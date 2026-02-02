6歲小妹寒風1公里找媽報警！ 警方抓人揭喝酒荒唐疏忽！

日媽媽外出狂歡丟女兒！6歲小妹零下6度走1公里求助，警方抓人揭喝酒荒唐

哎呀，這媽媽也太會玩了吧？日本北海道旭川市傳出超離譜事件，24歲母親平野愛華將未滿6歲女兒獨留家裡，長達11小時以上，自己跑去和友人喝酒狂歡。

女兒冒著零下6度低溫，徒步走1公里向路人求助「找媽媽」，幸好被好心人報警救起。警方趕緊逮捕母親，罪名保護責任者遺棄，讓人直搖頭，這跨年玩得也太過火了。

事件從1月26日晚上開始，母親把女兒丟在家，跑出去聚會。27日上午11時左右，女兒在東光地區路上走著，氣溫接近零下6度，她穿羽絨外套和雪靴，幸運沒凍傷。

路人聽她說「找媽媽」，馬上通知旭川東署。警方找到母親時，她還在喝酒，承認外出飲酒導致放置女兒。據北海道新聞報導，母親住旭川市東光9條1丁目，

女兒被發現時已離家約1公里，警方調查她是否經常這樣做。這不是孤案，日本厚生勞動省數據顯示，2025年兒童遺棄案增10%，多因父母疏忽或飲酒。

旭川市冬天寒冷，零下氣溫常見，這次女兒自救也太勇敢。網友留言「媽媽太不負責」，也有人呼籲加強兒童保護。警方強調，女兒平安，母親將面臨審判。母親被捕後，

警方調查家裡環境，確認女兒無傷。事件鬧大，媒體如NHK報導，讓人反思親職責任。日本兒童福利法嚴格，遺棄可判3年以下徒刑或罰金。母親辯稱只是外出，但警方不買帳。

Japhub小編有話說

哇，這媽媽喝酒丟女兒也太荒唐，小妹零下走路求助真勇敢！如果你有育兒心得，記得多分享，一起當好父母哦。安全第一，別讓孩子冒險啊。

