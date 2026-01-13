焦點

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排

Yahoo 旅遊

日本富士山7大人氣打卡景點懶人包｜東京出發1小時直達！櫻花五重塔、逆富士倒影盡收眼底

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊
日本富士山7大人氣打卡景點懶人包｜東京出發1小時直達！櫻花五重塔、逆富士倒影盡收眼底
日本富士山7大人氣打卡景點懶人包｜東京出發1小時直達！櫻花五重塔、逆富士倒影盡收眼底

富士山作為日本最高峰，海拔3,776米的雄偉身姿每年吸引數百萬遊客朝聖。想親眼目睹這座聖山的壯麗景色，其實毋須挑戰體能極限攀登山頂。從東京出發，最快只需1小時就能到達多個絕佳觀賞點，輕鬆將富士山的四季美態收入鏡頭。無論是春天櫻花盛開、夏天薰衣草花海、秋天紅葉滿山，還是冬天白雪皚皚，每個季節都有獨特魅力。今次Yahoo Travel精選了7個最值得到訪的富士山觀賞地點，從經典的忠靈塔，到可以看見逆富士倒影的湖畔秘境，其中有三個景點都位於山梨縣的富士吉田市，即日劇《小鎮星熱點》拍攝地點，讓大可以集中在同一個城市內，輕鬆規劃富士山觀賞之旅，以最舒服的方式，捕捉富士山的魅力。

廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayak

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.com

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

東京出發最快1小時直達富士山絕景地！不用早起登山，也能將3,776米高的聖山美景盡收眼底，輕鬆打卡日本最具代表性的自然奇觀。（圖片來源： Getty Images）
東京出發最快1小時直達富士山絕景地！不用早起登山，也能將3,776米高的聖山美景盡收眼底，輕鬆打卡日本最具代表性的自然奇觀。（圖片來源： Getty Images）

把握最佳富士山觀賞時機

想欣賞到最清新的富士山靚景，時機選擇相當重要。每年10月下旬至2月下旬是觀賞富士山的黃金時期，這段時間空氣特別清澈，能見度高，富士山的輪廓最為分明。冬季山頂覆蓋白雪，與藍天形成強烈對比，拍攝效果最為理想。

相反，6月初至7月中的梅雨季節，富士山經常被雲霧遮擋，很難拍到滿意的照片。如果想拍攝櫻花與富士山同框的畫面，3月底至4月初是最佳時機。另外，清晨或傍晚的光線較為柔和，富士山呈現金黃色調，特別適合拍攝。值得留意的是，1月底和11月中旬有機會看到「鑽石富士」奇觀，太陽剛好在富士山頂升起或落下，形成如鑽石般閃耀的光環。

富士山在不同季節展現多變面貌，春天櫻花、夏天新綠、秋天紅葉、冬天白雪，每個時期都有獨特魅力，吸引世界各地遊客前來朝聖這座日本聖山。（圖片來源：visitjapanhk 、Getty Images、IG@kazuonumata_）
富士山在不同季節展現多變面貌，春天櫻花、夏天新綠、秋天紅葉、冬天白雪，每個時期都有獨特魅力，吸引世界各地遊客前來朝聖這座日本聖山。（圖片來源：visitjapanhk 、Getty Images、IG@kazuonumata_）

富士山景點推介 1. 富士見孝德公園

位於山梨縣富士吉田市的富士見孝德公園，是當地人推薦的隱世觀景點。這裡被評選為「關東富士見百景」，深受專業攝影師的喜愛。公園地勢較高，視野開闊，可以將富士山與富士吉田市街景一同收入鏡頭。

春天時，公園內的染井吉野櫻盛開，粉紅色花海與殘雪未融的富士山形成浪漫對比。夏季新綠茂盛，將富士山襯托得格外清新。最推薦的是深秋時節，火紅楓葉與初雪的富士山交相輝映，色彩層次豐富。公園設有觀景台和休憩設施，可以悠閒地欣賞富士山四季變化。

地址：〒403-0004山梨県富士吉田市下吉田6744 （地圖

交通：從富士急行線「葭池溫泉前站」下車後，沿著指示牌步行約10分鐘即可到達

富士見孝德公園的觀景台視野開闊，可以360度欣賞富士山與周邊山脈，是攝影愛好者的秘密基地。（圖片來源：fujiyoshida.net）
富士見孝德公園的觀景台視野開闊，可以360度欣賞富士山與周邊山脈，是攝影愛好者的秘密基地。（圖片來源：fujiyoshida.net）
秋季時公園內的楓葉轉紅，配上富士山，經典日本風景畫，而且更可以到本宮淺間大社參拜，祈求旅途平安。（圖片來源：city_fujiyoshida）
秋季時公園內的楓葉轉紅，配上富士山，經典日本風景畫，而且更可以到本宮淺間大社參拜，祈求旅途平安。（圖片來源：city_fujiyoshida）

富士山景點推介 2. 富士山雷達巨蛋館

同樣是位於山梨縣富士吉田市的富士山雷達巨蛋館，原本是氣象觀測設施，現已改建成展望台和博物館。這裡最大特色亦是360度完全無遮擋的視野，能將富士山最全面的景色盡收眼底。展望台設計簡約現代，落地玻璃窗讓遊客能舒適地欣賞富士山四季變化。

館內設有富士山氣象觀測歷史展覽，介紹富士山的形成過程和氣候特徵。頂樓的圓形展望室特別受歡迎，可以看到富士山從日出到日落的光影變化。冬季晴朗的日子，能見度可達100公里以上。

地址：〒403-0006 山梨県富士吉田市新屋3-7-2 （地圖

交通：從富士急行「富士山站」搭乘巴士（15分鐘）在「 SUNPARK富士前」下車，徒步約5分鐘

網址：按這裏

富士山雷達巨蛋館

營業時間：9am-5pm（逢星期二休息，7月及至8月無休）

入場費：610円（成人）、410円（中小學高中生）

冬季的富士山山頂白雪皚皚，配上清澈藍天形成經典畫面，是一年中觀賞富士山最理想的季節。（圖片來源：fujiyoshida.net）
冬季的富士山山頂白雪皚皚，配上清澈藍天形成經典畫面，是一年中觀賞富士山最理想的季節。（圖片來源：fujiyoshida.net）
富士山以外，雷達巨蛋館周圍的環境非常漂亮，大家可以坐在草地上好好的欣賞。（圖片來源：富士山レーダードーム館.）
富士山以外，雷達巨蛋館周圍的環境非常漂亮，大家可以坐在草地上好好的欣賞。（圖片來源：富士山レーダードーム館.）

富士山景點推介 3. 新倉山淺間公園

新倉山淺間公園的忠靈塔是拍攝富士山的經典地點，紅色五重塔與富士山同框的畫面經常出現在日本觀光海報上。要到達最佳拍攝點需要行上398級石級，雖然有點辛苦，但山頂的景色絕對值得。這條被稱為「咲くや姫階段」的石級兩旁在春天會開滿櫻花，形成粉紅色隧道。

每年4月中旬櫻花季是這裏的旺季，可以同時影到櫻花、五重塔和富士山三大日本象徵。建議在平日早上7點前到達，不但能避開人潮，晨早陽光下的富士山也特別清晰。秋天時周圍山林染上紅黃色彩，與富士山的白雪形成美麗對比。

地址：〒403-0011山梨県富士吉田市浅間2-4-1 （地圖

交通：從富士急行線「下吉田站」步行約20分鐘可達

春季櫻花盛開時，粉紅色花海將忠靈塔和富士山框在一起，是日本最具代表性的風景之一。（圖片來源：IG@tan.t_yamanashi）
春季櫻花盛開時，粉紅色花海將忠靈塔和富士山框在一起，是日本最具代表性的風景之一。（圖片來源：IG@tan.t_yamanashi）
不只忠靈塔，公園附近亦有不同地方可以望到富士山。（圖片來源：IG@osamu_1970、IG@katsuo0525）
不只忠靈塔，公園附近亦有不同地方可以望到富士山。（圖片來源：IG@osamu_1970、IG@katsuo0525）

富士山景點推介 4. 忍野八海

忍野八海位於山梨縣忍野村，是由富士山融雪經過20多年地下熔岩層過濾後形成的八個清澈湧泉池。池水透明度極高，最深處可達8米卻能清楚看見池底，被譽為「日本九寨溝」。八個池塘分別是出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡池和菖蒲池，每個都有獨特景觀。

從忍野八海可以欣賞到富士山配上傳統茅草屋的經典畫面，特別是早晨時分，當地居民尚未開始活動，整個村落寧靜祥和。池水中倒映著富士山影，搭配周圍的水車和木橋，彷彿走進日本古代畫卷。這裡四季都適合造訪，但以10月至2月的秋冬季節最佳，此時富士山清晰可見。

地址：山梨縣南部留郡忍野村忍草（地圖

交通：從河口湖站搭乘市區巴士約20分鐘，在「忍野八海」站牌下車。

忍野八海的池水清澈見底，富士山倒映在如鏡面般的水中，形成上下對稱的絕美畫面。（圖片來源：IG@matsuda.yamamoto）
忍野八海的池水清澈見底，富士山倒映在如鏡面般的水中，形成上下對稱的絕美畫面。（圖片來源：IG@matsuda.yamamoto）
傳統茅草屋配上水車、小橋，加上遠處的富士山，構成最具日本風情的鄉村景致。（圖片來源：GettyImages）
傳統茅草屋配上水車、小橋，加上遠處的富士山，構成最具日本風情的鄉村景致。（圖片來源：GettyImages）

富士山景點推介 5. 河口湖天上山纜車

河口湖富士山全景纜車連接河口湖畔（海拔856米）與天上山山頂的富士見台站（海拔1,075米），全程只需3分鐘。纜車採用大片玻璃設計，上升途中已能欣賞河口湖全貌。抵達山頂後，展望台提供360度全景視野，富士山、河口湖、富士吉田市街一覽無遺。

山頂設有「天上之鐘」，情侶們喜歡在此敲鐘許願，據說能帶來幸福。展望台旁的茶屋提供熱食和飲品，可以邊品嚐富士山造型的菠蘿包，邊欣賞美景。若體力充沛，可沿著步道健行至三峠，沿途能看到不同角度的富士山。纜車營運時間隨季節調整，建議出發前查詢官網。

地址：富士河口湖町淺川1163-1 （地圖

交通：從河口湖車站搭乘 Omni 周遊巴士紅線，在「遊覽船」空中纜車入口巴士站下車

富士山全景纜車票

營業時間：9am-5pm(因季節及天氣而有所改變)

票價：720円（成人來回）、360円（小童來回）

網址：按這裏

從天上山展望台俯瞰，河口湖如藍寶石般閃耀，遠處富士山矗立雲端，景色壯觀。（圖片來源：河口湖〜富士山パノラマロープウェイ）
從天上山展望台俯瞰，河口湖如藍寶石般閃耀，遠處富士山矗立雲端，景色壯觀。（圖片來源：河口湖〜富士山パノラマロープウェイ）
山頂的「天上之鐘」是熱門打卡點，透過鐘的圓形框架拍攝，能將富士山完美框入畫面中。（圖片來源：河口湖〜富士山パノラマロープウェイ）
山頂的「天上之鐘」是熱門打卡點，透過鐘的圓形框架拍攝，能將富士山完美框入畫面中。（圖片來源：河口湖〜富士山パノラマロープウェイ）

富士山景點推介 6. 高尾山

離開富士吉田市及五湖，去位於東京都八王子市的高尾山，從新宿出發只需50分鐘即可到達，是東京人週末行山的熱門選擇。雖然海拔只有599米，但山頂的「大見晴台」視野極佳，天氣晴朗時可以清楚看到富士山。最特別的是冬至前後，有機會在這裡看到「鑽石富士」，夕陽剛好落在富士山頂中央，形成光環。

行山路線多樣，最輕鬆的是搭乘纜車或吊椅到半山腰，再步行約40分鐘到山頂。沿途經過藥王院等寺廟，還能品嚐名物「天狗燒」和「糰子」。秋天的高尾山楓葉聞名，11月中旬至下旬是賞楓高峰期，紅葉配上遠處的富士山特別迷人。

地址：東京都八王子市高尾町2176 （地圖

交通：從京王線高尾山口站出發，步行5分鐘可達纜車站。

高尾山登山纜車、登山吊車

價錢：950円（成人來回）、470円（小童來回）

纜車營業時間：8am-太陽下山（隨月份調整）

吊車營業時間：9am-4:30pm（5月-11月） 、9am-4pm（12月-4月）

網址：按這裏

從高尾山頂遠眺，富士山在群山環抱中顯得格外突出，是東京近郊觀賞富士山的最佳地點。（圖片來源：GettyImages）
從高尾山頂遠眺，富士山在群山環抱中顯得格外突出，是東京近郊觀賞富士山的最佳地點。（圖片來源：GettyImages）
冬至時期的「鑽石富士」奇觀，太陽恰好落在富士山頂，金光四射的畫面令人難忘。（圖片來源：IG@marimo.777.）
冬至時期的「鑽石富士」奇觀，太陽恰好落在富士山頂，金光四射的畫面令人難忘。（圖片來源：IG@marimo.777.）

富士山景點推介 7. 箱根元箱根港

元箱根港位於蘆之湖南岸，是箱根海賊觀光船的停靠站之一。從這裡可以欣賞到富士山、蘆之湖與箱根神社平和鳥居共同構成的經典畫面。特別是清晨時分，湖面平靜如鏡，富士山的倒影清晰可見，形成著名的「逆富士」景觀。紅色的平和鳥居矗立湖中，為整個畫面增添神聖氛圍。

搭乘海賊觀光船遊湖是另一種欣賞方式，船程約30分鐘，沿途可從不同角度拍攝富士山。港口附近有多間餐廳和紀念品店，可以品嚐箱根名物黑雞蛋和溫泉饅頭。建議在下午4點後到訪，此時遊客較少，夕陽西下時富士山被染成橙紅色，景色格外浪漫。從箱根湯本站搭乘箱根登山巴士約40分鐘可達，也可購買箱根周遊券享受交通優惠。準備好相機，在箱根為富士山之旅畫下完美句號。

地址： 〒250-0522神奈川県足柄下郡箱根町元箱根６（地圖

交通：乘搭「小田急電鐵」至箱根，再轉搭「箱根登山線電車」抵達箱根湯本車站

箱根海賊觀光船

票價：2,220円（成人來回）、1,110円（小童來回)

網址：按這裏

元箱根港的平和鳥居與富士山同框，紅色鳥居、藍色湖水、白色山峰構成日本最經典的風景照。（圖片來源：IG@hakonenavi）
元箱根港的平和鳥居與富士山同框，紅色鳥居、藍色湖水、白色山峰構成日本最經典的風景照。（圖片來源：IG@hakonenavi）
大家可以乘坐海賊船，以另一種方式及角度欣賞富士山。（圖片來源：IG@hakonenavi）
大家可以乘坐海賊船，以另一種方式及角度欣賞富士山。（圖片來源：IG@hakonenavi）

更多相關文章：

首爾滑雪超經濟之選｜人均$1,112.4起去維瓦爾第公園玩足三日兩夜！包雪具＋兩晚酒店＋來回交通＋暢玩冰雪王國

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

京都手信人氣必買推介2025！抹茶豆乳年輪蛋糕/Le Labo城市限定香水/開化堂茶葉罐

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

宏福苑五級大火

其他人也在看

珠海香洲英迪格酒店74折優惠｜人均$653.5起、週末不加價！海島風客房、包雙人自助早餐及下午茶、延遲退房至2pm

珠海香洲英迪格酒店74折優惠｜人均$653.5起、週末不加價！海島風客房、包雙人自助早餐及下午茶、延遲退房至2pm

週末北上還在逛山姆或去按摩？不如安排一趟有質感的Staycation！去年12月全新開幕的珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou），是IHG 洲際酒店集團旗下的精品品牌。近日Yahoo Travel發現Klook推出了住宿套票74折優惠，兩位成人入住海島風客房，包雙人自助早餐及下午茶人均只需$653.5起之餘，而且週末不加價，更可享延遲退房服務！無論是周末短住，抑或兩晚小旅行一樣適合！

Yahoo 旅遊 ・ 22 分鐘前
Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

Apple 正式宣布與 Google 建立多年合作夥伴關係，未來 iPhone 的「Apple Foundation Models」及 Siri 升級將全面採用 Google Gemini 雲端模型。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席

2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席

2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。

bella儂儂 ・ 19 小時前
高鐵西九龍站列車直達目的地將增16個　上海臥鋪服務擴至每日提供

高鐵西九龍站列車直達目的地將增16個　上海臥鋪服務擴至每日提供

高鐵西九龍站出發列車的直達目的地站點，本月26日起會再增加16個，包括南京、無錫、合肥等多個熱門旅遊城市及文化古都，屆時西九龍站列車的直達目的地會增至110個，乘客明日起可預購相關車票。

am730 ・ 1 天前
深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到

深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到

Trip.com 為您整理了深圳口岸的免費巴士專線，一文看清口岸免費巴士可直達的景點與商場。

Trip.com ・ 13 小時前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房

日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房

位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！

Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
小豆島新酒店edit x seven 1.26開幕｜人均$547起！嘆溫泉水療＋奢華客房俯瞰瀨戶內海

小豆島新酒店edit x seven 1.26開幕｜人均$547起！嘆溫泉水療＋奢華客房俯瞰瀨戶內海

「seven x seven」全新姊妹品牌「edit x seven」首間酒店繼去年進駐御殿場後再度擴展，將於1月26日起插旗香川縣、瀨戶內海第2大島小豆島，最大特色是引進溫泉水療集團Salt Group監督的溫泉水療設施edén SETOUCHI，可以一邊浸溫泉，一邊俯瞰瀨戶內海壯闊美景；客房不多只有45間，部分附設泳池，最大面積達1,500呎，打造海景與山色和諧交融的靜謐沉浸度假體驗。新開業期間推出低至7折優惠，人均約$547起，值得一住！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站

東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站

去東京旅行想浸溫泉，難道一定要專程坐車去箱根或熱海？頂級溫泉旅館品牌「馥府（FUFU）」正式進駐銀座，於2025年11月開幕的「馥府東京銀座（ふふ東京銀座／FUFU Tokyo Ginza）」讓各位愛日本的港人可以在繁華鬧市中，享受直送天然溫泉與私人綠洲空間，絕對是今年最受注目的奢華住宿！

Yahoo 旅遊 ・ 22 分鐘前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形

尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形

電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評

陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評

1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。

姊妹淘 ・ 17 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解

網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解

內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。

am730 ・ 1 天前
古天樂55歲狀態超好！　自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐

古天樂55歲狀態超好！　自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐

香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。

姊妹淘 ・ 20 小時前
李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏

李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏

李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方

《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方

來自河北的歌手安雅希（Maggin）參加由TVB舉辦的《中年好聲音2》後，奪得第6名並加入TVB成為旗下藝人。安雅希最近宣布離開TVB，又稱TVB對她來說仍然是一個神聖的地方。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus

2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus

2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
特朗普倡減信用卡利息　為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技

特朗普倡減信用卡利息　為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技

特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。

Yahoo財經 ・ 22 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙比落「馬」 艾比路亞繼任

沙比落「馬」 艾比路亞繼任

【Now Sports】皇家馬德里周一宣佈與沙比阿朗素共同協議下分手，由艾比路亞繼位。皇家馬德里於周日西班牙超級盃決賽不敵巴塞隆拿翌日，發表官方聲明：「皇家馬德里宣佈，經過球會與沙比阿朗素（Xabi Alonso）雙方協議下，決定終止一隊教練的任期。」會方同時宣佈由原來執教預備組隊的艾比路亞執掌一隊兵符。皇馬並沒公佈艾比路亞的合約年期，該名42歲新帥首場領軍比賽，是周三西班牙國王盃16強對乙組球隊阿爾巴塞特。

now.com 體育 ・ 6 小時前
有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜　英超佔4席

有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜　英超佔4席

歐洲五大聯賽最高薪球員名單已經公布，其中有四名英超球員打入前十位。

Yahoo 體育 ・ 9 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資

特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資

Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前