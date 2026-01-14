嵐山350棵慘遭砍隱私危機！ 京都伏見稻荷數百棵受害！

哎呀，日本京都的旅遊熱點最近出了點小麻煩，伏見稻荷大社附近的竹林居然成了遊客的「留言板」，數百棵竹子被刻上字跡，地主氣得直跳腳。這事不是頭一回了，嵐山竹林小徑也曾受害嚴重，當地得砍掉350棵來防範模仿效應。這些綠油油的竹子本該是拍照聖地，結果變成國際塗鴉展，網友直呼「太不尊重了」。

伏見稻荷大社以千本鳥居聞名，每年吸引數百萬遊客，附近竹林是通往本殿的必經之路，風景如畫。據產經新聞報導，從2025年底開始，這片竹林頻遭塗鴉，

竹幹上滿是字母縮寫、日期數字，甚至英文、韓文、中文，疑似外國遊客所為。地主表示，這不只醜陋，還可能導致竹子感染枯死，甚至倒塌砸傷人。

類似事件在2023年嵐山爆發後，伏見稻荷也跟進，警方增加巡邏，但遊客多，難以防堵。地主呼籲大家「把回憶刻在心裡，别刻在竹子上」，希望喚醒公德心。

轉到嵐山，這個竹林小徑是京都必訪景點，2023年調查發現約350棵竹子受害，當地自治會和市政府只好砍伐部份，防止進一步破壞。據朝日新聞，塗鴉多為名字或愛心符號，

來自世界各地遊客。嵐山竹林是世界遺產周邊，破壞不只影響美觀，還可能罰款或禁入。市政府推廣「無痕旅遊」，鼓勵遊客拍照留念别留痕跡，但效果有限。網上有人分享，竹子再生慢，一棵壞了影響整片林子生態。這些事件反映旅遊熱帶來的壓力，京都每年接待5000萬遊客，外國人佔半，文化差異導致問題。

當地團體發起「守護竹林」運動，教育遊客尊重自然。希望透過宣傳，大家多想一想，别讓美景變垃圾場。

Japhub小編有話說

哈哈，這遊客刻字行為太幼稚了，像在竹子上簽到打卡！京都竹林美到爆，你有去過嗎？留言分享你的無痕旅遊心得，我們一起守護這些寶藏景點～

