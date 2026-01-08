前奧運選手大推「Jeffing跑步法」超適合新手
日本島根6.4級地震｜同日餘震近30次！氣象廳預測未來一週內或有強震 附地震應對方法
日本島根縣1月6日10:18am左右發生規模推估6.4級地震，島根縣東部與鳥取縣西部測得最大震度5強，震央位於島根縣東部，震源深度約11公里，屬淺層地震，截至1月6日11:09pm為止，同地區足足出現了約26次地震。氣象廳提醒未來約一週內仍可能出現強烈搖晃，呼籲民眾提高警覺、注意安全。
同日餘震近30次 身在大阪都有感
根據日本傳媒報道，在1月6日10:18am鳥取縣發生規模推估6.4級淺層地震，震源深度約11公里，在島根縣松江市、安來市、鳥取縣境港市、日野町、江府町觀測到最大震度5強，鳥取縣伯耆町及松江市有建築物損壞與倒塌，米子市有公園草地出現地面陷落，山陽新幹線一度停駛至下午約1點左右陸續恢復運行，高速公路部分路段封閉；從九州北部到近畿廣泛地區，均觀測到震度3以上的搖晃，身在大阪市區的Yahoo編輯當時身在15樓家中，感受到超級輕微的搖晃，家人甚至懵然不知繼續熟睡。
氣象廳籲注意一週內強震
氣象廳觀測到這起地震後，同地區地震活動持續活躍，截至1月6日11:09pm為止足足出現了約26次地震，規模為2.8級至5.4級，當局強調未來一星期，特別是未來兩至三日，有可能發生類似今次地震強度的5強級地震，加上震源位於淺層區域，即使地震規模不算太大，也容易造成強烈搖晃，呼籲民眾提高警覺、注意安全，密切關注未來的地震活動，或參考地震應急方法！
前一晚已有兩次有感地震
此外，島根縣東部自1月5日起地震活動增多，傍晚時分已觀測到2次有感地震，分別為3.2及3.3級。根據日本氣象廳資料顯示，島根縣上一次觀測到震度5強以上地震是在2018年4月9日、鳥取縣則是2016年10月21日，是自1919年以來首次錄得以島根縣東部為震源並觀測到震度5強以上的地震。而在本次震源稍偏東側的地區，曾於2000年發生過規模7.3級的鳥取縣西部地震，最大震度6強，造成過百人受傷，房屋倒塌、山坡崩塌，以及多處道路與鐵路中斷。
