日本名古屋平酒店｜酒店優惠低至5折！熱門名古屋京阪酒店人均只需$333起｜雙11優惠2025

雙11優惠2025｜Agoda日本酒店激抵優惠低至5折！熱門名古屋酒店人均只需$333起！

為迎接年度盛事雙11購物節，Agoda特別獻上「秋季優惠」限定活動，活動期間自即日起至11月9日。本次匯集了數百間優質日本酒店，提供超乎想像的住宿折扣及專屬禮遇，讓大家以最低5折的價格輕鬆入住！Yahoo購物專員已火速整理出優惠資訊，助你規劃完美旅程！

Agoda激抵酒店優惠低至5折

即日起至11月9日，你可以在指定活動頁面上找到來自日本各大熱門城市的數百間參與活動酒店的折扣房型。無論是東京、大阪、京都、沖繩、福岡，還是札幌、名古屋、橫濱等，通通享有優惠！請注意，入住日期最晚可訂至2026年2月28日。折扣房間數量非常有限，售完為止，手快有手慢無！最後提醒您，頁面顯示的價格是淨房費，不包含稅金及其他額外費用。

多間名古屋人氣酒店讓大家選擇（圖片：Agoda）

名古屋優惠酒店推介

Yahoo購物專員仔細研究過參與活動的名古屋酒店，發現好多性價比高之選！不單止價格夠吸引，有部分更是熱門酒店且獲得不少旅客好評。今次特別精選其中一間位於兩大地下鐵站附近的「名古屋京阪酒店」（Hotel Keihan Nagoya），有超過18,000個高評分，分數高達8.7/10分！

名古屋京阪酒店鄰近名古屋地下鐵久屋大通站，位置方便。（圖片：名古屋京阪酒店）

人均$333激抵 7分鐘即到地鐵站

酒店位於名古屋地下鐵「丸之内站」及「久屋大通站」附近，步行距離約7分鐘。雖然是許多旅客的住宿首選之一，周邊卻不會覺得太吵雜，環境十分良好。而且下樓步行160米就有港人最愛便利店Lawson，超級方便！這間酒店離名古屋最中心的人氣景點「榮」只相隔一個地鐵站，玩完食完回去也是非常近！11月最低房價每晚連稅$666起，是平常價格約5折，即人均只需$333起，抵到爛！

名古屋京阪酒店（Hotel Keihan Nagoya）

房型：雙人房 (Double Room)

11月每晚最低房價：$666起，人均$333起

客戶雖然不算大，但勝在乾淨舒適。（圖片：名古屋京阪酒店）

酒店大堂有多款個人護理用品，客人可自由取用。（圖片：名古屋京阪酒店）

酒店附近街道乾淨整潔，亦有不少景點，如名古屋電視塔。（圖片：名古屋京阪酒店）

