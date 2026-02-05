楊秀發連環性侵專挑老人？ 大分縣治安黑洞大曝光！

日本大分連環性侵魔手伸向高齡長者！42歲中國男三度落網 背後動機成謎

大分縣這起連環性侵案震撼日本社會，一名42歲中國籍男子楊秀發，涉嫌鎖定70到80多歲的年長男性下手，從公廁到路邊空地，作案地點全在戶外公共場所。

根據TVBS和香港01報導，楊男任職於豐後大野市一家公司，平日看似平凡上班族，卻在2025年9月到11月間犯下至少三起案件，警方懷疑他專挑體力較弱的老人作為目標，

引發當地居民對治安的恐慌。鏡週刊補充，這類跨齡性侵案罕見，受害者多為高齡無業男性，楊男落網後坦承犯行，但動機不明，警方正擴大調查是否有更多受害者。

事件曝光後，不只本地媒體大肆報導，連海外華文圈都議論紛紛，質疑移民背景與犯罪的關聯。這案子不只凸顯高齡者安全漏洞，也讓人反思公共空間的防護機制。

從平凡上班族到三度被捕 楊秀發的犯罪軌跡大起底

楊秀發的犯案模式高度一致，先是2025年9月在戶外公廁對一名80多歲老人施暴，當時他二度落網，但警方追查時發現，他潛逃期間竟沒收手，又在11月17日同一天內連續侵犯兩名受害者，一人是70多歲路人，被撫摸身體；另一人是80多歲老人，在空地上被強制性侵到無法反抗。

三立新聞網報導，楊男落網後供認不諱，警方依不同意猥褻和不同意性交罪嫌移送。壹蘋新聞網指出，這類侵入性犯罪常見於弱勢群體，楊男選擇戶外地點，可能為了避開監視器，但大分縣警方透過受害者報案和目擊證詞，歷時數月才鎖定他。楊男來日背景不明，據中國時報推測，他可能長期居留日本，從事一般勞務，平日低調到讓鄰居難以察覺異狀。

案情曝光後，當地社區加強巡邏，呼籲老人外出提高警覺。整體來看，這連環案暴露了高齡社會的隱憂，警方已擴大訪查，確保沒有漏網之魚。

媒體譴責治安漏洞 PTT網友痛批變態 X平台呼聲交錯

媒體報導多聚焦犯罪殘忍與受害者勇氣，TVBS強調受害老人鼓起勇氣報警，才讓案子浮出水面；香港01則批評日本公共場所安全死角，呼籲加強照明和監控。

但在社群如PTT，鄉民反應更激烈，有人直呼「這變態太離譜，專挑老人下手，簡直禽獸不如」，還有人吐槽「移民犯罪又一例，日本移民政策該檢討了」。Dcard上討論雖少，但有網友分享類似經歷，提醒長輩外出小心。X平台（前Twitter）上，華文用戶留言「這新聞看得心寒，高齡社會怎麼防這種人」，但也有人持平論調「別一竿子打翻，重點是加強執法」。

對比媒體正面呼籲，社群風向更偏向情緒宣洩，甚至有人開玩笑「老人也要學防身術了」，但多數是同情受害者。這種媒體與網友觀點碰撞，顯示公眾對移民與犯罪議題的敏感神經。

社會警鐘響起 高齡防護與犯罪預防的迫切需求

這案子不只個案，更是日本高齡化社會的縮影，警方擴大調查凸顯預防犯罪的急迫性。

楊秀發三度被捕，提醒公權力需加強對弱勢群體的保護，媒體呼聲也推波助瀾，盼當局增設監控和社區巡邏。最終，這事件或許能促成更嚴格的治安措施，避免類似悲劇重演。

Japhub小編有話說

哇，這楊秀發案子聽來真讓人毛骨悚然，專挑老人下手的變態邏輯，簡直挑戰人性底線。

老司機們別只顧獵奇，現實中高齡長輩的安全才該多關心，日本這高齡社會的痛點，台灣也快跟上了。希望警方挖出所有受害者，讓正義到位，別讓這種渣滓逍遙法外啊！

