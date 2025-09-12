【哈哈】看似保守的日本，女性出軌率卻是世界最高？！日本男生到底有多綠？

如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！

根據Yahoo Japan報導，2016年日本男性要求做親子鑑定的人明顯增加，而結果也很讓人傻眼，居然有20%真的沒有親子關係！

至今連續四年，親子鑑定者每年有10~15%的增長...而根據日本摻經新聞的調查，有高達49%的日本女性承認外遇過，其中有5.9%的人能在持續出軌中，

而且跟結婚幾年無關，相信這個調查結果應該很顛覆多數人對於日本女性的印象，溫然婉約以夫為尊的日本女人怎麼會對丈夫不忠勒！？

其實女生出軌這件事，有許多「原因」，不外乎：有錢有閒、Sabishī(寂寞)、丈夫漠不關心，

而在日本的社會中，這些原因很容易發生。

再來，為什麼女性要出軌呢？因為男性出軌或是尋求粉味(花錢)，而歐美女權主義的盛行，也逐漸影響到日本女性，「既然男生在外面可以玩，那我們當然也行」，

除此之外，女性也會更加單純享受性愛帶來的樂趣，在家庭中跟丈夫的性愛已經漸漸成為例行公事，當然別說有什麼閨房樂趣可言，最後，就是在外遇的過程中，

找到自己的價值跟定位，而不是一個家庭主婦黃臉婆或是家庭保姆。