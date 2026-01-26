錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
青森酸湯4米雪埋壓屋頂！ 北海道-28新低學校停課！
日暴雪狂襲東北！青森酸湯雪堆4米高，北海道冷到-28度破紀錄
哎呀，日本這冬天也太會玩了吧？從1月21日開始，東北和北陸地區雪下個不停，氣象廳說這波冷空氣超猛，預計持續到1月25日，部分地方積雪已經破年均兩倍。
青森縣的酸湯溫泉區最誇張，截至1月24日上午11點，雪深達4.29米，新潟縣魚沼市西名也堆了2.28米。想想看，雪厚到能埋沒兩層樓，當地居民出門得穿雪靴，
開車像在雪地賽車一樣刺激。北海道那邊更凍人，內陸的占冠村和陸別町1月24日清晨氣溫掉到-28.1度，創下這個冬天新低。
北海道大學氣象專家說，這是強烈冷氣團南下造成的，日本海側的極地氣團匯流區（JPCZ）讓雪下得像不要錢。札幌市區積雪也破1米，居民笑說「家門口變滑雪場」。
這暴雪不只美，還帶來麻煩。交通大亂，JR東日本多條線路暫停，高速公路封閉，新潟縣部分路段車輛拋錨。氣象廳預測，1月25日凌晨前，新潟和岐阜可能多落80公分雪，
東北和北陸70公分。他們提醒大家小心雪崩、屋頂積雪壓塌和停電，駕駛別亂跑。富山縣高岡市一輛萬葉線電車1月24日上午10點因雪出軌，幸好沒乘客，無人傷。
這不是第一次，日本東北冬天常有深雪，青森酸湯溫泉區歷史積雪紀錄超5米。2025年類似暴雪已讓雪量超標，文部科學省數據顯示，學校因雪停課增加。
網友po照分享，雪景美但生活苦，有人調侃「在家鏟雪就是健身」。
Japhub小編有話說
哇，這雪下得像特效電影，日本朋友要保暖啊！如果你在雪國生活，分享你的抗寒小妙招，讓我們這些熱帶人開開眼界。記得，安全第一，別冒險出門哦！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
北海道降雪破紀錄 逾百航機取消七千人滯留機場
寒流襲擊日本，導致日本海沿岸嚴重積雪，癱瘓交通。其中北海道札幌市積雪逾一米，多個鐵路班次被迫取消，新千歲機場亦有大量旅客滯留。日本氣象廳呼籲，位於日本北部的人士須提高警覺；在本州，日本氣象協會亦預告，歧阜縣本周稍後將再次降雪，嚴寒天氣將持續一段時間。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
澳洲東岸 48 小時內發生 4 宗鯊魚襲擊 包括一人死亡 專家指暴雨造就「完美條件」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲東岸在短短 48 小時內接連發生 4 宗鯊魚咬人或接觸事件，其中 3 宗集中於相距約 15 公里海岸線，多個泳灘一度關閉。部分民眾要求當局採取捕殺行動，但多名研究鯊魚行為的學者指出，事件與環境條件高度相關，並非鯊魚突然變得更具攻擊性。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國怪物級暴風雪「芬恩」來襲！聯邦政府關閉、多地進入緊急狀態 氣象局警告：極地寒流緊接而來
美國正遭受一場被氣象學家形容為「怪物級」的冬季暴風雪「芬恩」（Fern）襲擊。這場跨越兩千英里的史詩級風暴已導致全美多地陷入癱瘓，聯邦政府辦公機構日前宣布提前關閉，超過20個州進入緊急狀態。對於正身處當地或計劃出發美國旅遊的港人，務必留意最新交通及安全資訊。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【日本藏王－樹冰2026】入選《國家地理雜誌》必去旅遊地點！無車族樹冰不排隊攻略、三大古湯、元祖烤肉與攝影師私房景點｜MARJORIE LI《Yahoo「旅」朋友》
日本藏王溫泉，一個或許不像北海道二世古（Niseko）或湯澤那樣耳熟能詳，卻是我心心念念、想一去再去的冬季秘境。這裡的重要性不言而喻：藏王溫泉滑雪場所在的山形 Yamagata 獲國家地理雜誌選為2026年世界必去旅遊地點之一。我去年冬季駐足了整整兩個月——在這裡，古老溫泉的硫磺氣味，是歷史與療癒的信號。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
青年宿舍BeLIVING提早完約 住戶要求青聯賠償
【Now新聞台】青聯在銅鑼灣的青年宿舍停運，住戶不滿提早完租約，要求賠償。 根據住戶去年與青聯簽訂的租約，租期由2025年5月至2027年4月底，並列明不得於今年3月31日或之前以不少於一個月，書面通知對方提早解約，但若是業主通知收回物業則只需一個月通知，住戶不得異議或索取賠償。有20多名住戶聯署不滿青聯提前解約，並只獲2、3月免租，要求青聯賠償，協助住戶「無縫接軌」遷至其他青年宿舍。青年宿舍BeLIVING住戶Issac：「以我所知，有不少去年年中或去年年底才搬入來的住戶，有不同住戶想搬其他青年宿舍，青聯稱會幫助他們，或聯絡政府有順利過渡。根據現有租戶說法，這是沒有發生，他們的安排或幫助只是WhatsApp群組給我們看其他青年宿舍連結。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
「靈魂出竅狗狗」公仔日本爆紅！把奇幻想像實體化，睡夢中狗狗「跑出來」遊玩
日本爆紅靈魂出竅狗狗！睡夢中「靈魂跑出來」遊玩，日本玩偶品牌Wani Souma打造不同奇想的玩偶公仔，而在社交平台分享關於這個狗狗故事，把「靈魂出竅」的畫面恐怖變超可愛奇幻幻想！Yahoo Style HK ・ 1 天前
將軍澳景林邨洗魚池變大屠殺 逾百條魚被放置大半天脫氧慘死
【動物突發】將軍澳景林邨發生殘酷對待動物案件，「香港救援鳩鴿及雀鳥」義工收到求助，指景林邨景棉樓對出魚池今日（1月26日）安排清潔公司洗池，管理處及清潔工人竟只將池中逾百條魚撈起放在一旁的3個箱子及小水池，疑氧氣泵有問題，多條魚死亡，而由中午至今放置大半天竟沒人理會，有熱心市民晚上7時許發現後報警，警方及愛護動物協會督察均到場。最新數字顯示共有115條魚證實死亡，另有81條魚生還，但部分倖存魚隻十分虛弱。 義工對本報表示，今日有清潔公司洗魚池，將魚撈起放一旁，結果大量魚死亡，死亡數字不斷上升，「希望有人可以救這些魚，救得幾多得幾多。」 報案人對本報表示，她在晚上7時許經過時發現魚被放在3個箱及1個小水池，懷疑氧氣泵有問題，已經有多條魚死亡，她當即報警及報愛協，並已落口供。義工表示，已確認115條魚死亡，當中不少是錦鯉。本報正向愛協查詢具體情況。 動物救援機構「龜途」創辦人阿邦深夜亦到場協助救援，據知生還魚有81條，另現場還有4隻龜，包括兩隻巴西龜和兩隻草龜。 The post 將軍澳景林邨洗魚池變大屠殺 逾百條魚被放置大半天脫氧慘死 appeared first on 香港動物報 Ho香港動物報 ・ 9 小時前
過年去哪玩較適合？他見「３殘酷事實」放棄國旅，網友嘆：去１次就不想再去
隨著春節連假即將到來，許多民眾開始規劃家庭旅遊行程，然而國內旅宿價格卻成為民眾心中的痛。近年來國旅住宿費用不斷攀升，讓不少民眾開始思考是否值得在台灣度假。一名網友就因為查詢除夕到初三的住宿價格後大感震食尚玩家 ・ 20 小時前
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 23 小時前
北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢
北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
巴基斯坦維權律師馬札利與夫婿 因反國家言論遭處10年徒刑
（法新社伊斯蘭馬巴德24日電） 巴基斯坦法院今天判處知名人權律師馬札利（Imaan Mazari）及其夫婿10年徒刑。伊斯蘭馬巴德高等法院律師公會主席吉拉尼（Syed Wajid Ali Shah Gillani）昨天在一段影片中聲稱，警方在逮捕兩人前，曾粗暴對待這對夫婦。法新社 ・ 1 天前
網絡熱話｜外國網絡掀起「成為中國人」熱潮 追捧中式養生：飲熱水，著拖鞋？
最近外國網絡流行著一股「成為中國人 Becoming Chinese」熱潮？近日外國Tiktok有不少外國網民分享中式養生的影片，片段中可見他們喝熱水、在家中穿著厚棉拖鞋、泡杞子水，他們更指中式養生是全新的生活指南。Yahoo Food ・ 20 小時前
金價再破頂 升穿5,100美元後升幅略縮
從格陵蘭、委內瑞拉至中東，近期地緣政治風險上升，強化黃金作為對沖不確定性工具的吸引力。金價周一攀升至歷史新高，突破每安士5,100 美元，其後升幅由2%縮至不足1%。AASTOCKS ・ 5 小時前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【7-11】買指定飯盒 送紅茶花伝檸檬茶/蜜桃茶（即日起至30/01）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 揚州炒飯或臘味糯米飯，即送紅茶花伝™Craftea™檸檬茶/蜜桃茶（500毫升），方便、滿足又抵食！YAHOO著數 ・ 22 小時前
粉嶺工業意外 男工人遭機器切斷手指
【on.cc東網專訊】粉嶺發生工業意外。今午(26日)12時59分，一名男工人在業和街10號工廈一單位工作期間，意外遭機器切斷一隻手指，在場工友見狀慌忙報案求助。救援人員接報到場替事主作初步治理後，連同斷指一併送往北區醫院治理。肇事原因有待相關部門人員調查。on.cc 東網 ・ 22 小時前
強烈冬季風暴襲美 航班大亂數千架取消
根據《路透》報導，一場強烈冬季風暴橫掃美國多地，受凍雨與大雪影響，航空與陸上交通全面受阻，迫使航空公司大規模取消航班。根據航班追蹤網站 FlightAware 的統計，截至美國當地時間周一 (26 日) 清晨，全美已有超過 3,600 架航班取消、714 架延誤，延續前一日逾 1.1 萬架航班取消的混亂局面，且隨著天氣惡化，航班異動數量預料將持續攀升。鉅亨網 ・ 16 小時前
不是夜市、台北101！韓國人來台瘋打卡１景點，網友驚呼：超台的
交通部觀光署公布「112年來台旅客消費及動向調查」，而受訪的外國旅客最愛的遊覽景點前４名依序為「夜市、台北101、西門町、九份」。然而，最近一個意想不到的新景點正悄然崛起，不僅吸引了韓國男團、女團食尚玩家 ・ 19 小時前
早晨天氣節目(01月27日上午7時) - 科學主任張佳駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 4 小時前
哈電參建全球最大規模壓縮空氣儲能項目全面投產
哈電集團參建的國信蘇鹽淮安鹽穴壓縮空氣儲能示範項目2號機組日前一次併網成功，並同步實現滿負荷發電，標誌著全球最大規模壓縮空氣儲能電站實現全面投產。 項目投產後，年發電量將達7.92億千瓦時，可為60萬戶家庭提供一年用電量，每年可減少標煤消耗25萬噸、減少二氧化碳排放60萬噸，環保效益與節能成效顯著。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前