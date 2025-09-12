遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

天文台：三個低壓系統或影響未來一兩周天氣
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！
遊日必逛女裝店 1：Mystic｜溫柔OL風
專為輕熟女性設計，擅長用柔和色系和簡潔剪裁打造得體造型。雪紡裙、收腰西裝外套、針織上衣等單品，兼具舒適度與正式感，上班族也能輕鬆搭出質感造型。
遊日必逛女裝店 2：Rienda｜溫柔日系穿搭
Rienda主打溫柔甜美風格，露肩上衣、碎花裙傘裙等單品百搭易襯、質料舒適，適合喜歡日常氣質打扮的你！
遊日必逛女裝店 3：INGNI｜混搭休閒風
深受日本年輕女生喜愛的INGNI，服飾選擇豐富，隨性又帶點小個性！從上班休閒到出遊穿搭都能找到，牛仔短褲、oversize衛衣、設計感小吊帶應有盡有，甜妹和酷女孩都能找到心頭好，轉季減價期間百元有找，CP值超高！
遊日必逛女裝店 4：Án MILLE｜復古少女風
喜歡復古風的話，千萬別錯過Án MILLE。荷葉邊連衣裙、格紋半身裙、緞面髮帶等單品，處處透着少女靈氣，喜愛獨特款式必買。
遊日必逛女裝店 5：Coco Deal｜甜美約會風
Coco Deal專注甜美風格，輕紗、蕾絲、蝴蝶結等元素運用得恰到好處，不會過於誇張，適合重視細節的女生。無論是約會還是特別場合，都能讓你穿出好感度滿分的造型！
