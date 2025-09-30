WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
只有在日本才能體驗到的樂趣！外國人的新幹線搭乘驚喜心得
「搭乘新幹線」可說是日本旅行中必做的事之一，許多觀光客也都知道「Shinkansen」這個日文發音的單字，甚至成了忠實粉絲，不過新幹線究竟有哪些過人魅力呢？透過訪問住在日本約20年、來自美國的Timothy先生，聽聽他的有趣經驗與感想。雖然目前距離可以自由去日本觀光還有一段很長的時間，不過先看看文章回味一下，當作日後安排行程的參考也很不錯唷～
首圖來源：Piti Sirisriro / Shutterstock.com
Gran Class媲美飛機頭等艙！？超豪華車廂讓人驚艷！
Piti Sirisriro / Shutterstock.com
Timothy先生提到之前去青森時，第一次搭乘高檔車廂Gran Class（グランクラス），車上的服務與舒適度大大超出想像。「我雖沒搭過飛機的頭等艙，但感覺新幹線的Gran Class應該跟頭等艙差不了多少，因為真的太完美了！」Timothy先生忍不住讚嘆。
Timothy先生表示剛到日本時，曾經使用日本鐵路通票JAPAN RAIL PASS（ジャパン・レール・パス）搭過綠色頭等車廂（グリーン車），兩者價差只有3,000～5,000日圓，服務卻是大不同。「Gran Class車廂內飲料無限供應，我點了很多日本酒，加上和食便當，一早就喝得好盡興，抵達青森的時候我就已經茫了（笑）」
自動調節座位設置的腳架最多可抬高到45度，座位寬敞，坐起來非常舒適。綠色頭等車廂一整排有4個座位，Gran Class只有3個，拉開人與人之間的距離，不需在意來自四周的視線。「我沒搭過美國的觀光電車，不過我覺得應該是沒有像日本Gran Class這樣的座位，而且服務大概也沒日本新幹線完善，風景與服務都一級棒！」
飛機頭等艙的價位高，平常不太有機會搭乘，而新幹線的Gran Class只需加價約11,000～16,000日圓就能升等，並獲得超值的車內服務。讓Timothy先生猛稱讚的高水準服務，大家有機會一定要試試。
日本職人精神「7分鐘奇蹟」！不只是打掃，還有驚人的儀式？！
照片為示意圖
日本不論路上或車內都維持整潔乾淨，新幹線當然也不例外，清掃過程超級有效率，快速又乾淨，總是讓觀光客嘖嘖稱奇。
「新幹線七分鐘的奇蹟（Seven-minute Miracle），當列車抵達終點站之後，清掃人員就會馬上進行清潔，打掃時間只有短短7分鐘！光聽就覺得太不可思議，如果同樣的情況在其他國家至少要花上1個小時，但在日本僅需7分鐘！」此外，Timothy先生更驚訝的是，清潔工作完畢後，大家還會對著新幹線行禮。
「這一幕看起來就像清潔人員交棒給新幹線，對新幹線充滿敬意，正因如此，我們在搭新幹線時，也有種難以言喻的特別情感吧。」Timothy先生提到，在美國對於像是新幹線這樣的「物品」，沒有所謂「敬意」的思考模式，這可以說是專屬於日本人的特殊情感。在這麼短的時間內完成清潔工作，即使是面對現在的疫情，還是能安心搭乘。新幹線的清掃作業擁有迅速確實的技術與溫暖的心，彷彿一場精采的藝術表演。來自清潔人員的用心，使新幹線的整趟旅程更加愉悅，Timothy先生的觀點引人深思呢。
真的加速到300km？幾乎感受不到震動，舒適度一百分
SiraFilm / Shutterstock.com
Timothy先生笑說新幹線最高時速可達320km，本來擔心該不會跟雲霄飛車一樣刺激吧，實際上卻是超乎想像的平靜。「坐在新幹線上完全感受不到速度感，你看在搭飛機起飛時不是會感覺加速度上昇嗎，所以我一開始以為新幹線也是差不多的，甚至也許更強烈。」
結果看著窗外景色呼嘯而過，新幹線車內的震動異常小，沒有任何不適，Timothy先生在滿意之餘，少了想像中雲霄飛車的刺激感，似乎有點小小失望的樣子。「下次想體驗一下新幹線的速度，例如搭山彥Yamabiko在途中的車站下車後，等著隼Hayabusa通過，肌膚應該可以感受得到新幹線的飛快前進感吧？」
真的是行家的另類玩法呢，只要站在新幹線列車不停靠的月台上，確實是可以體驗得到新幹線的高速感，想感受一下新幹線飛奔而過的魄力的話，可以試試這個方法喔！
車内販賣的推車會在座位旁服務!? 不輸飛機的服務與設備
Vassamon Anansukkasem / Shutterstock.com
對於Timothy先生來說，新幹線給他的感覺很接近飛機，主要原因是車內的販賣推車會直接推到座位旁邊。「新幹線車內的販售人員將便當或是飲料推到座位旁邊販售，類似飛機的空服員，這點讓我十分訝異，美國列車並沒有這樣的服務。」
即使日文不通，可以改用手指選購商品，Timothy先生覺得很貼心，而且Suica卡就能支付，不需找零非常方便，另外車内的設備品質更是沒話說。
「美國列車上廁所總是髒兮兮的，不像日本新幹線這麼乾淨，像洗手槽自動感應的洗手乳等等，設備機能豐富且高科技，跟搭飛機超像！」Timothy先生說美國搭列車旅行的感覺跟日本新幹線完全不同，也許因為日本國外沒有提供這樣的服務與品質，所以新幹線才這麼令觀光客嚮往。
居然有設立獨立吸菸室？！
照片為示意圖
新幹線除了好印象之外，也有讓人不以為意的地方，那就是吸菸室的設置。「美國在公共場所是不能吸菸的，過去的新幹線還有可吸菸的座位，我真是無法置信～現在雖已沒有可吸菸的座位，改以吸菸室取代，不過對於煙味比較敏感的人，還是會有點在意的吧？」
以前的新幹線即使是在禁菸的車廂，煙味有可能會從隔壁的吸菸車廂飄過來，最近設置吸菸室後情況改善了許多，不過這和美國不會在公共場所設置吸菸區的習慣大大不同，才令Timothy先生感到不解。
在日本市區內雖然隨處都能看到吸菸區，但在歐美公共場所或餐廳店內幾乎全面禁菸，所以Timothy先生認為日本這一點不太符合時代潮流。雖然日本對於吸菸的規定已經嚴格許多，但在大多習慣禁菸環境的觀光客眼裡，果然還是很奇妙的現象吧。
新幹線車廂內可以吃東西？
照片為示意圖
在車內到底能不能飲食，Timothy先生一開始搞不太清楚，山手線或中央線等一般電車內很少看到乘客飲食，換作新幹線等的長途電車卻又是另外一種情景了。「新幹線上一邊欣賞風景一邊用餐、喝酒實在蠻不錯的，只是一般市區電車內飲食卻NG是為什麼呢？」
像是新幹線等長距離移動用的電車或觀光列車，車內設有桌子，讓乘客方便飲食，很多人會在車上享用特產便當。不過其實沒有明確規定一般電車不能飲食，主要是基於禮貌性的考量，才少有人在電車上吃東西。有別於歐美在普通電車上也會飲食，剛開始確實會混亂。
Timothy先生又說「還有新幹線可以喝酒很讓我意外，美國就算是長途列車也不允許喝酒的。」新幹線車內販售酒類是很普通的事，日本對於在公共場合喝酒的容忍度較高，也很常見，有些國家禁止在車內飲酒，所以這一點對外國人來說或許有點難以理解。目前因為疫情，部分列車暫停酒類販賣，等到情況好轉，再去日本體驗看看特別的搭車文化吧！
新幹線與觀光體驗早已密不可分，透過Timothy先生這次的經驗談，重新認識了新幹線的高品質服務。等到疫情結束之後，到日本安排一趟新幹線之旅，在欣賞沿途美麗風景之餘，來份美味的便當跟日本啤酒吧～
