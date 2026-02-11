夜行巴士痴漢事件直擊痛點！ 受害女冷靜跟蹤的關鍵轉折！

夜行巴士熟睡女遭伸鹹豬手！中國研究生被捕喊「不記得」 受害者冷靜跟蹤成關鍵

一名38歲中國籍研究生在日本夜行巴士上涉嫌對鄰座24歲女性實施猥褻，近日遭島根縣警方逮捕，案件迅速在台日網路發酵。根據神奈川新聞、Yahoo新聞等日媒報導，事件發生於去年10月1日凌晨，從岡山站開往橫濱的長途夜巴上，受害女性在睡夢中驚醒，發現對方隔著座位簾子伸手觸摸，隨即冷靜跟蹤對方下車後報案。

警方調閱乘車紀錄與監控，鎖定這名島根縣立大學研究生楊姓男子，他被捕後供稱「不記得是故意的」，否認有猥褻意圖。目前調查持續進行，校方已表示將配合警方並啟動紀律程序，使館也關注後續。

這起案件不只暴露長途交通的安全隱憂，也再度引發海外留學生行為與形象的討論。

夜行巴士痴漢事件直擊痛點！ 受害女冷靜跟蹤的關鍵轉折！

受害女機智報案 夜巴暗黑環境成犯罪溫床

案發當時，巴士行駛在漆黑公路上，大多乘客已沉睡，座位間的隱私簾子成了嫌犯的掩護。受害女性醒來後沒有當場驚動，而是默默記下對方特徵，抵達橫濱站後緊跟對方確認身份，

才向警方詳細陳述。日媒指出，這種冷靜應對在日本痴漢案件中相當罕見，許多受害者因羞愧或取證困難選擇沉默，但她果斷行動讓警方得以迅速鎖定嫌犯。島根縣警方調查顯示，

楊姓男子當時坐在鄰座，利用夜間昏暗環境與對方熟睡狀態下手。日本長途巴士雖有防範措施，如加強廣播與監控，但夜行路線乘客疲憊、空間狹小，仍是高風險區。

這次事件提醒業者與乘客，隱私簾子雖提供便利，卻也可能成為犯罪漏洞。

夜行巴士痴漢事件直擊痛點！ 受害女冷靜跟蹤的關鍵轉折！

網友怒轟害群之馬 留學生形象再遭波及

事件曝光後，台日社群反應強烈。PTT鄉民多數譴責「不記得是故意的這種藉口太荒唐，睡著的人怎麼可能主動」，也有人直言「留學生又出包，整體形象被拖累」。

Dcard用戶則聚焦受害者勇敢，「24歲女生一個人敢跟蹤報案，真的很厲害，希望法律給她公道」。日本X平台上，部分網友呼籲「嚴懲痴漢，保護女性安全」，

但也出現理性聲音提醒「個案不代表全體，絕大多數留學生都是守法求學」。媒體多報導校方與使館的回應，強調將嚴肅處理，但社群討論明顯更情緒化，

有人擔心此類事件頻傳會加劇對中國留學生的偏見，觀點碰撞相當明顯。

夜行巴士痴漢事件直擊痛點！ 受害女冷靜跟蹤的關鍵轉折！

海外求學代價沉重 尊重他人是基本底線

這起案件最終可能面臨強制猥褻罪起訴，若罪名成立，最高可判10年有期徒刑，還可能遭驅逐出境與學業中斷，對當事人與家庭都是重大打擊。

同時，它也敲響海外留學生的警鐘：在異國他鄉，法律與文化差異並非藉口，尊重他人身體自主權是最低要求。對日本社會而言，這類夜行交通案件凸顯防範機制仍有改善空間，

無論是增加巡邏、女性專區或教育宣導，都需持續強化。受害者的勇敢與警方的迅速行動值得肯定，但更重要的是，讓類似憾事不再重演。

Japhub小編有話說

這位38歲研究生直接把「不記得」當成免死金牌，簡直笑死人。出國留學是花大錢學知識，不是學怎麼在巴士上亂來。

受害女生冷靜跟蹤報案超讚，提醒大家遇到這種事千萬別忍，勇敢站出來才是正確示範。希望司法給個公正結果，也讓某些人記住：手要管好，腦袋也要清醒。

