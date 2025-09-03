新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
日本首間哈利波特旗艦店原宿開幕！一文睇清樓層空間介紹+限定周邊+互動展區+整理券領取方法
繼哈利波特影城後，哈利波特在東京又有新攪作！亞洲最大規模的東京「哈利波特原宿旗艦店」（Harry Potter Shop Harajuku）已於8月14日正式登陸原宿表參道，面積近一萬呎、樓高兩層，設計以「禁忌森林」為靈感，設有打卡位、互動展區、限定周邊等，還可吃到奶油啤酒雪糕、可愛的巴嘴餐包等，重現霍格華茲神秘氛圍，哈利波特迷不要錯過。
「禁忌森林」為設計主題 必買原宿限定商品
位於原宿表參道的「哈利波特原宿旗艦店」（Harry Potter Shop Harajuku），整體空間以霍格華茲魔法學校內的「禁忌森林」為設計主題，1樓以滿天星夜及樹木枝葉為背景，各處棲息各種魔法生物如白貓頭鷹、獨角獸，甚至找到由電影製作團隊精心打造的「鷹馬巴嘴」巨型模型，沉浸感媲美主題樂園。在這裡可買到多款原宿限定商品，包括原宿限定泰迪熊、同系列大學T恤、馬克杯、隨行杯等，更可在「學院榮耀（House Pride）」專區，找到霍格華茲四大學院——葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞與史萊哲林為主題的商品，如學院長袍與魁地奇制服，學院徽章行李箱、領帶、手鏡等實用又具收藏價值的小物。
2樓魔杖角落 沉浸式魔法入學體驗
2樓則以霍格華茲魔法與巫術學院為主題，特設魔杖角落，高聳的魔杖架放有哈利、妙麗、榮恩、教授們的魔杖，以及官方限定的「慶典魔杖」，大家亦可買到各式飾品、文具、《哈利波特》美術設計團隊「MinaLima」珍貴藝術作品，甚至訂製專屬的霍格華茲入學許可證與名入長袍，享受沉浸式魔法入學體驗。
糖果店+奶油啤酒吧
同層還有霍格華茲學生最愛的糖果店「蜂蜜公爵」，琳瑯滿目的系列糖果包括「百味豆」與「朱古力蛙」等極具代表性的魔法糖果，而在「朱古力蛙拍照區」更能化身巫師卡拍照留念。同層最後一站為奶油啤酒吧，可品嚐魔法世界中人氣飲品「奶油啤酒」、「奶油啤酒雪糕」、原宿店限定的「巴嘴披薩口味餐包」，帶來難忘的魔法味覺體驗。
領取整理券方法
想入場的話，星期一至五可以隨時入場，但星期六、日及公眾假期則需要於領取整理券，方法如下：
在哈利波特原宿旗艦店門口 將會展示一個用於發行線上整理券的QR碼。
透過此QR碼進行線上整理券的申請，並需登錄電子郵件地址。整理券亦可登錄至手機Wallet。
整理券於當日9:30am起發行，每次最多可選8人；11am商店開門後，系統會依序將通知發送至已登錄的電子郵件與 Wallet。
收到通知後，請返回商店。被通知後，入場並無特定時間限制，但請務必於關門前進店。
哈利波特原宿旗艦店（Harry Potter Shop Harajuku）
地址：東京都渋谷區神宮前6-31-17 （地圖按此）
營業時間：11am-9pm
交通：JR「原宿站」步行約4分鐘
