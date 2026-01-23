到日本吃什麼最失望？一票網友點名「１食物」，當地人也認證

日本美食豐富多元，向來深受台灣旅客喜愛，成為許多人赴日旅遊的重要目的之一。然而，即便是美食王國，也難免有令人失望的餐點。近日，一名網友在網路上發問，詢問赴日旅遊時有哪些食物不建議嘗試，引發熱烈討論。網友們紛紛分享自身經驗，其中包含大家去日本必吃的章魚燒、大阪燒、餃子等等。

哪些日本食物不好吃？

一名網友在PTT發文表示，日本大多數食物都很美味，但仍有少數餐點令人失望，甚至會想要將其丟掉，像是餃子以及帶有化學味的香蕉巧克力等等，都是他認為不好吃的食物，而這狀況也讓他感到好奇，日本還有什麼東西不好吃？

廣告 廣告

▲日本哪些食物不好吃？（圖片來源：PTT）

餃子成最大爭議點

在眾多回覆中，餃子成為最受爭議的食物之一，網友紛紛表示：「餃子日本人自己都說台灣比較厲害了」「肯定是餃子，上次一吃直接吐出來，有夠難吃」「餃子王將反而炒飯好吃」「餃子，住日本幾年了還沒吃過好吃的」「日本餃子真的就廢」。

▲網友覺得日本餃子不好吃。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

其他令人失望的日本美食

除了餃子外，網友們還點名了其他幾項令人失望的日本美食：「章魚燒真的不知在紅什麼」「他們的味噌湯超級鹹的」「日本肯德基真的不好吃」「大阪燒超級難吃，就一坨麵糊配碎肉」「日式炒麵我個人也很不喜歡，那個醬pass」。

看更多：日本１小吃在台賣300元！他批成本不到20，一票網友共鳴：最坑錢的日本料理

仍有網友力挺日本美食

然而，並非所有網友都持否定態度，有人表示：「我喜歡日本的章魚燒，台灣的就是炸丸子」，顯示出個人口味的差異。另有網友認為：「會覺得日本餃子難吃的應該是吃不夠多間啦」，暗示可能需要多方嘗試才能找到合口味的餐點。

▲每個人口味不同，有些人認為日本章魚燒很好吃。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

新北首間「萬代扭蛋店」！300台扭蛋機超好逛，最新三麗鷗、蠟筆小新通通有

哪間手搖飲品質最穩定？網友點名「１品牌」屹立不搖30年：好喝又便宜

LINE聊天１符號「愈用愈自卑」？一票網友點頭：作賤自己，官方給含義正解

打嗝打不停怎麼辦？科學證實「這方法」30秒見效，別再傻傻憋氣、喝水

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章