中國男持刀襲擊女路人重傷！ 謀殺未遂背後私人恩怨黑幕？

日本千葉持刀傷人驚魂：中國男砍熟女頭頸還波及路人，謀殺未遂動機成謎網友議論紛紛！

哇，日本千葉縣這新年檔期本該是溫泉購物的好時光，誰知1月16日午夜稻毛區物流中心爆出這檔子血腥事。一名34歲中國男子持刀襲擊30歲女子，砍傷頭頸部，所幸她命大無危險，但連一名無辜路人男子也遭殃，全身血淋淋情況危急。警方火速逮捕疑犯，以謀殺未遂罪調查，他自稱市川市上班族，承認砍人但否認殺意，讓人猜不透這背後有什麼恩怨情仇。

廣告 廣告

中國男持刀襲擊女路人重傷！ 謀殺未遂背後私人恩怨黑幕？

疑犯與女子是舊識，據TBS新聞，他訊問時說「確實斬傷，但沒想殺她」，警方懷疑私人糾紛或感情問題。物流中心是24小時運轉，當晚疑犯潛入犯案，女子是員工，

男子疑似路過倒楣中招。警方從監視畫面和目擊證詞鎖定疑犯，逮捕時他沒抵抗。據朝日新聞，這類持刀案日本2025年有200多件，多因爭執，千葉縣外國居民多，

中國男持刀襲擊女路人重傷！ 謀殺未遂背後私人恩怨黑幕？

警方加強巡邏避免類似事件。網上炸鍋，有人調侃「千葉變危險區」，有人憂「移民安全問題」。警方呼籲民眾夜間小心，遇可疑報警。

日本內閣府數據，外國人犯罪率低，但這案讓人警醒文化衝突可能。總之，這傷人案像場意外驚魂，提醒大家人際關係得多溝通，安全第一。

Japhub小編有話說

哎，這疑犯砍人太衝動了，像電影情節！你有遇過類似糾紛嗎？留言吐槽你的化解小妙招，我們一起笑談平安之道～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！