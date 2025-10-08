衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
享受日本居酒屋文化的6項基本守則～這樣吃更道地！
到日本旅遊時，除了可以在各種景點觀光欣賞風景之外，想要體驗當地氣氛最好的方法之一，就是走進居酒屋！日本的居酒屋雖然主要是以喝酒聚會為主，但也有不少美味料理，更重要的是這裡有著濃濃的日本氛圍。下次旅行想要更加深入體驗日本生活，可以先參考這6大類日本人在居酒屋常會用到的日語，可以更加快速融入氣氛，成為內行日本通哦！
main image：Wuttisit Somtui / Shutterstock.com
到店先確認還有沒有位置
VTT Studio / Shutterstock.com
日本的居酒屋大概都是在下午5點～6點開門，作為居酒屋主要客群的上班族則大概會在晚上7點左右入店，因此晚上7點～9店這段時間是居酒屋最熱鬧的時候，如果是超受歡迎的居酒屋通常這段時間沒預約是進不去的。
如果沒有事先預約也沒關係，到店門口之後先將店門拉開，詢問是否還有空位碰碰運氣也是可以的。如果總共有4個人想入店消費，那麼日本人會像這樣來詢問店員：
「4人、入れますか（yonin、hairemasuka）」
「4人、空いてますか（yonin、aiteimasuka）」
上面兩種講法都是「有4個人的位置嗎？」的意思。接著店員就會確認店裡有沒有空位，要是有的話就會幫忙帶位了。但要是遇到客滿，店員就會很不好意思地說「すいません（suimasen／不好意思）」來向您道歉。但是可別就這麼打退堂鼓！要是馬上就會有座位空出來的話，店員會說：
「もうすぐ空きます。待ちますか（mosuguakimasu。machimasuka／馬上就會有位子了，要等嗎）」
如果不趕時間、願意等候的話可以回「待ちます（machimasu／我要等）」接著在一旁候位，畢竟其他間居酒屋說不定也一樣客滿喔。
能確實吃到美味居酒屋料理的神奇問句？
入座後店員會拿水和菜單送至桌邊，稍微喝個水潤喉，就可以打開菜單開始點菜啦。通常東京市中心的居酒屋除了日語菜單，還會有英、中、韓等其他語言可以參考，但要是只有日語菜單又該怎麼辦呢？
居酒屋的料理大致上分為兩大類，一類是幾乎每天都會有的「定番料理」，另一類是視當日進貨的嚴選食材烹調的「おすすめ料理（推薦料理）」。因為推薦料理是活用店家料理技術烹調而成，因此會盡可能希望能讓更多客人吃到，所以會在店內的佈告欄、黑板寫上當天的推薦料理。如果在居酒屋不知道要點什麼，從黑板上的料理下手肯定不會錯。如果想要多和店員互動，日本人則會像這樣子詢問店家：
「今日のおすすめは何ですか（kyono osusume ha nan desuka／今天有什麼推薦的嗎？）」
店員聽到這句就會親切地為你推薦1、2道當日推薦菜，如果顧客點了這些菜想必店員和廚房的料理人也都會很開心的，顧客也能夠品嘗看看店家自豪的美味料理。不過畢竟每個人各有所好，合不合口味就是另一回事啦。
日本人碰杯敬酒不一定是講「乾杯」
通常飲料會比料理早送上桌，如果飲料一直沒來，也有可能是店員太忙碌忘記了，可以適時催單提醒一下。也有日本人會以飲料出餐速度來判斷一家居酒屋品質是好是壞。
等大家的飲料都到齊之後，就可以和同行人一起舉杯高喊「かんぱい！（kanpai！／乾杯！）」開喝囉。雖然「乾杯」最為大家熟悉，不過仔細聽聽周遭日本人碰杯時說的語句，會發現並不是大家都是講乾杯哦。例如：
「おつかれさま！（otsukaresama！／辛苦了！）」
很多上班族在下班後會和同事一起去居酒屋，但因為「乾杯」也有祝福的含意在裡頭，工作完畢之後講「乾杯」似乎有點太誇張，因此會講「辛苦了」來互相慰勞今日一天的努力。出去旅行時因為會到各個地方走跳奔波，聚餐碰杯講「辛苦了」基本上也是沒什麼問題，不過這會給人一種玩得不太開心的感覺，一般還是講「乾杯」後再開喝給人的感覺更開心、愉快。
向店員索取分菜小盤子
想要盡情享受居酒屋，除了喝酒之外當然也是要吃點東西。不過畢竟人各有所好，除了好吃的東西，當然也會有不符合自己喜好的食物。
一般去居酒屋都會是多人一同前往，因此料理都會用一個大盤子盛裝，大家再各自夾菜到自己面前的小盤子上吃。不過隨著送上桌的料理越來越多，盤子也會沾到不同料理的醬汁、骨頭等殘渣。如果想要一個新的盤子，你可以這樣說：
「小皿をください（kozara wo kudasi／我想要小盤子）」
店員聽到就會幫你拿新的分菜小盤過來了。如果是想要裝醬油那種更小的碟子，則可以這樣說：
「醤油の小皿をください（shouyounokozara wo kudasi／我想要裝醬油的小碟子）」
日本人也常搞錯的「おあいそ」真實含意
在居酒屋裡一頓歡快後，就到了結帳的時候啦。先向店員示意買單索取帳單，接著直接走到櫃檯結帳即可，或者是有些居酒屋也可以在桌邊買單。想要向店員索取帳單時，可以聽到日本人會這樣說：
「お会計をおねがいします（okaikei wo onegaishimasu／麻煩幫我買單）」
「おあいそ（oaiso）」
這兩句都是示意店員買單的意思。「おあいそ」外國人可能會比較不熟悉，這是居酒屋或壽司店等日式餐廳限定的用法，有不少日本人會講這個詞來表示要買單，但其實這個詞對於店家來說可是有些失禮的！
據說最一開始是店長看到顧客要回去，轉而跟店員說「お客さんが帰るから愛想よくしろ（客人要回去了要趕緊好好款待送客）」，顧客聽到就學起來也向店家這麼說。但是「おあいそ」的語源「愛想よく」有「給我笑」的隱諱含意，並不是非常有禮貌。不管如何，由顧客本身跟店家說「おあいそ」就有種叫店家給我好好招待本大爺的感覺，相當失禮，因此知道「おあいそ」真實意思的人是不會講「おあいそ」的。
如果你身邊有關係不錯的日本人會講「おあいそ」，不妨問問他知不知道「おあいそ」的意思，因為日本人會用這種說法恐怕都是不知道「おあいそ」的背後含意，被這麼一問想必會拿出手機問google了。
像家一樣自在的居酒屋
VTT Studio / Shutterstock.com
結完帳離開店的時候，店員會說「ありがとうございました（arigatougozaimashita／謝謝光臨）」，這時候客人可以回答「ごちそうさまでした（gochisousamadeshita／謝謝款待）」。
不過有些居酒屋在送客時會講「いってらっしゃい（itterasshai／路上小心）」。這句話一般是日本家庭的小孩要出門時媽媽說的，小孩子回家時媽媽還會講「おかえりなさい（okaerinasai／歡迎回家）」。那麼為什麼居酒屋店員會向客人這樣說呢？
就像是送家人出門時會說「いってらっしゃい」，店員希望顧客能「把這間店當成自己家」一樣隨時回來坐坐，當顧客前來消費時也會說「おかえりなさい」來表示歡迎。
下回結完帳要離開居酒屋時，如果店員對你說「いってらっしゃい（itterasshai／路上小心）」，不妨說「ittekimasu（いってきます／我出發了）」來回覆，店員肯定會很開心的哦！
