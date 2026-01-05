深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機

日本首相高市早苗勇住「靈異官邸」：新家入住，鬼影還沒現身呢！

嘿，大家好！說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。

想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。

事情是這樣的，高市早苗在上個月底，趁著年假空檔，終於把家當全數運進永田町的首相官邸。據說她帶了整整50箱東西，簡直像在搬一座小博物館！

之前她住在赤坂的議員宿舍，那裡離官邸不算遠，但遇到緊急狀況時，還是得花點時間趕路。比如去年12月初青森縣地震，她坐警衛車從宿舍衝到官邸，就用了35分鐘。

現在呢？官邸和她的辦公室就隔壁，步行幾步就到，危機管理超方便。眾議院預算委員會之前還催她快點搬，畢竟身為國家領袖，住得近才能隨時應變嘛。

高市一開始推託說行李太多，沒空收拾，但最後還是行動了，讓人佩服她的決斷力。

這個首相官邸可不是普通房子，它建於1929年，設計靈感來自美國建築師法蘭克·勞埃德·賴特的帝國飯店，那風格石磚混搭，復古又有點神秘。

問題是，這地方的歷史太「豐富」了，以至於衍生出各種鬼故事。回溯到1930年代，這裡曾是兩次軍事政變的現場。

先是1932年的五一五事件，一群年輕海軍軍官闖入，刺殺了當時的首相犬養毅，場面血腥到現在還留有子彈孔當紀念。

接著1936年的二二六事件，又是軍人叛變，五人喪命，首相岡田啟介幸運躲進衣櫥逃過一劫。這些事件讓官邸蒙上陰影，有人說那些亡靈還在走廊遊蕩，尋找未了的心願。

說到靈異體驗，前首相森喜朗的分享最經典。他曾描述半夜在臥室聽到門把轉動的聲音，接著是整齊的軍靴腳步聲，像是部隊在行軍遠去，聽得人雞皮疙瘩直掉。

另一位前首相畑勉的妻子畑泰子，在回憶錄中提到住進去後總覺得空氣壓抑，半夜還看到花園裡有軍官身影站立，詭異到讓她睡不安穩。

有些人信誓旦旦說這些是真實目擊，但也有人覺得只是心理作用。畢竟，官邸2005年翻修過，現在是現代化的石磚大宅，誰知道那些舊日幽魂還在不在？

有趣的是，歷任首相對這地方態度不一。有些人像小泉純一郎、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人和野田佳彥，都老實入住，沒傳出大問題。

但安倍晉三在任內從沒踏進一步，面對在野黨質詢時，只淡淡說「對傳聞不知情」，超級低調。

前任石破茂更幽默，他說自己是看《Q太郎》漫畫長大的那一代，對鬼怪不太畏懼，結果任內也平安無事。

高市早苗呢？她在社群平台X上回顧2025年時，輕鬆寫道：「在新家官邸過年，還沒遇到傳說中的『鬼怪』！」這態度簡直是勇敢加一分，網友紛紛留言打氣，有人開玩笑說她該準備驅鬼道具，以防萬一。

總之，這件事不只反映高市早苗的務實作風，也讓人回味日本政壇的奇聞軼事。從歷史事件到現代領導人的選擇，官邸就像一本活生生的故事書，充滿驚奇轉折。

Japhub小編有話說

哈哈，說真的，高市首相這波操作太有梗了！搬進鬧鬼傳聞的官邸還能這麼淡定，簡直是給我們這些愛聽鬼故事的人上了一課。

或許那些幽靈看到首位女首相，也嚇得躲起來了吧？如果你有類似靈異經歷，歡迎在留言區分享，讓我們一起笑鬧一番～記得，生活本來就該輕鬆面對，別讓傳聞嚇壞自己喔！

