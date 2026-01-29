這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！

日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！

首先，檢視一下你平常都是用哪一種方法打開這種日式小碗上面的蓋子呢？

方法A：先打開其中一碗，將蓋子倒蓋在一旁，等到吃完了才打開另一碗。

方法B：直接打開兩個碗的蓋子，將蓋子像碗一樣立著。

想一想，哪一種方式才是正確的呢？

解答：B方法才是有禮貌有規矩的做法唷！

記得下次吃這種定食料理的時候，要把蓋子都打開來（好奇這樣湯不會冷掉嗎ＸＤ?）然後也許是基於衛生，蓋子不可以倒著放，要立在桌面才是有禮貌的～

最後吃完飯的時候，蓋子放回去的狀態也得像當時廚師送來的時候一樣，不可隨意疊上去，容易破壞蓋子的紋理，記得將碗和蓋子的圖案對齊，好好蓋上才是正確的做法！日本人果然是很注重小細節跟禮儀的民族呀～

Source：あたしンち

大家都學會了嗎？