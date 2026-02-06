消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
從偶像轉戰戲劇圈粉全日本！ 大眼笑容征服戲劇圈寶座！
清純笑容席捲銀幕！鹿兒島妹從偶像轉戰戲劇圈圈粉全日本
她那雙圓潤大眼配上甜美笑容，散發出鄰家女孩般的親切氣質。身材玲瓏有致，穿上戲服時更顯青春活力，讓人一眼就記住。近期熱議的是她在劇中那種自然流露的俏皮模樣，
網上粉絲直呼「太療癒了」。想像她輕快奔跑，頭髮飛揚的樣子，畫面直接拉滿感染力。這種女孩平日低調追夢，私下卻充滿正能量，總用積極態度面對挑戰。
她的存在就像一股清新風，卻帶點細膩情感，難怪圈內人評價她「從小就展現潛力」，性格內斂到讓人想守護，表演時更釋放出驚人魅力。這種吸引力，實在太吸睛了。
偶像團體起步到獨當一面 勵志蛻變感動大批追隨者
剛入行時她在兒童節目中組團，靠著活力舞蹈和歌聲閃耀舞台，迅速抓住眾人目光。團體解散後，她轉戰戲劇圈，起先接演青春角色，展現出那種清新卻有力的風采，漸漸站穩腳步。
後來挑戰更多元劇情，無論是群戲還是主角，都能自然融入氛圍。記得有次訪談，她分享轉型心得，讓粉絲感受到溫暖。經驗增長後，她開始承接更具挑戰的橋段，
卻總保持那份真誠，獲得好評。私下她維持低調生活，偶爾在平台秀日常，追隨者因此更欣賞她這種堅持一面。從團員到獨立藝人，像極了勵志旅程，鼓勵不少年輕人。
露營少女野外冒險 溫馨場面讓觀眾心暖融融
在這部露營主題劇中，她飾演熱愛戶外的少女，表面活潑內心卻滿載友情。劇情從她加入露營社開始，發現新朋友，於是展開一連串戶外活動。
先是用眼神邀約夥伴，姿勢輕鬆坐在營火邊，讓大家重拾熱情。接著在山林裡，她搭帳篷，汗水滑落卻笑容不減，搭配蟲鳴聲，畫面充滿溫馨。
最後團聚野炊時，她扭身分食料理，緊握筷子高喊開動，直到全隊爆發歡笑。這種從陌生轉為親密的變化，滿載感動，讓觀眾彷彿置身其中，心頭暖洋洋。
鄉民熱議笑容魅力 Dcard女生也瘋狂分享
網上討論沸騰，PTT鄉民留言「大原優乃笑容太可愛，看完融化」，有人補充「從偶像轉演員，反轉太大圈粉」。Dcard上女生也加入，「她像鄰家女孩般親切，私下追夢勵志，瞬間變粉」，
另一位說「圓潤身材加清純臉蛋，誰頂得住」。推特一片讚嘆，「鹿兒島妹療癒又活力，看完上癮」，老司機分享「自然不做作，看一次就迷上」。
這些真實反饋顯示，她不只靠外型，還用故事打動人心。社群專頁甚至有群組，「大眼笑容加青春活力，吸引力頂級」，互動熱鬧像派對。
Japhub小編有話說
這位女演員的清純笑容與活力氣質，實在是螢幕上的亮點。從偶像到戲劇轉型成功，未來作品多樣，值得大眾持續關注。
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
51歲謝金燕「春麗頭」逆齡搶Fo 結實川字肌搶盡眼球
【on.cc東網專訊】台灣「電音女神」謝金燕出名凍齡有道，年過半百的她其苗條身材及精緻五官，不時掀起熱議外，舞台上的勁歌熱舞表現，更是圈粉無數。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出一段熱舞短片，大騷精湛舞技之餘，身穿輕薄粉色長袖上衣，腰間炸出招牌川字肌與
要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感
▎早餐的最佳投資：一顆雞蛋的蛋白質奇蹟想要養出發光的好皮膚與強韌髮質，優質蛋白質是不可或缺的基石。與其購買昂貴的膠原蛋白飲，不如從每天早餐的一顆或兩顆水煮蛋開始。這是最省錢、最方便，且能將營養完整保留的投資。雞蛋中的優質蛋白與必需氨基酸，能為身體提供修復動...
台灣男札幌約少女爆衝突？ 推倒網友自衛說法引爆輿論！
日本北海道札幌市近日爆出一樁跨國約會糾紛，一名32歲台灣籍大學生涉嫌在酒店房間內施暴未成年少女，當場遭警方逮捕。這起事件迅速登上多家媒體頭條，從HK01到中時新聞網，都詳細描述了事發經過：男子與少女透過社群媒體相識，相約見面卻因不明原因吵架，演變成肢體衝突。警方依暴行罪移送，男子辯稱純屬自衛，但少女堅稱被推倒在地。
《夜王》世界首映禮｜謝君豪被推舉為團寵 廖子妤或著旗袍謝票自爆曲線靠後天 盧鎮業掌摑子華神驚到腳震
《夜王》世界首映禮｜謝君豪被推舉為團寵 廖子妤或著旗袍謝票自爆曲線靠後天 盧鎮業掌摑子華神驚到腳震
韓國「平價小眾包包」推薦！不只STAND OIL、Matin Kim，韓星同款五千有找必收！
韓國平價小眾包包推薦！不只價格親民，設計也充滿韓系氛圍，輕鬆搭出日常與通勤的質感造型。從極簡線條、復古腋下包到實用托特包，小眾品牌更能避開撞包尷尬，深受學生族與上班族喜愛！本篇精選多款討論度高的韓國平價包包品牌，帶你一次掌握流行趨勢與選購重點。
遭北京網信部門罰款近1.2億人幣 快手(01024.HK)：誠懇接受，堅決整改
針對近期快手-W(01024.HK)平台出現大量色情低俗內容直播問題，在國家互聯網信息辦公室指導下，北京市互聯網信息辦公室依法對北京快手科技有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。依據相關法律法規，對北京快手科技有限公司處警告及處罰金1.191億元人民幣，同時責令其限期改正、依法依約處置賬號及從嚴處理責任人。 經查實，快手平台未履行網絡安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對用戶發佈的違法信息立即採取停止傳輸及消除等處置措施，情節嚴重，影響惡劣。 北京市互聯網信息辦公室表示，將持續加大網絡執法力度，依法嚴厲打擊各類違法行為，督促網站平台嚴格落實主體責任，切實保障網絡安全，保護人民群眾合法權益，維護網絡空間天朗氣清。 快手回應被處罰時指，公司誠懇接受，堅決整改。由於公司技術管理原因，應急處置不及時，導致平台出現大量色情低俗內容，造成惡劣影響。公司深感自責、深表歉意。事件發生後，全面排查風險意識、安全基建、應急響應和內部管理等方面存在的問題，積極採取多種措施補齊短板。感謝主管部門的檢查和指導，感謝社會公眾的批評和監督。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.
非常檢控觀 ｜戴祖儀「機心閨密」起底 蔡菀庭憑《直播靈接觸》「恐怖娃娃」彈出
「殺戮試場」單元峰迴路轉，「滅罪鐵三角」包希仁（馬德鐘飾）、展熊飛（吳偉豪飾）、公孫珀（賴慰玲Winki飾）調查導致小禹（戴祖儀飾）昏迷真兇
Lisa首度挑戰浪漫愛情片 接拍新版《摘星奇緣》
【on.cc東網專訊】韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa去年與荷里活經理人公司WME簽約，成為奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）的師妹，鋪路進軍荷里活，發展演員事業。繼去年初參演美劇《白蓮會》（The White Lotus）第3季首度挑戰演技
許願要付費！羅馬許願池實施2歐元收費規定｜即睇預約須知、門票詳情、3類人可獲豁免
曾幾何時，在有羅馬許願池之稱的特里維噴泉（Trevi Fountain），背對著水池拋下硬幣，是全球旅客心目中最浪漫的「指定動作」；然而，這份浪漫從此將附帶一張「入場券」。為了應對近乎失控的過度旅遊，並保護這座巴洛克藝術傑作，羅馬市政府由2026年2月2日起正式實施收費預約制。這意味著，未來想近距離捕捉那抹波光粼粼的泉水，你可能得先準備好2歐元。
羅浮宮劫案︱歐珍妮皇冠被壓扁 缺 1 金鷹僅失 10 顆鑽石 館方稱可全面修復︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國羅浮宮表示，去年 10 月遭盜竊的法國皇后歐珍妮（Eugénie）皇冠，雖然在逃走途中跌落並被壓扁，但整體「幾乎完整」，可在毋須重建的情況下全面修復。
京東MALL香港首店6月18日灣仔開幕 主營家電家居等產品
內地電商平台京東集團(09618.HK)早前與華潤隆地達成戰略合作，旗下實體店「京東MALL」日前宣布今年在香港設首店。「香港京東MALL」昨日(5日)在社群平台小紅書發短片，顯示「香港京東五星電器有限公司」已在香港設立辦公室，預計今年6月18日正式開幕。 據介紹，京東香港首店位於灣仔港灣道28號華潤灣景中心大樓2樓全層，面積約3萬呎，主營3C、家電、家居等產品，滙聚國際知名品牌及中國科技品牌；暫定京東店慶日6月18日開幕，料會有優惠促銷活動。公司團隊在影片結尾齊叫口號「戰鬥戰鬥，只做第一」。 資料顯示，京東MALL深圳南山店已於去年9月開業，公司相信，未來隨着香港首店開幕，京東MALL將在大灣區形成「雙MALL聯動」的戰略佈局，吸引更多國內外優秀品牌進駐與合作，推動區域消費升級與商業生態融合。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
李榮浩、楊丞琳結婚多年「出門仍緊牽著手」！穿情侶裝恩愛背影融化網友
2月3日，有網友在北京機場巧遇李榮浩與楊丞琳，目睹兩人手牽手同行，還身穿同色系牛仔外套。畫面中，李榮浩一路牽著楊丞琳往前走，楊丞琳則跟在身旁，步伐默契，低調互動引起網友討論。
煲仔菜食譜｜薑蔥燜蠔煲
簡單又美味的煲仔菜?之前煮蠔的菜式多用日本廣島蠔，直到有日逛街市，見到流浮山蠔台山蠔好吸引✨店主又大力推介台山蠔，好奇之下兩種都買回家試試? 街市買的蠔比日本廣島蠔清洗功夫多好多，好多污垢要用生粉洗幾次才乾淨?不過新鮮的蠔，肉質和味道比急凍好好多，簡單用薑蔥煮最能突顯蠔的鮮味? 試過兩款蠔，台山蠔明顯更好吃❤️肉質爽脆，粒粒都好飽滿脹卜卜，而且沒有縮水變小?配上流浮山金蠔油，比餐廳更好吃呀? 更多食譜可以去我Facebook page: Isti Dining Table 鍾意嘅比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力? https://www.facebook.com/istidiningtable https://instagram.com/kiuu922?utm_medium=copy_link 食譜網站?可以按菜式或材料分類search食譜✨ https://istidiningtable.com
UNIQLO春夏話題單品搶先看：Boxy外套、繭型褲、短版針織…這款配件更是預測爆賣缺貨
必筆記！從城市日常出發的春夏四大趨勢整體系列依然維持 UNIQLO 一貫的簡約基調，但細節全面升級。從剪裁線條到材質選擇，都更精準地回應現代生活：既要舒服、好活動，也要有型、有記憶點。機能休閒與經典洗鍊不再對立，陽剛與柔美也不需要二選一，而是在同一套穿搭裡自然並...
消委會十大消費新聞選舉︱「啟德體育園啟用」登榜首 熱氣球節被封「最離譜」新聞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】消費者委員會今日（5 日）公布「 2025 年十大消費新聞」投票結果，活動共吸引 13,024 名市民參與。去年初啟用的啟德體育園在不足半年內吸引逾百萬人次入場，憑 5,515 票成為榜首新聞，同時以 7,530 票獲選為「最抵讚」消費新聞，成為今屆投票的雙料冠軍。
盧瀚霆半山走走 不慎露腰惹熱話
【on.cc東網專訊】一向寵粉的MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)，經常在社交平台分享生活日常，昨日（5日）他分享到半山走走的照片，相中的Anson Lo沒有化妝，戴了眼鏡和cap帽，打扮隨意，拿着凍咖啡四圍行，在塗鴉牆打卡，期間伸開雙手，露出腰
患癌常見體質是什麼？中醫教5種食材逆轉腫瘤體質，預防患癌找上門｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
根據數據研究顯示，全世界總共有五千萬人是帶癌生存的，每五個人當中就有一個患癌的風險。這裡的數據顯示，患腫瘤的機會其實很高。註冊中醫師楊明霞博士，與大家介紹有什麼食療可以幫助大家預防腫瘤。
《我和殭屍有個約會》電影片勾起集體回憶 尹天照剖白拒再演殭屍原因
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」。
團結基金倡政府八招開源籲重推租置 節流倡收緊交津及2元乘車等
財政司司長即將發表新一份《財政預算案》，團結香港基金昨日(5日)發表倡議，提出18項開源節流的建議，涵蓋財政紀律、開源及節流三方面。 最新數據顯示，政府的經營賬目在連續六年錄得赤字後，今年預計將轉虧為盈。受經營賬目改善帶動，基金會預測本財政年度的綜合賬目有望從上一財政年度的負803億赤字，大幅收窄至負50億至負100億元的範圍內。然而，財政仍面臨收支兩端的挑戰，人口老化將持續推升醫療及社福開支，而大型基建項目亦令工程開支維持高位；另一方面，新興產業與市場多元化亦需時間方能形成可持續的收入來源。因此，政府有需要審慎部署。 因應當前經濟環境，基金會建議政府長遠將公共開支佔本地生產總值的比率降回20%或以下，及將債務佔GDP比率長期維持在20%或以下的水平。 為達成上述財政目標，基金會提出「開源八式」及「節流九招」，預計每項措施的效益均達5億元或以上。若全面落實相關措施，預計可為政府帶來約640億元額外收入，節省約128億元開支，兩者合共佔GDP約2.3%。 基金會建議政府善用現有資產，將設施分為「永久冠名」及「有時限冠名」兩類出租:永久冠名：適用於醫院、大學、社福設施、公營房屋及主要基建(
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。