日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？

繼12月8日深夜發生的7.5級強烈地震後，日本青森縣以東海域12月12日早上再度發生6.7級地震，日本氣象廳亦再次發出海嘯警報。如果地震或海嘯造成行程更改或取消，旅遊保險是否如常賠償呢？抑或有特別注意事項呢？Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對日本旅行的注意事項，旅客作出決定前可先參考一下。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣告 廣告

日本青森縣外海12月8日晚上及12月12日早上先後發生7.5級及6.7級地震，日本氣象廳更二度發出海嘯警報。（Getty Images）

現時日本旅遊警示

截至12月12日，香港保安局暫時只對日本福島第一核電廠附近區域，發出黃色外遊警示，而日本其他區域則沒有外遊警示。

Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對近日日本旅行的注意事項，旅人作出決定前可先參考一下。（Getty Images）

1. 日本地震 旅保賠償日期怎樣計算？

日本青森縣以東海域黎克特制7.5級地震於2025年12月8日發生，保險業聯會稱旅遊保險保障會在12月8日劃界，如果旅客在地震發生前購買保險會獲保障。

2. 出發前購買旅保 可獲3大賠償

旅程取消

旅客在出發前指定日數內，因前往的目的地發生自然災害，包括地震或海嘯而沒法避免，需要取消旅程，已繳付而未能退回的旅遊費用包括機票、海外住宿、交通費用，可獲得賠償。

提早結束行程

旅客身處在受保的旅遊地方發生自然災害：地震、海嘯，而沒法避免必須中斷其旅程並直接返回香港，當中已繳付而未能退回的機票或住宿費用的損失、或因而引起的額外機票或住宿費用，可獲得賠償。

旅程延誤

保單內的指定受保原因如自然災害，如地震、海嘯，而引致已安排的公共交通工具有所延誤，受保人根據保單條款將可按延誤時數，獲得現金津貼，或引致合理的額外旅遊費用如酒店或機票，可獲得賠償。

註：所有賠償細項均以保單上的賠償細節為準，未必適用所有旅保

日本青森縣以東海域黎克特制7.5級地震於2025年12月8日發生，保險業聯會稱旅遊保險保障會在12月8日劃界，如果旅客在地震發生前購買保險會獲保障。（Getty Images）

3. 現在買旅保，會賠償嗎？

旅客需要注意，如投保前已存在狀況，例如颱風、地震或海嘯等，均屬於旅遊保險的不保事項。因此，在地震發生後才購買旅遊保險，雖然保單仍然有效，但所有有關地震的損失將不會受到保障。除了與地震相關的已知風險外，其他旅遊保險的保障將不受影響，例如：在旅遊目的地患上傷風感冒而需求診的醫療費用。

4. 地震或海嘯警示算是已存在狀況嗎？

日本發出地震或海嘯警示是否屬於已存在狀況，要按照每間保險公司、每張保單就「已存在狀況」的定義去考慮。

「已存在狀況」適用全張保單所有項目，包括香港保安局發出的外遊警示，而現時香港保安局對日本發出的外遊警示只限於日本福島。

一般而言，如果屬同一次地震事件（包括當地政府界定為餘震或有關的損害）會被界定為已存在狀況，換句話說日本青森縣地震再發生，或出現餘震；如果當地政府界定為另一次獨立（地震／海嘯）事件，則未必視為已存在狀況。

日本發出地震或海嘯警示是否屬於已存在狀況，要按照每間保險公司、每張保單就「已存在狀況」的定義去考慮。（Getty Images）

5. 現時取消/更改行程，旅保會賠償嗎？

如旅遊行程計劃到日本青森縣，加上在12月8日前已購買旅遊保險，可向保險公司查詢。

如旅遊行程計劃到日本青森縣以外地區，由於現正生效的黃色外遊警示只有日本福島第一核電廠附近區域生效，而日本其他區域則沒有外遊警示，根據旅遊保單不保事項，將不獲賠償。建議其與相關供應商商討處理方法。

賠償貼士

保險業聯會提醒旅人，確定行程後應盡快投保旅遊保險，當中的取消旅程保障便可即時生效，以免事情發生後才投保，避免因「已存在狀況」而不受保的風險。 計劃行程時，可以善用各個旅遊平台預訂酒店住宿，部分房型/房價可免費取消，即使遲了買旅保，或不獲賠償的情況下，金錢上的損失可以減到最低 更改行程時，建議保留所有收據，以便日後索取賠償。

更改行程時，建議保留所有收據，以便日後索取賠償（Getty Images）

更多相關文章：

日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺

北海道星野TOMAMU度假村優惠低至37折，人均$1,043起送上網卡！Ice Village全新項目、滑雪場大玩世界最佳粉雪

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本聖誕2025｜東京聖誕燈飾5大必去景點推介！米奇與好友慶典之樹/浪漫飄雪+泡泡光球/東京晴空塔魔法時鐘投影

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策