日本大雪｜青森積雪創40年紀錄！氣象廳：東京及東海地區未來兩天將現積雪｜即睇受影響地區

繼早幾天北海道遭遇災害級大雪後，日本氣象廳於1月29日發佈緊急預報，表示強烈冬型氣壓正為日本海側帶來破紀錄降雪。青森市積雪40年來首度在1月突破150厘米，寒流預計持續至1月30日。除了北日本及陸奧地區，東京23區及東海地區亦面臨積雪威脅，旅日港人務必提高警覺，應對警報級大雪對交通的影響。
1月29日更新：氣象廳預警日本多地積雪
根據最新氣象數據，1月29日上午青森市錄達達150厘米的積雪，是自1986年以來再次出現的1月極端紀錄；八甲田山系的酸湯積雪更逼近5米，規模相當驚人；新潟縣津南町積雪亦高達222厘米；而受強冷空氣南下影響，平日鮮有積雪的東京23區，路面亦可能出現薄薄的雪層。此外，氣象部門亦預測至1月30日早上，新潟及北陸地區降雪量將再增加70厘米，近畿及東北地區則預計分別錄得60及50厘米降雪。
這波寒流不僅帶來驚人雪景，更伴隨顯著的交通風險。對於打算在當地租車自駕或乘車遊覽的旅客而言，路面結冰及能見度低將極大增加意外風險，部分鐵路及航班亦可能受阻。建議各位隨時留意最新天氣資訊，並預留充足時間前往目的地。此外，大雪期間應避免前往偏遠山區，以防受困或遇上電線斷裂導致的停電。若需在戶外行走，請務必著重保暖，並確保鞋底具備足夠抓地力以防滑倒。
1月21日更新：今冬最強且最長寒流襲日
根據日本氣象協會最新報導，自1月21日（星期三）起，一股極強冷空氣將由北向南橫掃日本列島，並預計至少持續至1月25日（星期日）。這股寒流不僅強度被形容為「今冬最強」，其影響時間之長亦是本季之冠。受強烈冬型氣壓配置影響，上空1,500米附近的氣溫將跌至零下6℃或更低，導致日本海側地區，包括北陸、東北、中國及近畿地區，將面臨極具威脅性的降雪量。
各區警報解說及預測降雪量
日本氣象廳已發出多項預警，特別強調「JPCZ」（日本海寒帶氣團輻合帶）的形成將導致部分地區在短時間內積雪急劇增加，旅客須警惕交通癱瘓及滯留風險。
1. 北陸及東北地區：130厘米極端大雪
北陸地區是此次寒流的重災區。氣象部門預測，由1月22日下午6時至1月23日下午6時的24小時內，北陸地區的降雪量可能高達130厘米。如此規模的降雪在雪國亦屬罕見，極易引發車輛大規模滯留及停電事故。東北地區亦預計有100厘米左右的降雪。
2. 近畿及中國地區：京都、兵庫發出大雪警報
以往降雪較少的近畿中部平地亦受到威脅。氣象廳已表示兵庫縣及京都府發出「大雪警報」的可能性極高。預計近畿北部及中部的山地24小時降雪量可達70厘米，而平地亦有20至40厘米積雪。由於JPCZ的影響，雪雲會集中在特定區域，導致積雪瞬間增加，ノーマルタイヤ（普通輪胎）行車將極其危險。
3. 關東及東海地區：東京、橫濱或有飄雪
即使是太平洋側的關東地區亦不能倖免。1月21日至1月22日期間，東京及橫濱平原地區可能出現飄雪，標高較高的箱根地區已確認有積雪。神奈川縣西部山地預料有5厘米降雪，若水汽增加，不排除發出大雪注意報。群馬縣等關東北部山沿地區，更有可能出現警報級大雪並直至1月25日。
大雪造成的交通及生活風險
對於計劃近期出發的遊日旅客，必須密切留意由這場「十年一遇」最強寒流帶來的連鎖風險。由於航空機及船舶極大機會出現大規模缺航，鐵路與巴士亦會因大雪導致延誤甚至全線停駛，旅客應隨時準備應變方案或更改行程。若選擇自駕遊，須特別警惕橋樑、隧道出入口及建築物陰影處，這些路段最易因低溫形成路面凍結。萬一不幸在雪中被困導致車輛滯留，為防廢氣逆流引起一氧化碳中毒，必須確保排氣管周圍沒有積雪遮蓋，情況許可下建議應關閉引擎保安全。此外，當氣溫降至零下4℃以下，日本當地的住宿設施或有機會出現水管凍結甚至斷水，建議旅客多備飲用水及保暖物資，時刻保持高度警覺。
