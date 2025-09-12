日本人不接受壽司師傅是女生？原因竟然有夠扯！

在舊有的日本觀念裡，大部分的民眾都認為女性無法成為一名壽司師傅，即使女性能在家裡做壽司給丈夫跟孩子吃，但在正規的餐飲餐廳中，壽司大多還是由男性來負責製作，極少看見女性師傅的身影～

根據日本說法，女性不能成為壽司師傅的原因有三個：

一、日本壽司之神的長子表示：「女性有生理期，在生理期期間味覺將會受影響，無法保證壽司的美味與鮮度。」

二、女性的體溫普遍比男性還偏高，因此在處理生魚片的時候，會影響生魚片的新鮮度。

三、因為男女手指的指紋紋路粗細不同，捏出來的壽司口感會受影響。

個人覺得這點就很沒道理了！真要說的話，女生的手也不是全都是同種規格吧？也有男生的手比女生還要女生呢～

聽完以上三點就知道爲什麼日本壽司長期都是男性主導支配，但所幸近幾年這個現象漸漸被打破！東京壽司學院和銀座米其林壽司名店慢慢地改變傳統，使女性師傅也能夠走入業界。其中東京壽司學院學員野口由紀表示：「在日本仍有女性應該持家的既定印象，壽司師傅們的工作時間大多在晚間，這對女性來說很困難。」

在東京一家米其林二星餐廳「銀座ONODERA」的壽司檯前，罕見出現女性面孔，Onodera女員工佐藤風香說：「希望人們不因為我身為女性前來，而是我的壽司料理專業。」