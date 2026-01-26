青森酸湯4米雪埋壓屋頂！ 北海道-28新低學校停課！

日暴雪狂襲東北！青森酸湯雪堆4米高，北海道冷到-28度破紀錄

哎呀，日本這冬天也太會玩了吧？從1月21日開始，東北和北陸地區雪下個不停，氣象廳說這波冷空氣超猛，預計持續到1月25日，部分地方積雪已經破年均兩倍。

青森縣的酸湯溫泉區最誇張，截至1月24日上午11點，雪深達4.29米，新潟縣魚沼市西名也堆了2.28米。想想看，雪厚到能埋沒兩層樓，當地居民出門得穿雪靴，

開車像在雪地賽車一樣刺激。北海道那邊更凍人，內陸的占冠村和陸別町1月24日清晨氣溫掉到-28.1度，創下這個冬天新低。

北海道大學氣象專家說，這是強烈冷氣團南下造成的，日本海側的極地氣團匯流區（JPCZ）讓雪下得像不要錢。札幌市區積雪也破1米，居民笑說「家門口變滑雪場」。

這暴雪不只美，還帶來麻煩。交通大亂，JR東日本多條線路暫停，高速公路封閉，新潟縣部分路段車輛拋錨。氣象廳預測，1月25日凌晨前，新潟和岐阜可能多落80公分雪，

東北和北陸70公分。他們提醒大家小心雪崩、屋頂積雪壓塌和停電，駕駛別亂跑。富山縣高岡市一輛萬葉線電車1月24日上午10點因雪出軌，幸好沒乘客，無人傷。

這不是第一次，日本東北冬天常有深雪，青森酸湯溫泉區歷史積雪紀錄超5米。2025年類似暴雪已讓雪量超標，文部科學省數據顯示，學校因雪停課增加。

網友po照分享，雪景美但生活苦，有人調侃「在家鏟雪就是健身」。

Japhub小編有話說

哇，這雪下得像特效電影，日本朋友要保暖啊！如果你在雪國生活，分享你的抗寒小妙招，讓我們這些熱帶人開開眼界。記得，安全第一，別冒險出門哦！

