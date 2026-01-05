日本士多啤梨揀選要點！專家教兩大秘技+清洗秘訣+最佳保存法

日本士多啤梨正值當造季節，人見人愛的日本士多啤梨、近年大熱的韓國士多啤梨，甚至連香港本土也有不少士多啤梨種植場，單憑肉眼你可以分辦出哪顆士多啤梨又甜又多汁嗎？今次日本專家傳授兩大祕技，教你點揀香甜多汁的士多啤梨，更貼心附上士多啤梨保存大法！

士多啤梨的當造期為冬季，每年12月至明年的3-4月就是士多啤梨成熟時，香港跟日本產的士多啤梨成熟期相若，但日本百年頂級水果名店「千疋屋」買手石部先生竟指出春季出產的士多啤梨比冬季更抵食？原因是春季的士多啤梨同樣當造，但價錢就比冬季的便宜近一半！

想吃平靚正的士多啤季原來要等到春季！

石部先生也提出兩大要點，讓大家單憑肉眼就可以挑選出香甜多汁的士多啤梨：

1.揀士多啤梨首要睇蒂部

石部先生指出A士多啤梨因葉蒂較B的翹，原來正正是士多啤梨較多汁的暗號！士多啤梨的葉蒂翹起原來是因為整顆士多啤梨都水份充足且均衡，甚至多到了葉蒂也佈滿水份的象徵！果然主持人試食後紛紛同意，更稱A士多啤梨味道較好也沒有澀口的酸味。

好吃的士多啤梨連葉蒂都充滿水份，自然更飽滿多汁。

2.揀士多啤梨要揀形狀？

下一個祕技，揀形狀！相信大家選士多啤梨都會挑選又大又紅，形狀「正常」的士多啤梨，殊不知這想法大錯突錯！

大部份人愛揀形狀「正常」的士多啤梨。

竟然是B的怪異畸形的「暴走狀態」士多啤梨較好吃？

畸形士多啤梨在日本業界稱之為「暴走狀態」，原來士多啤梨是由尖端開始變紅變成熟，因此愈多尖端的暴走的畸形士多啤季亦會愈甜，另外因為暴走狀態，士多啤梨的體型較一般士多啤梨大，因為需要更長的時間讓果實成熟，亦是導致較甜的原因之一。

暴走狀態的士多啤梨需要更長的時間令果實成熟，因此會較甜！

清洗秘訣！清後印乾表面才除葉蒂

達人教路，最佳的士多啤梨進食方法就是原顆吃！但要注意需要在清洗後印乾表面才除去葉蒂，這樣就可以避免把水份倒流入士多啤梨，令到味道變淡！又或者當你有大批士多啤梨時，石部先生建議可以把士多啤梨放入冰格雪凍，再利用刨冰機把冰鎮士多啤梨切片進食！

最美味的士多啤梨吃法就是洗淨後印乾水份直接吃！

把士多啤梨冰鎮

再用刨冰機切片進食

士多啤梨最佳保存法

水份，是所有水果的天敵，因為會導致果肉腐爛，特別是士多啤梨這類較皮薄的水果，那到底應該怎樣保存呢？石部先生教大家以報紙包好整盒士多啤梨，再放入雪櫃中的蔬果保鮮格，可以令士多啤梨保持乾爽也避免過冷。

所有水果在未進食時都應該保持乾爽

用報紙把士多啤梨連盒包就可以保鮮。

圖片來源：《相葉マナブ》影片截圖

