玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
日本大阪堺市觀光熱氣球活動10月開催！100米空中俯瞰文化遺產巨大古墳 每位只需$227
香港首個國際熱氣球節突然變成「熱氣球展覽會」，苦主們大花千蚊仍無法體驗升空，大嘆「貨不對辦」。其實同樣使費飛日本坐熱氣球絕對不無可能，大阪堺市將於10月4日舉行觀光熱氣球活動，參加者真的可以坐上熱氣球升空至約100米高空，360度俯瞰世界文化遺產仁德天皇陵古墳，價錢為4,200日圓（約港幣$227）。計埋早前香港快運推出$0機票優惠，分分鐘平過香港的「熱氣球節展覽會」呢！
日本唯一從城市上空眺望世界遺產
這個名為「Osaka Sakai Balloon」（おおさか堺バルーン）觀光熱氣球活動原定於2023年開始投入營運，但由於籌備期間因氦氣洩漏等問題延遲至今。活動以「日本唯一能從城市上空眺望世界遺產的地方」作招徠（日本で唯一、都市の上空から世界遺産を見渡せる場所へ），旅客可於世界文化遺產仁德天皇陵古墳（大山古墳）附近的大仙公園內升空，升至約100米高空360度俯瞰巨大古墳，飛行時間約15分鐘。
10月1日起官網預約 每位只需$227
值得一題，活動選用的是法國Aerophile公司製造的熱氣球，獲得歐洲航空管理局認可其具備與飛機同等水準的安全性， 並已在全球40個以上國家導入，安全度有保證。熱氣球營運時間為10am-6pm，原則上全年無休，成人票為4,200日圓（約港幣$227）、3-15歲小童3,000日圓（約港幣$162），未滿3歲的兒童免費，而網上事前預約則可減200日圓，有興趣可於10月1日當地時間10點準時登入其官網預約，苦主們飛機票去散心吧！
「Osaka Sakai Balloon」觀光熱氣球活動
地址：大阪府堺區堺市百舌鳥夕雲町2丁目大仙公園內（地圖按此）
時間：10am-6pm
價錢：成人4,200日圓（約港幣$227）、3-15歲小童3,000日圓（約港幣$162）、未滿3歲的兒童免費；網上預約減200日圓
前往方法：從天王寺站乘JR阪和線至百舌鳥站下車步行約10分鐘
網址：按這裡
