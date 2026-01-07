天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
日本士多啤梨開季！10款品種價錢一覽/超高甜度！熊本菊池糖蜜長柄以蜜糖栽種
內文更有日本士多啤梨揀貨貼士、最佳存放方法及最佳清洗方法，即睇內文：
日本士多啤梨季節又到！每年年初這段期間，適逢是日本各地士多啤梨品種當造季節，想知道現時日本士多啤梨價錢如何？買邊隻最抵買最好食？Yahoo Food為你整合多款又甜又多汁的日本士多啤梨，逐一介紹其品種特點及價錢估算，還有揀貨小貼士、最佳存放方法及最佳清洗方法，從此去果欄想買到優質日本士多啤梨，絕對無難度！
1.熊本菊池糖蜜長柄士多啤梨：蜜糖栽種高甜度
來自熊本縣菊池郡的士多啤梨，由農夫特別以蜜糖栽種，甜度較高且果實偏大，呈圓錐體的外形，果皮帶有鮮紅色且色澤鮮艷，糖度達13-16度，香甜之餘且較少酸味，香濃美味，難怪每年一出就要瘋搶。
價錢：約$798（禮盒裝，一盒約24-30粒）
甜度：13-16度
2.埼玉真心農園士多啤梨：人氣新貴！香甜度十足
由埼玉真心農園出品的士多啤梨非常香甜，甜度達13-15度，粒粒袖珍精美且色澤紅潤，一打開禮盒就已經聞到士多啤梨撲鼻而來的香氣。其以最先進的栽培環境，並充分利用ICT技術，人手控制溫度、濕度及二氧化碳濃度。再加上精美的禮盒包裝，用來送禮最適合不過。
價錢：約$538（禮盒裝1盒）；約$140（1盒）
甜度：13-15度
3.佐賀唐津白寶石士多啤梨：罕見白士多啤梨
產自日本佐賀縣的唐津白寶石士多啤梨，雪白的色澤帶著點點赤紅色的果籽，呈倒三角形狀的賣相相當誘人，在市面上絕對罕見。充滿濃郁的士多啤梨香氣之外，更有軟滑的果肉，甜度達11-13度，每一口都有啖啖士多啤梨果汁，值得一試！
價錢：約$258-458（1盒2包）
甜度：11-13度
4.古都華雙色士多啤梨：淡雪有陣陣桃味甜香
來自日本奈良縣的古都華，是2011年開始種植的品種，即使在日本當地都極少公開售賣。出品的士多啤梨甜度高達12-13度，酸甜有致且香甜多汁。淡雪之白莓散發陣陣桃味甜香，口感有如桃肉般爽甜。當中的糖含量有13-15度，更帶有獨特的柔和香氣。
價錢：約$450 - $588（1盒）
甜度：12-13度
5.京の雫士多啤梨：每株只限4-5顆士多啤梨成長！產量極少
京の雫相當矜貴！通常栽種士多啤梨，每一植株大約有15粒士多啤梨，但是京の雫只限數顆的士多啤梨在每一植株上生長，故此不論在品質及味道方面都極具保證，甜度達13-15度。從來物以罕為貴，香甜味美的京の雫就最適合不過。
價錢：約$190-$338（1盒）
甜度：13-15度
6.佐那河櫻花士多啤梨：甜度高達17度
來自德島佐那河櫻花士多啤梨，絕對是超級罕有的頂級夢幻士多啤梨！每一粒士多啤梨頂端細細紡錐形，甜度高達17度，比起任何一款日本士多啤梨甜度還要高！產量甚少，稱得上是日本等級最高的士多啤梨！
價錢：約$85-$308（1盒）
甜度：17度
7.古都華士多啤梨：甜度達12-13度
向來以香味取勝的古都華士多啤梨，粒糕誘人且味道特別，香甜可口！價錢高且產量少，甜度更是高達12-13度，香甜料十足！
價錢：約$368（1包）
甜度：12-13度
8.戀之實：2017年新品種！富光澤且果肉雪白
產自長崎的戀之實屬於2017年的新品種，士多啤梨的紅色果皮富有光澤且果肉雪白，口感爽脆且肉質結實，香氣十足且酸甜有致，粒粒士多啤梨都是味道香甜，甜度達12-14度。
價錢：約$148（1盒2包）
甜度：12-14度
9.熊香：熊本熊最易認
在熊本出產的熊香士多啤梨，在包裝上印有熊本縣吉祥物Kumamon熊本熊的可愛樣子，非常易認。溫室種植的士多啤梨鮮紅光澤，果肉比起一般的士多啤梨更大粒、甜度更高。
價錢：約$120-$180（1盒）
甜度：11-13度
10.福岡甜王：最大粒有果香
福岡甜王士多啤梨的外形雖奇貌不揚，不是傳統士多啤梨的固有模樣，但其甜度及尺寸卻是力壓一眾士多啤梨！會在紙盒邊上印有所屬的等級，通常會寫上G(代表Giant)或DX(代表Deluxe)。前者意指體積會較為大粒，後者則糖度較高。甜王特色是帶有香濃的士多啤梨果香，但味道就略帶微酸，不會過甜，較為厚肉多汁且質感不會過實。因為鮮紅色的顏色及體積非常出眾，甜度高達11.5度，多年來一直備受追捧。
價錢：約$120-$180（1盒）
甜度：11.5度
挑選士多啤梨貼士
早上約10點前往果欄購買，會有最多士多啤梨款式選擇。
購買前需預算有多少人食，如人多建議挑選較細粒的士多啤梨，可慢慢享用。
留意士多啤梨的色澤紅潤程度，果身飽滿為最好的品質。
士多啤梨有否被劃花或有甩皮的情況出現。
挑選葉呈綠色的士多啤梨，忌選黃色或啡色葉的士多啤梨。
士多啤梨如有小黑點，代表開始產生霉菌。
留意紙盒上的級別，如福岡甜王會寫上G(代表Giant)或DX(代表Deluxe)。前者指體積較大粒，後者則指糖度較高。
士多啤梨的大小會以「L」分等級，數值愈大代表愈大粒，一般由2L至5L。
進食前預先以水沖洗乾淨後，再以清水浸洗。
當日購買後最遲於當晚享用。
士多啤梨最佳存放方法
建議放置在雪櫃內的蔬果格中，因為一般日本士多啤梨為飛機貨，可以存放約3-4日，若然放在室溫中，大約1日就會開始變壞。
士多啤梨清洗方法
在享用之前先將士多啤梨浸於水中數分鐘，沖洗乾淨表面並去除果蒂葉才食用，葉子可留待食用前一刻才移除，這做法可以減慢變壞的速度，確保最新鮮。
*價錢按市場價格浮動，甜度按水果專家經驗估算，只供參考。
