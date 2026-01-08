跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
銀白色異世界！日本山形藏王樹冰冬季限定之旅｜每位$1,790起包360度絕景纜車＋雪地電單車夜間巡航＋私人包車
說到日本冬季代表性美景，山形「藏王樹冰」絕對是三甲之一。這個大自然冰雪奇蹟，是由百萬棵雪怪組成，白天是壯麗雪景，晚上有絢麗點燈活動，既夢幻又壯觀，旅客可乘坐纜車360度空中俯瞰，又或乘坐雪地電單車「夜間巡航號」（Nightcruiser）深入這片森林近距離觀賞，想一次過體驗兩種方式，可參加Klook這個私人接送之旅，除了可體驗以上兩種觀賞方式，亦包往來仙台站及藏王山麓站的私人包車，適合1至8人參加，每位$1,790起，立即往下觀看詳情！
山形藏王樹冰 百萬棵雪怪打造壯觀奇景
藏王樹冰之形成，是因為每年冬天強烈的西伯利亞寒流會與日本海風交匯後，雪雲之中的雲粒與針葉樹撞擊下凍結成蝦尾狀的冰與雪，在一連串的現象不斷反覆後，塑造成各種奇形怪狀，像人形、野獸，因此有也被稱為「冰雪怪物」。藏王樹冰由百萬棵雪怪組成，白天在陽光下閃耀著晶瑩剔透的光澤，夜間在燈光映照下更顯夢幻，最佳觀賞期為1月中至2月初，此時正值冬季最寒冷的時候，氣溫低且降雪穩定，最能呈現出完整又壯觀的奇景。
每位$1,790起 包3種交通體驗
今次Yahoo Travel推出的Klook私人接送之旅，每位$1,790起，包往來仙台站及藏王山麓站的私人包車、纜車山麓線車票，以及乘坐經常一票難求的雪地電單車「夜間巡航號」，在溫暖舒適的車內穿梭於藏王樹冰群之中，盡覽藏王樹冰的日與夜，置身於銀白色的異世界。此行程好處是有人幫你準備好各種車票、不用自行買票，但留意不含英語導遊或領隊，旅客需自行前往乘車地點！
藏王樹冰點燈私人接送之旅（仙台出發）
價錢：$1,790起
https://fave.co/4qDzJaj
