燈飾裝置，營造出一種夢幻的氛圍。（IG@official_illuminagegroup）

六位戰國武將穿上LED甲冑，每套甲冑都精心設計，在燈光照射下，讓武將們看起來更加栩栩如生。（IG@official_illuminagegroup）

穿梭於燈光構成的戰國場景之間，讓大家仿如進入時光隧道。（IG@official_illuminagegroup）

武士劍迴廊×大阪名勝 打造360度沉浸體驗

穿過武將展區，全新打造的「武士劍迴廊」絕對讓人驚喜。超過千盞LED燈沿著小徑整齊排列，每盞都會隨音樂節奏變換顏色，形成一條的光之隧道。漫步其中，既可欣賞大阪城的夜景，又能感受傳統日式美學。而「大阪觀光地系列」今年再升級，通天閣、道頓堀的霓虹招牌、章魚燒攤檔、懷舊路面電車等大阪地標，全部用LED重現。最受歡迎的章魚燒燈飾更加大至實物的50倍，還會噴出彩色「煙霧」效果。園區內更設有多個互動裝置，包括會發光的蹺蹺板、巨型發光鋼琴等，欣賞最迷人的天守閣夜景。

燈籠迴廊綿延超過200米，數千盞LED同時亮起時極為壯觀，而可以變換七種顏色，配合背景音樂營造出如夢似幻的氛圍。（IG@official_illuminagegroup）

巨型章魚燒燈飾成為拍照熱點，直徑達3米的「章魚燒」會旋轉並噴出彩色LED「煙霧」。旁邊還有迷你版的大阪燒、串炸等美食燈飾，而且還有大家熟悉的固力果跑跑人等地標，完美重現大阪的特色。（IG@official_illuminagegroup）

大阪城Illuminage（大阪城イルミナージュ）

地址：大阪府大阪市中央區大阪城2 大阪城西之丸庭園内特設會場 （地圖）

日期：2025年11月1日-2026年2月1日

時間：5pm-10pm (最後入場時間9:30pm)

票價：成人（2000日圓）、小學生以下（1000日圓）

交通：大阪地鐵谷町四丁目站落車，步行約12分鐘

網址：按這裏

