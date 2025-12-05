櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬

日本女生給人的感覺比較的賢慧、溫柔，在日本男子也比較的強勢，許多日本女人結婚後就變成了家庭婦女，都是靠老公一個人賺錢養家。

那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！

一個街頭訪查中可以發現，多數日本女人都「只考慮日本人」。

一提到結婚，日本女人通常會考慮到房子以及對方賺的錢是否能養活自己。

很多女生都表示希望能居住在日本，還有最重要的就是語言，如果找個外國人語言溝通會不方便。

多數日本妹也表示「和日本男人在一起很快樂」，所以不想嫁給外國人。

當被問到是否會嫁給臺灣男人的時候，女孩們的回答基本一致：「不會跟臺灣男孩交往，因為他們很害羞……」。