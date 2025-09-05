穿越時空的奢華體驗！日本「城泊」住宿指南：探索三座絕美古城的獨特魅力

當談到日本旅遊時，許多人會想起美麗的櫻花、溫泉和傳統茶道，但你知道嗎？現在，你可以體驗真正的「城主生活」，在歷史悠久的日本城堡中過夜！這些經過精心修復的古城不僅提供奢華的住宿體驗，還讓你感受到當地深厚的文化與歷史魅力。以下為你介紹三座日本「城泊」的絕佳選擇，讓你在旅途中體驗不一樣的時光之旅。

1. 丸龜城：石垣與傳統文化的巔峰結合（香川縣丸龜市）

城堡亮點：

擁有全日本最高的石垣，被譽為「石垣名城」。

四國最古老的木造天守，列入日本現存12天守之一。

入住丸龜城的「Castle Experience」不僅是一種奢華享受，更是一次深入了解當地文化的機會。你的體驗將從人力車接送開始，車伕會沿途為你講解丸龜的歷史與文化，讓你對這座城市有更深的認識。

獨特體驗：

傳統和太鼓迎賓禮 ：進入城堡前，你將在大手門體驗隆重的太鼓表演。

夜間專屬天守導覽 ：一般遊客無法進入的夜間天守，將為住宿客人特別開放，讓你細細品味其建築之美。

工藝與文化活動：隔日清晨，你還可參觀京極家所建的「中津萬象園」，體驗當地傳統工藝如手工製扇或煎茶道。

價格：

2人入住，每人約63萬日圓起，包含兩餐。

2. 大洲城：重現江戶時代的榮光（愛媛縣大洲市）

城堡亮點：

江戶時代的木造天守精心復原，僅存全國五座之一。

近水而建的城堡，景色如詩如畫。

入住「大洲城」的第一步是穿上盔甲或和服，體驗真實的「入城儀式」，宛如置身古代的盛大歡迎典禮。夜晚，城堡內提供極具地方特色的豪華料理，並使用當地的砥部燒器皿，讓你的餐飲體驗更加升級。

獨特體驗：

夜間燈光秀與專屬導覽 ：欣賞城堡的美麗燈光，並由專業導遊講解其歷史與文化。

在古老茶室享用早餐：翌日早晨，你可在臥龍山莊內享受一場私密的早餐，周圍自然風光優美，宛如仙境。

價格：

2人入住，每人約66萬日圓起，包含兩餐。

3. 福山城：交通便利的都市城堡（廣島縣福山市）

城堡亮點：

位於福山站旁，是日本距車站最近的天守城堡。

由德川家康的親戚水野勝成所建，歷史悠久。

福山城的住宿經驗融合了城市的便利性與歷史的深度探索。你可以參加「伏見櫓特別導覽」，探索這個平時不公開的文化寶藏，並在古代城主的御湯殿享受江戶風格的桑拿。

獨特體驗：

能劇欣賞 ：在古老的城內劇場觀看傳統能劇，體驗日本傳統藝術之美。

歷史建築內享用晚餐：品嚐以福山當地食材製作的豪華宴席，感受城主般的奢華。

價格：

2人入住，每人約66萬日圓起，包含兩餐。

體驗真正的日本文化，沉浸在古城魅力之中！

從丸龜城的高聳石垣到大洲城的復古木造天守，再到福山城的都市便利，每一座城堡都提供獨一無二的住宿體驗。這些「城泊」計畫不僅滿足了你的奢華需求，更讓你深刻了解當地的歷史與文化。在下一次日本之旅中，為何不挑戰這種前所未有的獨特體驗，成為真正的「一日城主」呢？ 🏯✨