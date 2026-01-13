日本富士山7大人氣打卡景點懶人包｜東京出發1小時直達！櫻花五重塔、逆富士倒影盡收眼底

富士山作為日本最高峰，海拔3,776米的雄偉身姿每年吸引數百萬遊客朝聖。想親眼目睹這座聖山的壯麗景色，其實毋須挑戰體能極限攀登山頂。從東京出發，最快只需1小時就能到達多個絕佳觀賞點，輕鬆將富士山的四季美態收入鏡頭。無論是春天櫻花盛開、夏天薰衣草花海、秋天紅葉滿山，還是冬天白雪皚皚，每個季節都有獨特魅力。今次Yahoo Travel精選了7個最值得到訪的富士山觀賞地點，從經典的忠靈塔，到可以看見逆富士倒影的湖畔秘境，其中有三個景點都位於山梨縣的富士吉田市，即日劇《小鎮星熱點》拍攝地點，讓大可以集中在同一個城市內，輕鬆規劃富士山觀賞之旅，以最舒服的方式，捕捉富士山的魅力。

東京出發最快1小時直達富士山絕景地！不用早起登山，也能將3,776米高的聖山美景盡收眼底，輕鬆打卡日本最具代表性的自然奇觀。（圖片來源： Getty Images）

把握最佳富士山觀賞時機

想欣賞到最清新的富士山靚景，時機選擇相當重要。每年10月下旬至2月下旬是觀賞富士山的黃金時期，這段時間空氣特別清澈，能見度高，富士山的輪廓最為分明。冬季山頂覆蓋白雪，與藍天形成強烈對比，拍攝效果最為理想。

相反，6月初至7月中的梅雨季節，富士山經常被雲霧遮擋，很難拍到滿意的照片。如果想拍攝櫻花與富士山同框的畫面，3月底至4月初是最佳時機。另外，清晨或傍晚的光線較為柔和，富士山呈現金黃色調，特別適合拍攝。值得留意的是，1月底和11月中旬有機會看到「鑽石富士」奇觀，太陽剛好在富士山頂升起或落下，形成如鑽石般閃耀的光環。

富士山在不同季節展現多變面貌，春天櫻花、夏天新綠、秋天紅葉、冬天白雪，每個時期都有獨特魅力，吸引世界各地遊客前來朝聖這座日本聖山。（圖片來源：visitjapanhk 、Getty Images、IG@kazuonumata_）

富士山景點推介 1. 富士見孝德公園

位於山梨縣富士吉田市的富士見孝德公園，是當地人推薦的隱世觀景點。這裡被評選為「關東富士見百景」，深受專業攝影師的喜愛。公園地勢較高，視野開闊，可以將富士山與富士吉田市街景一同收入鏡頭。

春天時，公園內的染井吉野櫻盛開，粉紅色花海與殘雪未融的富士山形成浪漫對比。夏季新綠茂盛，將富士山襯托得格外清新。最推薦的是深秋時節，火紅楓葉與初雪的富士山交相輝映，色彩層次豐富。公園設有觀景台和休憩設施，可以悠閒地欣賞富士山四季變化。

地址：〒403-0004山梨県富士吉田市下吉田6744 （地圖）

交通：從富士急行線「葭池溫泉前站」下車後，沿著指示牌步行約10分鐘即可到達

富士見孝德公園的觀景台視野開闊，可以360度欣賞富士山與周邊山脈，是攝影愛好者的秘密基地。（圖片來源：fujiyoshida.net）

秋季時公園內的楓葉轉紅，配上富士山，經典日本風景畫，而且更可以到本宮淺間大社參拜，祈求旅途平安。（圖片來源：city_fujiyoshida）

富士山景點推介 2. 富士山雷達巨蛋館

同樣是位於山梨縣富士吉田市的富士山雷達巨蛋館，原本是氣象觀測設施，現已改建成展望台和博物館。這裡最大特色亦是360度完全無遮擋的視野，能將富士山最全面的景色盡收眼底。展望台設計簡約現代，落地玻璃窗讓遊客能舒適地欣賞富士山四季變化。

館內設有富士山氣象觀測歷史展覽，介紹富士山的形成過程和氣候特徵。頂樓的圓形展望室特別受歡迎，可以看到富士山從日出到日落的光影變化。冬季晴朗的日子，能見度可達100公里以上。

地址：〒403-0006 山梨県富士吉田市新屋3-7-2 （地圖）

交通：從富士急行「富士山站」搭乘巴士（15分鐘）在「 SUNPARK富士前」下車，徒步約5分鐘

網址：按這裏

富士山雷達巨蛋館

營業時間：9am-5pm（逢星期二休息，7月及至8月無休）

入場費：610円（成人）、410円（中小學高中生）

冬季的富士山山頂白雪皚皚，配上清澈藍天形成經典畫面，是一年中觀賞富士山最理想的季節。（圖片來源：fujiyoshida.net）

富士山以外，雷達巨蛋館周圍的環境非常漂亮，大家可以坐在草地上好好的欣賞。（圖片來源：富士山レーダードーム館.）

富士山景點推介 3. 新倉山淺間公園

新倉山淺間公園的忠靈塔是拍攝富士山的經典地點，紅色五重塔與富士山同框的畫面經常出現在日本觀光海報上。要到達最佳拍攝點需要行上398級石級，雖然有點辛苦，但山頂的景色絕對值得。這條被稱為「咲くや姫階段」的石級兩旁在春天會開滿櫻花，形成粉紅色隧道。

每年4月中旬櫻花季是這裏的旺季，可以同時影到櫻花、五重塔和富士山三大日本象徵。建議在平日早上7點前到達，不但能避開人潮，晨早陽光下的富士山也特別清晰。秋天時周圍山林染上紅黃色彩，與富士山的白雪形成美麗對比。

地址：〒403-0011山梨県富士吉田市浅間2-4-1 （地圖）

交通：從富士急行線「下吉田站」步行約20分鐘可達

春季櫻花盛開時，粉紅色花海將忠靈塔和富士山框在一起，是日本最具代表性的風景之一。（圖片來源：IG@tan.t_yamanashi）

不只忠靈塔，公園附近亦有不同地方可以望到富士山。（圖片來源：IG@osamu_1970、IG@katsuo0525）

富士山景點推介 4. 忍野八海

忍野八海位於山梨縣忍野村，是由富士山融雪經過20多年地下熔岩層過濾後形成的八個清澈湧泉池。池水透明度極高，最深處可達8米卻能清楚看見池底，被譽為「日本九寨溝」。八個池塘分別是出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡池和菖蒲池，每個都有獨特景觀。

從忍野八海可以欣賞到富士山配上傳統茅草屋的經典畫面，特別是早晨時分，當地居民尚未開始活動，整個村落寧靜祥和。池水中倒映著富士山影，搭配周圍的水車和木橋，彷彿走進日本古代畫卷。這裡四季都適合造訪，但以10月至2月的秋冬季節最佳，此時富士山清晰可見。

地址：山梨縣南部留郡忍野村忍草（地圖）

交通：從河口湖站搭乘市區巴士約20分鐘，在「忍野八海」站牌下車。

忍野八海的池水清澈見底，富士山倒映在如鏡面般的水中，形成上下對稱的絕美畫面。（圖片來源：IG@matsuda.yamamoto）

傳統茅草屋配上水車、小橋，加上遠處的富士山，構成最具日本風情的鄉村景致。（圖片來源：GettyImages）

富士山景點推介 5. 河口湖天上山纜車

河口湖富士山全景纜車連接河口湖畔（海拔856米）與天上山山頂的富士見台站（海拔1,075米），全程只需3分鐘。纜車採用大片玻璃設計，上升途中已能欣賞河口湖全貌。抵達山頂後，展望台提供360度全景視野，富士山、河口湖、富士吉田市街一覽無遺。

山頂設有「天上之鐘」，情侶們喜歡在此敲鐘許願，據說能帶來幸福。展望台旁的茶屋提供熱食和飲品，可以邊品嚐富士山造型的菠蘿包，邊欣賞美景。若體力充沛，可沿著步道健行至三峠，沿途能看到不同角度的富士山。纜車營運時間隨季節調整，建議出發前查詢官網。

地址：富士河口湖町淺川1163-1 （地圖）

交通：從河口湖車站搭乘 Omni 周遊巴士紅線，在「遊覽船」空中纜車入口巴士站下車

富士山全景纜車票

營業時間：9am-5pm(因季節及天氣而有所改變)

票價：720円（成人來回）、360円（小童來回）

網址：按這裏

從天上山展望台俯瞰，河口湖如藍寶石般閃耀，遠處富士山矗立雲端，景色壯觀。（圖片來源：河口湖〜富士山パノラマロープウェイ）

山頂的「天上之鐘」是熱門打卡點，透過鐘的圓形框架拍攝，能將富士山完美框入畫面中。（圖片來源：河口湖〜富士山パノラマロープウェイ）

富士山景點推介 6. 高尾山

離開富士吉田市及五湖，去位於東京都八王子市的高尾山，從新宿出發只需50分鐘即可到達，是東京人週末行山的熱門選擇。雖然海拔只有599米，但山頂的「大見晴台」視野極佳，天氣晴朗時可以清楚看到富士山。最特別的是冬至前後，有機會在這裡看到「鑽石富士」，夕陽剛好落在富士山頂中央，形成光環。

行山路線多樣，最輕鬆的是搭乘纜車或吊椅到半山腰，再步行約40分鐘到山頂。沿途經過藥王院等寺廟，還能品嚐名物「天狗燒」和「糰子」。秋天的高尾山楓葉聞名，11月中旬至下旬是賞楓高峰期，紅葉配上遠處的富士山特別迷人。

地址：東京都八王子市高尾町2176 （地圖）

交通：從京王線高尾山口站出發，步行5分鐘可達纜車站。

高尾山登山纜車、登山吊車

價錢：950円（成人來回）、470円（小童來回）

纜車營業時間：8am-太陽下山（隨月份調整）

吊車營業時間：9am-4:30pm（5月-11月） 、9am-4pm（12月-4月）

網址：按這裏

從高尾山頂遠眺，富士山在群山環抱中顯得格外突出，是東京近郊觀賞富士山的最佳地點。（圖片來源：GettyImages）

冬至時期的「鑽石富士」奇觀，太陽恰好落在富士山頂，金光四射的畫面令人難忘。（圖片來源：IG@marimo.777.）

富士山景點推介 7. 箱根元箱根港

元箱根港位於蘆之湖南岸，是箱根海賊觀光船的停靠站之一。從這裡可以欣賞到富士山、蘆之湖與箱根神社平和鳥居共同構成的經典畫面。特別是清晨時分，湖面平靜如鏡，富士山的倒影清晰可見，形成著名的「逆富士」景觀。紅色的平和鳥居矗立湖中，為整個畫面增添神聖氛圍。

搭乘海賊觀光船遊湖是另一種欣賞方式，船程約30分鐘，沿途可從不同角度拍攝富士山。港口附近有多間餐廳和紀念品店，可以品嚐箱根名物黑雞蛋和溫泉饅頭。建議在下午4點後到訪，此時遊客較少，夕陽西下時富士山被染成橙紅色，景色格外浪漫。從箱根湯本站搭乘箱根登山巴士約40分鐘可達，也可購買箱根周遊券享受交通優惠。準備好相機，在箱根為富士山之旅畫下完美句號。

地址： 〒250-0522神奈川県足柄下郡箱根町元箱根６（地圖）

交通：乘搭「小田急電鐵」至箱根，再轉搭「箱根登山線電車」抵達箱根湯本車站

箱根海賊觀光船

票價：2,220円（成人來回）、1,110円（小童來回)

網址：按這裏

元箱根港的平和鳥居與富士山同框，紅色鳥居、藍色湖水、白色山峰構成日本最經典的風景照。（圖片來源：IG@hakonenavi）

大家可以乘坐海賊船，以另一種方式及角度欣賞富士山。（圖片來源：IG@hakonenavi）

