黑色星期五優惠大合集！
浦河員工倒車逃脫的危機？ 東北3089件熊目擊紅燈！
山形溫泉酒店的毛茸茸闖入者
哎喲，山形的秋冬本該是泡湯賞雪的愜意時光，誰知11月7日上午7點30分許，米澤市一間山區溫泉酒店突然闖進一隻身長1.5米的成年熊，撞壞櫃檯廚房和房間，店內老闆夫婦和一名家人嚇得魂飛魄散！
山形縣警趕到時，熊還在走廊晃悠，夫婦藏身一樓等救援4小時，最終獵人出動射殺解決。東北廣播報導，這是山形今年熊害連環案的又一熱門插曲，
暖化讓森林果實少熊下山覓食，熊撞門的聲響像鼓點，夫婦後來直呼「心跳加速一整天」。這種午前驚喜，總讓人覺得溫泉季多點野生調味。🛁
酒店內部的熊破壞畫面
熊闖入時酒店停業無客人，幸運！東北廣播的監視畫面顯示，熊從地面縫隙鑽進，撞壞玄關拉門後狂奔，櫃檯翻倒廚房亂七八糟，樓上房間門板碎裂。
夫婦聽到巨響趕緊報警，藏身一樓等救援，熊在走廊徘徊4小時。山形縣警後報導，熊重約150公斤，可能是飢餓下山，撞壞扶手和門鎖，現場爪痕深達5厘米。
夫婦後來告訴記者：「熊吼聲震耳，幸好沒進房間。」這種破壞，這畫面總讓人脊背發涼。🚪
北海道牧場的棕熊車衝事件
北海道浦河町的牧場附近也熱鬧！10月6日晚，牧場員工開車巡視時遇棕熊，熊不退反衝撞車頭，揮掌刮發動機蓋，員工倒車逃脫。
北海道新聞報導，車頭蓋留深爪痕，熊體長約2米，可能是從山林下城覓食，暖化讓果實短熊膽子大到闖牧場。員工後來笑說：「熊像在賽車，幸好車子穩。」
東北廣播指出，北海道7月知床登山客亡8月送報員死，這連環案讓牧場增巡邏。
東北熊紅燈的連環警報
這不只單案，東北熊害2025年紅燈高掛！環境省速報，秋田3089件岩手3453件青森1384件，昨同期翻倍。東洋經濟報導，暖化森林食物短熊下山變常態
東北高危區熊害12死54傷創高，湯澤市79歲婦襲死北上市溫泉清掃員遺體疑熊爪。東北議員宇佐見康人X回擊：「安全優先，支援獵友！」東北廣播指出，山形米澤酒店熊闖案是首例，牧場棕熊衝車是北海道第2宗。
網友的驚喜與調侃潮
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「山形酒店熊撞門，夫婦藏身4小時！」香港讀者笑：「棕熊衝車，北海道賽車新玩法？」有人怒：「熊害12死，行動起來！」；
有人萌：「熊在走廊晃，萌怕怕。」東北廣播網友調侃：「熊愛泡湯，我們愛賞楓，這紅葉季多刺激？」這種潮，這風暴總讓人覺得：熊出沒，網紅無敵。📱
Japhub小編有話說
哇，這山形酒店熊闖和北海道衝車寫完，小編的溫泉都泡怕了！從驚魂到萌調侃，這熊害太戲劇。
如果你有東北熊攻略，或萌熊趣聞，留言區分享～下次聊個不撞的日本秋季趣事，悠閒點哦！
