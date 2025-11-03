日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
櫻花與紅葉看似是難以同框的限時美景，但原來是真實存在的！位於愛知縣豐田市的小原地區就有約1萬棵四季櫻，每年11月花開時，與周遭的紅葉打造成日本少數能同時欣賞火紅楓葉與粉嫩櫻花的地方，屆時小原地區各處都會舉辦一年一度小原四季櫻節，睇靚景之餘，亦能欣賞舞台表演及買手信！Yahoo購物專員今次精選了5個一日遊，除了可參加小原四季櫻節，亦能到訪另一賞楓景點「香嵐溪」，一齊睇睇！
紅葉與櫻花同框畫面
愛知縣豐田市的小原地區有着一年綻放兩次、春秋兩季都可以欣賞的「小原四季櫻」，當中秋季的最佳賞花時期為11月中至12月初，約1萬棵四季櫻配合周遭的紅葉打造成期間限定的珍貴美景，在日本國內非常少見。
小原四季櫻節11.15起舉行
每年秋季花開時，當地都會舉行一年一度的小原四季櫻節，今年將於11月15日至30日舉行，會場分別位於小原交流公園、小原和紙之鄉、川見四季櫻之鄉及北部生活改善中心，當中川見四季櫻之鄉可以拍攝到藍天、櫻花與紅葉華麗共演的畫面，是豐田市小原地區的最佳觀賞景點。從這裡步行約5分鐘可抵達「柿ケ入」，其河流兩側排滿紅葉與四季櫻，是散步的絕佳地點。其他會場如小原交流公園，提供手信攤位、美食車、舞台表演，賞花之餘亦可品嚐愛知縣名物「五平餅」等美食，以及入手特色手信；小原和紙之鄉除了櫻花，亦可到小原和紙美術館觀賞企劃展「掌之記憶」（掌の記憶 かのうともみひさし），以及體驗和紙製作、繪畫、字燈籠、手工和紙燈等有趣活動；北部生活改善中心出售販售蜂蜜、和紙製品、工藝品、食品加工品，相當熱鬧！
一日遊同遊香嵐溪紅葉節
由於會場位置頗隔涉，單單是從名古屋市區出發都要約2小時車程，且需要多次轉車，懶得安排交通的話，可以參加各種本地遊，從名古屋出發，輕鬆參加小原四季櫻節之餘，更可前往另一賞楓景點「香嵐溪」！「香嵐溪」約4,000棵楓樹每逢11月就會變成紅黃色，交織成一幅絕美的紅葉景觀，今年於整個11月舉辦香嵐溪紅葉節，毎天日落到晚上9點都有夜間點燈活動，飯盛山披上金色光彩，待月橋的紅葉與投射在巴川上的燈光相映，景色美不勝收！
KKday｜日本 虎溪山櫻花賞楓一日遊｜虎溪山永保寺・香嵐溪・小原四季櫻節（名古屋出發）
價錢：$559，可以出發日期4日前免費取消
KKday｜小原四季櫻＆香蘭溪點燈巴士一日遊（名古屋出發）
價錢：$453，可以出發日期11日前免費取消
KKday｜日本名古屋賞楓一日遊｜香嵐溪夜楓燈光秀・小原四季櫻｜名古屋市區出發
價錢：$611
（原價$661），可以出發日期4日前免費取消
Klook｜香嵐溪 & 小原交流公園 一日賞櫻 & 楓葉之旅
價錢：$458
Klook｜四季櫻小原總店＆香嵐溪半日賞楓之旅
價錢：$611
小原四季櫻節
日期：2025年11月15日至30日
時間：9am-4pm
地點：小原交流公園（地圖按此）、小原和紙之鄉（地圖按此）、川見四季櫻之鄉（地圖按此）、北部生活改善中心（地圖按此）
交通：從名鐵豐田市站乘坐開往上木仁方向的豐田OIDEN巴士小原・豐田線，大草站步行5分到小原交流公園、從和紙之鄉站步行5分到豐田市和紙之鄉、從終點上仁木站步行15分到川見四季櫻之鄉
