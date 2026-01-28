錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
日本最後一對大熊貓｜曉曉與蕾蕾回歸中國！東京上野動物園及成田機場現人潮送別
隨着最後一對旅日大熊貓雙胞胎「曉曉」與「蕾蕾」日前正式踏上歸途，日本將自1972年以來首次迎來「零熊貓」時代。東京上野動物園近日湧現告別的人潮，不少日本粉絲含淚送別這對陪伴他們4年的大熊貓，為長達半世紀的旅日熊貓故事寫下暫時的句號。
上野雙胞胎歸還中國 粉絲含淚告別
今次送別的主角是於2021年在上野動物園出生的雙胞胎大熊貓：哥哥「曉曉」與妹妹「蕾蕾」。牠們的父母「比力」與「仙女」已於2024年先行返回中國。根據中日雙方的協議，這對在東京土生土長的熊貓幼崽原定於今年2月歸還，但經協商後決定提前啟程。隨着這對最後的「招牌明星」離去，日本國內暫時再無大熊貓棲息。
為了見證這歷史性的最後一刻，上野動物園連日來擠滿了前來送行的民眾。由於預約人數過多，園方採取了嚴格的抽籤制，中籤率僅約二十五分之一，更有粉絲表示願意排隊5小時只為見牠們最後一面。至於在成田機場，亦有不少市民自發組織送機，高舉感謝橫額。對於當地人而言，大熊貓不單是動物，更是治癒心靈的親友，亦是上野地區的重要象徵，每年為當地帶來數百億日元的經濟貢獻。
半世紀熊貓外交歷史
大熊貓與日本的緣分始於1972年，當時為慶祝中日邦交正常化，內地贈送了「康康」和「蘭蘭」予上野動物園，開展了持續53年的「熊貓外交」。多年來，無論政治氣候如何變化，大熊貓始終扮演着友誼大使的角色。然而，隨着租借協議期滿，加上近期中日關係出現波動，日方暫未有新的熊貓租借計劃，令這次歸還被部分日本媒體解讀為一個時代的終結。
「曉曉」與「蕾蕾」預計將於1月28日抵達位於四川的中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地，亦即是牠們姐姐「香香」目前居住的地方。抵達後，牠們必須先進入隔離檢疫場進行為期約30天的醫學觀察，由專門的飼養員與獸醫協助牠們適應當地的氣候、水土以及由日本竹子轉為四川鮮竹的「口味」變化。由於兩兄妹正值4歲的性成熟關鍵期，在完成檢疫並完全適應環境後，長遠將會加入當地的繁育計劃，為大熊貓種群的保育及多樣性貢獻力量。
國寶級分佈與保育現狀
大熊貓是中國特有的珍稀物種，雖然全球不少動物園都有牠們的身影，但根據國際公約及租借協議，所有旅居海外的大熊貓及其所生的幼崽，產權均屬於中國。目前全球野生大熊貓數量約為1,900隻，主要分布於四川、陝西及甘肅的山區。而人工圈養的熊貓則約有800隻，牠們在海外的出現均與「科研保育合作」有關。這意味著，未來若想在日本再次見到大熊貓，仍需視乎兩國未來的保育合作進展。
香港六隻熊貓聚首一堂
相比日本的惜別氣氛，香港正處於「熊貓熱潮」的高峰。目前海洋公園共有六隻大熊貓居住，包括元老級的「盈盈」和「樂樂」，以及牠們在2024年8月誕下的首對「港產」龍鳳胎「加加」與「得得」。加上同年9月中央贈港的一對年輕熊貓「安安」與「可可」，香港已成為內地以外擁有最多大熊貓的城市之一。這支「六貓大軍」不僅為公園注入新活力，更帶動了本地「熊貓經濟」，成為市民與旅客必到的打卡熱點。
