日本尼特族人數居然高達八十七萬人！是什麼原因導致？

日本尼特族人數居然高達八十七 萬人！是什麼原因導致？

不知道大家有沒有聽過尼特族這個詞?原來就是指那些不上學、上班、進修與不參加就業輔導的年輕人，不過，尼特族其實在現代社會都很常見的，就像，在2013年時，英國統計18歲~24歲的年輕人，原來五個人中有一個就沒有工作，所以尼特族的現象在全世界都有的!個人是認為在發達國家這些人大多的父母都有房子，而且兄弟姐妹也不多，因此可以分到比較多的資源，加上低學歷的人在社會找到好的工作不容易，因易乾脆直接在家什麼都不做，直接等家人來養~

廣告 廣告

然而，日本最近有一份統計指出，日本的尼特族在2020年時便有87萬人，數字還在每年上升中。

日本尼特族人數居然高達八十七 萬人！是什麼原因導致？

▲可見，在2020年疫情爆發後，尼特族人數創新高年齡層也相當平均，從90年代的50多萬多到去年的87萬人!

至於日本網友看到這些數字有什麼的想法呢?

有人認為「再過30年日本全體國民都變成尼特族」

也有人說「這個統計同時也表示失業人口越來越多了吧」

其實有些人當尼特族也不是本身懶，只因認為這個社會競爭太激烈，人與人之間的關係又複雜，又沒有高的學歷能夠找到薪水高又舒適的工作，不像上一代那樣，打工就是為了生存，與其承受一堆社會壓力，不如待在家裡。