經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
日本為什麼排斥刺青？揭開與反叛者連結的文化，臉紋「犬」字懲罰犯人！
日本為什麼排斥刺青？揭開與反叛者連結的文化，臉紋「犬」字懲罰犯人！
過去在日本，身上有刺青的人被禁止進入公共澡堂，因為刺青被視為與黑社會有關聯的危險分子。然而，社會風氣逐漸開放，許多場所現在放寬了這些限制，允許有刺青的人進入。YouTuber「蔡桑」最近揭露了刺青在日本文化中的重要性，指出在過去，臉上的刺青曾作為罪犯的懲罰，形成了反叛者與刺青之間的連結。
在日本江戶時代，臉上的刺青是對罪犯的一種懲罰。例如在九州的筑前藩，初犯者可能會被刺一個字，而累犯則會繼續刺下去，第三次就會形成「犬」字，用來懲治嚴重的罪行。蔡桑表示：「這種與反抗權威的連結，漸漸讓刺青與法外之徒產生了聯繫。」
此外，日本在江戶時代發展出了一種獨特的刺青風格，稱為「和彫」，與西方的刺青有所不同。蔡桑解釋道：「雖然刺青更被視為時尚潮流，而和彫則有著更深的文化意義。」從1872年的明治時代開始，東京府正式禁止刺青，並逐步擴展到日本各地，包括沖繩和北海道。這些法律限制也抑制了原住民族的刺青傳統，被視為是一種文化壓抑手段。蔡桑指出：「因此，刺青逐漸與反社會行為聯繫在一起，形成了兄弟們間的一種隱藏美學。」
這種觀念的演變反映了日本對刺青的複雜態度，從歷史上的罪犯聯想，到當代的文化轉變和法律限制。
