在日本住久了越來越像日本人？各國人到日本之後逐漸成自然的5種習慣

日本是一個迷人的國度，在日本國土經常看見許多觀光的外國人，但其實也有很多是到日本留學或是工作的喔。2019年時以非觀光為目的而長駐日本的外國人甚至多達273萬人，創下歷史新高，因此應該有不少人會覺得日本路上的外國人身影越來越常見。

這次LIVE JAPAN訪問到5位居住日本半年至兩年的外國人，詢問他們在日本生活時哪個瞬間會發現自己不小心也染上了日本人的習慣，一起來看看日本有哪些有趣的文化也潛移默化至外國人心中了吧！

※本文純屬受訪者個人意見

1. 以前明明很愛的說！日本待久了變得越來越沒辦法吃辣

首先最多人提出的就是「變得沒辦法吃辣」這件事。

「雖然一般法國料理也不會說很辣，但我個人還滿喜歡吃辣的。可是日本的辣比法國還無感，光是想要吃到會辣的食物都很難，久了之後就變得越來越沒辦法吃辣了」（法國／女性／二十多歲）

「我也是！韓國人很流行吃辣，何時何地都能夠輕易吃到會辣的食物，但是日本就連韓國料理餐廳都沒有像韓國當地那麼辣，偶爾吃到道地的韓國料理時感覺好像比以前吃的還辣，我就想說我的味覺是不是變得跟日本人一樣了？」（韓國／女性／三十多歲）

「巴基斯坦也很多食物都是會辣的，但是在日本很少看到巴基斯坦料理，結果舌頭就變得像日本人一樣不耐辣了」（巴基斯坦／男性／十多歲）

雖然現在街頭巷尾都常看到異國料理餐廳，但是基本上調味或是食材都會做調整以符合當地日本人口味，食物的味道和當地自然會有些不同。並且日本料理很多是講求湯頭之類的風味，比較少把味道重點放在刺激性上，所以辛辣食物和其他國家相比自然少見，原本覺得日本的辣都沒味道的外國人要是在日本待久了，回國之後再吃家鄉味也可能會變得一時之間無法習慣呢。

2. 住日本之後變得愛乾淨！養成良好的環境整潔習慣

提出「在到日本之前完全沒差，但在日本待久了之後變得會在意環境整潔」意見的是一位來自越南的男性。

「我現在每次下班之前都會習慣先打掃之後才下班耶。原本只是因為看到日本人都會這樣所以跟著照做，結果無意識之間也染上這習慣了，發現這件事之後便覺得自己變得像日本人一樣了」（越南人／男性／二十多歲）

日本人從小時候開始就一直被教育要養成保持環境整潔的習慣，所以有很多人在下班之前都會將自己的辦公桌給整理乾淨才離開。越南雖然沒有勤於收拾打掃的習慣，但在日本受到影響之後自然也會變得重視環境了，這位越南男性也很開心地表示自己就算回越南也想將這個好習慣給維持下去。

3. 「對不起」、「不好意思」…遇到事情總之先道歉再說

也有人是從說話習慣上發現自己變得像是日本人一樣。

「日本人好像遇到事情第一個反應都是先說對不起（ごめんなさい）、不好意思（すみません）之類的道歉？一開始我不懂為什麼日本人總是先道歉再說，但好像就純粹只是個習慣而已。我最近也發現自己變得常常把『對不起』掛在嘴邊了」（巴基斯坦／男性／十多歲）

日本人幾乎從小時候開始就很習慣遇到事情都先道歉，許多外國人會因為日本人這種習慣而覺得日本人很有禮貌，不過也有些國家認為遇到事情先道歉這做法不是很好，看法相對兩極。但是在日本待久了果然還是會被潛移默化，染上相同的說話習慣。

「不過我現在明白在日本『遇到事情先道歉』這習慣其實只是讓生活過得更順遂的一種方式罷了」（巴基斯坦／男性／十多歲）

這位巴基斯坦男性在理解日本是一個「顧慮他人、為他人著想」的國度之後便能理解日本人總是會先道歉的原因了，也變得能夠更為享受住在日本的生活。

4. 問好是基本功夫！變得能自然說出「早安」、「辛苦了」等招呼問候

和剛剛提過的「對不起」、「不好意思」一樣，見面習慣先問候打招呼也是日本人的說話特徵。

「日本人一到學校或是公司時會先向大家道早安（おはよう），要回家的時候也會先講『辛苦了（お疲れ様）』再離開。久而久之我也有樣學樣，感覺都快忘記自己是外國人了」（越南／男性／二十多歲）

日本非常注重問候禮儀，原本這位男性在越南似乎不會有事沒事就向人打招呼，來了日本之後才逐漸染上此習慣，一到學校或打工的地方一定會先向大家問好，可見得他已經習慣在日本生活了呢。

「還有發現自己變得會自然向他人鞠躬行禮！真的很懷疑自己是不是要變成日本人了（笑）」（越南／男性／二十多歲）

有時候日本人會以鞠躬代替打招呼，而這位越南男性遇到老師或是需要敬重的前輩時也都會下意識地微微鞠躬，真的很像日本人呢。

5. 說話變得像日本人一樣會講「誒？」、「是這樣呀」之類的附和語

日本人在交談時常會用「誒？（え?）」、「是這樣呀（そうですか）」之類的詞語來表示附和。而兩位來自法國的女性在日本待久了之後發現自己也變得像日本人一樣，能自然說出附和語了。

「最近發現自己會不自覺像日本人一樣，會一邊拉長語尾、聲音上揚地說出『誒？是這樣呀』之類沒什麼意義的語句了」（法國／女性／十多歲）

「法國雖然也有『誒ー』、『呀』、『喔ー』之類的附和語，但是聽起來沒有像日語這麼可愛，能變得像日本人一樣自然說出可愛的附和語我覺得滿開心的」（法國／女性／二十多歲）

附和語可以說是每個語系各自都有的獨特文化，甚至還可以光從附和語就聽出對方是哪一國人。因為這兩位法國女性都覺得日語聽起來很可愛，因此原本就相當憧憬能和日本人一樣用同樣的習慣方式說話，染上這習慣讓他們相當開心。

覺得可以！希望自己也能效仿的日本人習慣

上述是來到日本之後大家才受影響而染上的習慣，那麼有沒有哪些日本人習慣是外國人今後也想養成的呢？

「應該是不要在電車上講話、吃東西這件事情吧，畢竟電車是許多人會使用到的密閉空間，盡量保持安靜並且不要有食物氣味瀰漫其內才能夠創造一個舒服的搭乘空間」（越南／男性／二十多歲）

「我個人是希望以後和打工朋友相處時能夠不忌年齡自在交談，因為韓國的年紀輩份文化非常苛刻，基本上都會以年齡來判斷你說的是對還是錯，所以我都不太想和比自己年紀大的人交朋友。但日本會以每個人立場的不同來解讀，一開始我還滿驚訝的，現在覺得這樣相處起來比較輕鬆自在」（韓國／女性／三十多歲）

越南男性希望自己能夠將日本人的搭車習慣謹記於心，也養成這般為他人著想的乘車禮儀。而韓國女性所講述的年紀輩份上下關係則讓小編有些震驚，和韓國比起來，日本人之間的關係相處反而更友善呢。

這我不行！讓人不想染上的日本人習慣

日本人習慣裡面有想讓人效仿的，自然也會有讓人敬而遠之的。

「說話總是很曖昧這點吧，日本人講話時常常僅意會不言談，要我自己詢問重點才行，但一開始不就先講清楚的話真的不會知道」（越南／男性／二十多歲）

「我也很討厭說話曖昧這點。我有在玩搖滾樂，之前有日本人說希望我傳音樂給他，所以我就傳給他了，結果什麼回覆都沒有，我覺得不管他聽完之後的感想為何都應該要跟我說一下才是」（韓國／女性／三十多歲）

「編謊話時的笑容很可怕啊，完全不知道對方在想些什麼」（巴基斯坦／男性／十多歲）

「應該是『表面上說下次見，但根本不會有下次』這回事吧，之前有日本人這樣跟我說，結果我約了他好幾次都被拒絕…虧我還這麼相信他的說」（法國／女性／二十多歲）

原本以為會出現討厭吸食拉麵的聲音之類的答案，結果意外的是大家都說討厭曖昧的說話方式或是行事態度這回事。或許是因為日本是個單一民族的國家，很多事情不訴諸言語也能互相理解，但是對外國人來說就完全不可行了，由於日本也在與世界接軌，未來說不定就會更加注意「讓聽者能更為明確理解自己的意思」這件事，以避免文化差異而造成的誤會橫生呀。

Written by:Fujico

