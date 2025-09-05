Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本平機票優惠｜飛北海道札幌$1,399連稅包23KG寄艙行李，年尾睇紅葉/聖誕燈飾/滑雪

Trip.com的9.9狂賞Mega Sale將於9月11日9pm開賣札幌一口價來回機票。（相片來源：Trip.com）

連稅$1,399、包23KG行李飛札幌

Trip.com的9.9狂賞Mega Sale將於9月11日9pm開賣札幌一口價來回機票，乘搭香港航空經濟艙來回機票連稅及23KG行李，每位只需$1,399，出發日期為9月9日至2025年12月31日，旅行期為2至7日，需透過香港版本的Trip.com App預訂。Yahoo購物專員睇過，搭香港航空官網最平來回機票為9月初的$2,585，10月份要$4,021，12月份更加要$7,465，如今$1,399就買到，超級抵買，記得準時開搶！

乘搭香港航空札幌經濟艙來回機票連稅及23KG行李，每位只需$1,399，限量30張。（相片來源：Trip.com）

香港航空官網最平來回機票為9月初的$2,585，10月份要$4,021，12月份更加要$7,465。（相片來源：香港航空）

札幌來回機票連稅$1,399

優惠推出日期：2025年9月11日9pm

旅遊日期：2025年9月11日至2025年12月31日

每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客

推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）1,399 HKD 預訂香港前往札幌、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）

可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準

按此經Trip.com預訂

參加札幌白色燈樹節/星野TOMAMU冬季活動

今次活動寫明「可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準」，因此未知優惠是否適用於聖誕節前後航班，但當地由11月底開始已逐漸出現聖誕氣氛，如11月21日起舉行的札幌白色燈樹節、12月1日起開催的星野TOMAMU度假村冬季活動等，相信12月那個段時間都能感受濃濃節日氣氛。至於紅葉季，今年受高溫影響，札幌紅葉的最佳觀賞期比往年遲10日，預計11月7日進入最佳觀賞日，不過北海道紅葉由大雪山等高地紅至南部的平地，9月底至11月初出發都有機會搶擊到各地的紅葉呢！

札幌白色燈樹節將於11月21日起舉行。（相片來源：SAPPORO Official website）

人氣的星野TOMAMU度假村冬季活動12月1日起開催。（相片來源：星野官網）

Trip.com

官網：按這裡

下載：iOS｜Google Play

