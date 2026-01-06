跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
計劃今年暑假去日本旅遊的港人要留意了！日本政府早前宣佈將於2026年7月起大幅調高出境稅，由現時每人1,000日圓激增至3,000日圓，相等於原來的三倍！這項被稱為「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）的徵費，無論是外國遊客還是日本國民，只要年滿2歲從日本離境都要繳付。隨著日圓匯率持續低企吸引大量遊客訪日，多個熱門景點出現嚴重人潮問題，日本政府希望透過提高出境稅來改善過度旅遊帶來的影響，同時為各項觀光設施升級籌集資金。
專門解決觀光公害
日本觀光局公佈了2026年度的預算方案，預計總額達1,383億日圓。為了籌措支應「觀光公害」的經費，政府決定將現時每人1,000日圓（約50港元）的出境稅，於今年7月起大幅調升至3,000日圓（約150港元）。這項新政策生效後，預計2026財政年度的相關稅收將是目前的2.7倍。這筆龐大預算將分配予觀光廳、文化廳及外務省，重點解決熱門地區如京都市及富士山等地因遊客過多而產生的社會負擔。
稅收用途主要分為三大方向：首先是環境維護與人流分度，透過優化交通路線及實施特定時段車輛管制，減低遊客對當地居民生活的滋擾；其次是宣傳旅遊規則，針對亂丟垃圾、非法攝影等不文明行為加強宣導；最後是升級旅遊設施，包括提升機場通關效率、增加多國語言標示，以及保護重要的文化資產。
3類人豁免出境稅
這項「國際觀光旅客稅」早於2019年開始推行，其特點是「不分國籍」，無論是「回鄉」度假的港人、各國旅客，抑或是準備出國旅遊的日本居民，只要年滿2歲，在透過飛機或船舶離開日本時都必須繳付。對於一般自由行旅客來說，這筆稅款通常會直接計入機票或船票價格中，在付款買機票時就已經完成支付，所以大家到機場櫃檯時，不需要像某些東南亞國家般額外付款。不過，如果只是在日本轉機且停留時間不超過24小時，或者是因為天氣等不可抗力因素被迫入境以及2歲以下，則可以獲得豁免。
雖然稅款調升在國內引發不少日本民眾反對，認為要日本國民為了解決「觀光公害」而加重出國負擔並不公平，但政府認為這是目前最有效的集資方式。除了加稅，當局亦計劃新設機制，與仲介平台合作自動下架非法民宿。面對日圓貶值帶來的旅客量新高，日本正試圖在「賺取觀光財」與「維持生活質素」之間尋找平衡。下次訂機票前，不妨先睇清楚稅項明細，免得發現票價比想像中貴而感到奇怪。
