北海道貨車無視欄桿撞列車！ 司機50歲亡中國3男1女輕傷！

日北海道列車貨車大碰撞！貨司機亡8傷含4中國客，總領館伸援手調查中

哎呀，這通勤意外也太慘烈了吧？2026年1月26日上午10點25分，日本北海道根室市JR花咲線一列普通列車，從釧路開往根室途中，在平交道和一輛貨車猛撞。

貨車司機送醫不治，享年50多歲；列車上8人掛彩，包括6乘客和2乘務員。其中4名傷者是中國公民，中國駐札幌總領事館趕緊聯繫，提供簽證和醫療協助，讓家屬安心點。

據日本警方消息，貨車疑似無視平交道欄桿放下，直接闖入道口，導致列車頭撞上貨車側身。列車是單節車廂，載18乘客和2工作人員，撞擊瞬間衝力大，一名乘務員說被拋向車尾窗戶，

嚇傻了。傷者大多輕傷，像是擦傷或震盪，送往附近醫院治療。網上照片顯示，現場車頭變形，貨車翻側，鐵道扭曲，救援隊忙得不可開交。

這不是北海道第一起平交道事故，日本國土交通省數據顯示，2025年全國類似意外40件，多因司機分心或欄桿故障。花咲線是地方路線，連結釧路和根室，風景美但車輛少，

這次撞上讓線路暫停，影響當地通勤。警方正調監控和目擊證詞，懷疑貨車司機沒注意信號，詳細原因還在查。中國總領館工作人員說，傷者3男1女，狀況穩定，家屬已趕來。

新華社報導，總領館將應需要提供領事保護。網友留言關心，有人調侃「北海道雪大，視線壞」，也有人呼籲加強平交道安全。

Japhub小編有話說

哇，這意外提醒大家，出門注意交通，信號燈別忽略。如果你有北海道旅行經驗，分享你的安全小撇步，一起避開麻煩哦！

