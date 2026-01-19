曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
中國男持刀襲擊女路人重傷！ 謀殺未遂背後私人恩怨黑幕？
日本千葉持刀傷人驚魂：中國男砍熟女頭頸還波及路人，謀殺未遂動機成謎網友議論紛紛！
哇，日本千葉縣這新年檔期本該是溫泉購物的好時光，誰知1月16日午夜稻毛區物流中心爆出這檔子血腥事。一名34歲中國男子持刀襲擊30歲女子，砍傷頭頸部，所幸她命大無危險，但連一名無辜路人男子也遭殃，全身血淋淋情況危急。警方火速逮捕疑犯，以謀殺未遂罪調查，他自稱市川市上班族，承認砍人但否認殺意，讓人猜不透這背後有什麼恩怨情仇。
疑犯與女子是舊識，據TBS新聞，他訊問時說「確實斬傷，但沒想殺她」，警方懷疑私人糾紛或感情問題。物流中心是24小時運轉，當晚疑犯潛入犯案，女子是員工，
男子疑似路過倒楣中招。警方從監視畫面和目擊證詞鎖定疑犯，逮捕時他沒抵抗。據朝日新聞，這類持刀案日本2025年有200多件，多因爭執，千葉縣外國居民多，
警方加強巡邏避免類似事件。網上炸鍋，有人調侃「千葉變危險區」，有人憂「移民安全問題」。警方呼籲民眾夜間小心，遇可疑報警。
日本內閣府數據，外國人犯罪率低，但這案讓人警醒文化衝突可能。總之，這傷人案像場意外驚魂，提醒大家人際關係得多溝通，安全第一。
Japhub小編有話說
哎，這疑犯砍人太衝動了，像電影情節！你有遇過類似糾紛嗎？留言吐槽你的化解小妙招，我們一起笑談平安之道～
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
荃灣快餐店男子手持菜刀 被警員拘捕
【Now新聞台】荃灣一名男子在快餐店手持菜刀，被警員拘捕。 警方早上8時許接報，指一名男子在荃灣大河道一間快餐店的梯間手持利刀，警員到場將他制服，在他身上檢獲一把菜刀，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕他，事件中無人受傷。據了解，該名36歲尼泊爾裔男子持有香港身份證，懷疑有情緒問題。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
荔枝角休憩處袋子突起火 消防撲熄無人傷 警方列縱火案
警方接獲途人報案，指荔枝角青山道休憩處的一張長凳上，一個袋子突然起火。消防人員接報到場，迅速將火勢撲滅，事件中並無人員受傷，亦毋須進行疏散。am730 ・ 17 小時前
iPhone 18 Pro 最新消息整理｜棄動態島？屏下 Face ID 配左上單挖孔，2nm 晶片、可變光圈鏡頭規格首曝
綜合微博和多個海外爆料來源，下一代 iPhone 18 系列的模樣似乎變得愈來愈具體？Yahoo Tech 以下為大家整理各路資訊，給大家更清晰、更齊全的 iPhone 18 爆料！Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
西班牙2列高鐵脫軌已知10死
（法新社馬德里18日電） 西班牙緊急救援單位今天指出，南部發生兩列火車相撞事故，已知至少10人死亡。警方發言人最初告訴法新社，發生在哥多華省（Cordoba）的這起事故已知5人死亡，不久後將罹難人數更新為10人。法新社 ・ 7 小時前
粉嶺男子墮樓 倒臥行人路當場身亡
【on.cc東網專訊】粉嶺有人墮樓亡。今日(19日)早上11時09分，一名女子報案，指一名男子懷疑由高處墮下，倒臥於馬適路1號一屋苑對開行人路上。救援人員接報到場經檢驗證實事主當場身亡，人員在現場檢獲遺書，經初步調查相信，姓丁(48歲)男子從上址一單位墮下，死因on.cc 東網 ・ 3 小時前
《咒術迴戰》死滅迴游劇情太複雜！官方緊急出「3分鐘攻略」讓觀眾快速搞懂
《咒術迴戰》動畫第三季「死滅迴游」篇近日正式上線後，再度掀起話題，但討論焦點卻不是戰鬥場面，而是被大量觀眾點名「看不懂」的複雜規則設定。由於死滅迴游牽涉多項條件、積分與追加規則機制，不少觀眾表示即使追動畫也難以完整理解整體運作方式，甚至有人直言「看了也記不起來」。針對這個狀況，沒想到官方直接出了一篇「攻略」讓大家能夠快速搞懂這次的篇章到底在幹嘛。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
土瓜灣男途人遭旅遊巴撞倒 一度昏迷送院
【Now新聞台】土瓜灣有旅遊巴撞到男途人，傷者頭部受傷送院治理。 男事主由救護車送到伊利沙伯醫院，下午4時許，一輛旅遊巴沿旭日街駛至朗月街交界，意外撞倒一名男途人，傷者倒地昏迷不醒，送院治理後回復知覺。涉事司機在場協助調查，警方事後將旅遊巴拖走，正調查意外成因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！
日本北海道這新年暴雪來勢洶洶，像老天爺在辦雪花派對，結果遊客變成淋雪主角！1月13日當天，札幌市區積雪厚重，風速直逼颱風等級，新千歲機場能見度掉到100米以下，多架航班停飛或延誤，部分旅客卡在機場長達6小時。成田機場也遭強烈側風襲擊，飛機晃得像在跳迪斯科，迫使班機轉降仙台或大阪。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合
UNIQLO 2026春夏系列都已經上場，今季繼續有好多基本百搭服飾讓大家mix and match，包括色彩繽紛的多巴胺服飾，也有近期大流行的「巴恩風Barn Style」。有趣在於發現品牌在推一個叫做「BB穿搭公式」，不是寶寶BB的意思，而是湊上BarnYahoo Style HK ・ 7 小時前
馬拉松｜陳茂波鄧炳強盧寵茂等跑領袖盃 霍啟剛：分兩日舉行助吸引更多跑手
香港馬拉松今日舉行，項目包括多名政商界人士參與的領袖盃。早上7時許在灣仔運動場起步，然後前往維多利亞公園終點，全長約2公里，參加者包括財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂與妻子盧彩雲、行政會議成員陳清霞等。警務處行動處長呂錦豪、警務處副處長(行動)葉雲龍、「一帶一路」專員何力治和金融發展局主席洪丕正等都有參賽。am730 ・ 1 天前
ECB官員直言：別天真了！歐洲早已與俄國「開戰」
歐洲中央銀行（ECB）管理委員會成員馬丁斯 · 哈薩克斯（Martins Kazaks）接受《金融時報》專訪時發出嚴正警告。他表示，決策者不應「天真」地認為歐洲尚未與俄羅斯進入戰爭狀態，並強調各國央行必須為局勢的進一步升級預作準備。鉅亨網 ・ 8 小時前
金唱片後台曬交情！許光漢、邊佑錫飛米蘭準備合體？Karina女神級降臨機場美到失焦
日前在金唱片頒獎後台自拍、展現好交情的兩位男神－許光漢與邊佑錫，這次更分別出發前往PRADA2026米蘭秋冬男裝秀會合了～機場穿搭：許光漢「低調耐看派」代表許光漢，他選擇黑色尼龍外套搭配咖啡色長褲，看似簡單卻處處有細節，重點放在材質與比例。Prada Speedrock Re-Nylon...styletc ・ 2 小時前
深圳同泰萬怡酒店買1送1優惠｜人均低至$243.5！紅日、周末不加價
深圳同泰萬怡酒店座落於寶安區核心地帶，鄰近深圳國際會展中心及寶安國際機場，是不少商務及度假旅客的熱門之選。作為萬豪國際集團旗下的經典品牌，酒店秉承了品牌一貫的高質素服務標準，設計簡約現代且空間感十足。Yahoo Travel為你搜羅深圳同泰萬怡酒店最新優惠，利用其優越的地理位置，配合直通巴士及地鐵11號線，輕鬆開啟一場高性價比的深圳短途旅行。Yahoo 旅遊 ・ 45 分鐘前
醒來就被美醒！全球5間神級日出飯店，鬧鐘再早都願意起床！
神級日出飯店推薦1.峇里島．安縵丘瀾安縵丘瀾依偎在阿貢山腳下，佔據龍目海峽一段令人驚嘆的海岸線。三層無邊泳池如瀑布般層疊而下，復刻印尼傳統稻田之美。雖然11月至翌年3月是峇里島雨季，卻也是淡季，熱門景點無需排隊，早晨與中午多半陽光普照，午後偶有短暫陣雨。神級日...styletc ・ 2 小時前
農曆新年親子好去處｜人均$69起荃灣帝盛酒店親子茶果工作坊 製作美味茶果＋賀年圖案裝飾
很多人都會自家製賀年食品，如果想讓小朋友一同學習，不如先由參加工作坊入手！荃灣帝盛酒店的兒童遊樂區於1月及2月推出「馬年吉祥茶果工作坊」，家長與孩子一同學習製作有馬年圖案及新年元素的茶果，1小時的工作坊每組只需$138起，平均人均$69起。準備茶果期間無需開火，過程簡單又安全，煮食零經驗都可以參加，感受節日樂趣。Yahoo 旅遊 ・ 33 分鐘前
實在太好逛！外國人在日本百貨公司大感驚奇的5件事
到日本旅遊時，逛百貨公司可說是讓人期待的行程之一。在這裡可以發現許多最新服飾的專櫃，還有集結各種日本菜的美食地下街、伴手禮櫃，完全讓人可以逛到忘我！ 以下訪問了好幾位住在日本的外國人，關於日本百貨公司的驚奇二三事，雖然百貨公司並不是僅限日本才有的設施，但大家也提出了好幾項日本百貨讓人驚訝的特色，來看看你是否也感同身受吧！ ※以下內容為2019年受訪者的個人意見，可能會與最新現狀有出入LIVE JAPAN ・ 2 小時前
民粹主義飆百年新高！美銀示警：三大歷史性脫鉤來襲 全球投資邏輯大洗牌
美銀全球研究團隊在最新發布的研究報告中指出，全球金融市場正經歷三個歷史性的「脫鉤」趨勢，同時全球民粹主義政策水準也已攀升至百年高點，兩大結構性變化正合力改寫傳統投資邏輯，對市場配置策略有深遠影響。鉅亨網 ・ 8 小時前
內地春運火車票今開售 學生寒假掀旅遊預訂潮
【on.cc東網專訊】今年鐵路春運自2月2日正式開始，至3月13日結束，為期40天，鐵路部門預計全國鐵路發送旅客5.39億人次、同比增長5%。按照火車票提前15天開始發售的規則，周一（19日）開售春運第一天的火車票，12306平台同日推出旅客誤購限時免費退票服務on.cc 東網 ・ 3 小時前
佐敦天降無人機 私家車天窗玻璃遭擊毀
【on.cc東網專訊】今晨(18日)11時52分，一輛私家車沿佐敦覺士道往柯士甸道方向行駛，在一燈位等候期間，突然有一部無人機從天而降，車頂被擊中，司機見狀報案求助。警員接報到場調查，發現該輛私家車的車頂天窗玻璃窗爆裂，車旁有一部無人機。事件中無人受傷，案件列作on.cc 東網 ・ 1 天前
灣仔金行女子取貨不付尾款 攜8千元金鏈奪門而逃
灣仔莊士敦道148號一間珠寶金行職員向警方報案，指有女子涉嫌盜竊。該女子早前曾落訂購買一條約值8,000元的金鏈，今日到店取貨時並未繳清尾款，卻直接將金鏈取走，隨即奪門而出，往銅鑼灣方向逃去。am730 ・ 17 小時前