大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！

日大阪少年狠鎖小弟喉嚨還丟海裡？議員氣炸親查：這哪是欺負，簡直要命啊

嘿，這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。哇，這場面看完誰不氣憤？奈良市議員原田將大一看就火大，直呼這不是單純霸凌，而是明擺著的殺人未遂，還親自跑去現場挖真相。

影片一曝光，網友炸鍋了。主片長43秒，那國中生從背後夾住小學生的脖子，施展所謂的「裸絞」招式，足足勒了33秒。小孩掙扎得厲害，臉扭曲成一團，滿頭大汗，

旁邊兩個同夥不但不拉架，還嘻嘻哈哈地起鬨。最後鬆手時，小孩大口喘氣，抹抹眼淚，還咳個不停，看得人直想衝進畫面救他。據說這事發生在大阪府的海邊堤防，具體時間不明，

但從水位看，當時海水挺高的。更扯的是，還有兩段短片，一段17秒、一段12秒，直接拍到小孩被推下海，在波浪裡浮浮沉沉，差點就沒頂了。那群少年站在岸上，不但不伸援手，

還拿手機錄影，笑成一團。網上有人分析，這種勒頸動作嚴重可能導致腦缺氧，甚至永久傷害，加上推落海，萬一小孩不會泳或體力不支，後果不堪設想。

警方已經介入調查，據報導，他們從影片線索追蹤，試圖找出施暴者和受害者身份。原田將大這位議員，前身是YouTuber，專門搞炎上影片出名，後來轉戰政壇，

2023年當選奈良市議員。他在X上轉發這些片子，氣得直說：「我看了沒馬賽克的原版，痛到喘不過氣！」他承諾要救這孩子，隔天就殺到大阪現場勘查。

結果發現，那裡根本沒樓梯或容易上岸的地方，小孩只能死命抓繩子自救。他痛批這些少年行為太過火，絕不饒恕，還把資訊交給警方，呼籲大家擴散，幫忙提供線索。

原田過去有點爭議記錄，像是2020年因在超市偷吃魚片和辱罵店員被捕，判了刑，還染上新冠卻不戴口罩亂跑，搞得地方知事公開罵他。但這些年他轉型，專注社會議題，

像保護奈良公園的鹿，雖然也被指控對外國遊客有歧視言論，但這次對霸凌案的熱心，倒是贏得不少網友點讚。他強調，校園霸凌得從根治，如果有受害者需要幫忙，歡迎私訊他，

他會盡力協助。這起事件也讓日本社會又一次檢討霸凌問題。根據文部科學省數據，2024年校園霸凌案破10萬件，許多涉及暴力或網路散布。

警方表示，會徹查這案，確認是否構成傷害或未遂殺人罪。網友留言五花八門，有人呼籲嚴懲少年，也有人擔心小孩心理創傷。

Japhub小編有話說

哎，這種事看完心情超沉重，但也提醒大家，霸凌不是鬧著玩，得及早介入。如果你周遭有類似狀況，勇敢站出來求助，別讓小事變大禍。

來分享你的防霸凌小撇步吧，一起讓校園更安全！

