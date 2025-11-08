日本平機票優惠｜札幌冬季來回機票連稅$2,8XX起！國泰、港航都有平，立即安排滑雪之旅

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本機票優惠｜冬季飛札幌來回連稅$2,8XX起 國泰、港航都有/立即安排滑雪之旅！

冬天是北海道的旅遊旺季，Yahoo購物專員發現近日有抵玩的機票優惠！香港直航札幌來回連稅$2,837起，想坐香港航空還是國泰航空都有得揀，航班上早機去午機返或午機去晚機返，時間上非常輕鬆，往下看優惠詳情啦！

北海道風景怡人，冬天雪景有獨特的魅力（圖片來源：Getty Images）

香港航空連稅$2,837起 11月尾出發最抵

北海道冬日雪景令人嚮往，在冬天浸溫泉亦是一大樂事。購物專員搜尋過不同日子由香港出發至札幌新千歲機場的航班，其中11月24日出發、12月1日回程，來回連稅都只需$2,842起！另外，12月2日出發、12月8日回程，來回連稅則$3,568起，港航的票價已包括23公斤寄艙行李。1月非旺季出發日子都有$3,700以下的選擇，大家可以去不同平台格價。（有「*」為搜尋時最平價選擇）

航班時間參考：

HX690 香港至札幌 08:50-14:20

HX692 香港至札幌 09:30-15:15

HX691 札幌至香港 15:20-20:40

HX693 札幌至香港 16:15-21:45

Google Flights顯示11月24日至12月1日香港航空飛札幌票價$2,842起（Google Flights截圖）

*永安旅遊最平票價：$2,837起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊11月24日至12月1日飛札幌票價$2,837起（永安旅遊截圖）

永安旅遊12月2日至12月8日飛札幌票價$3,617起（永安旅遊截圖）

Agoda最平票價：$2,988.4起

按此經Agoda預訂

Agoda 11月24日至12月1日飛札幌票價$2,988.35起（Agoda截圖）

Trip.com最平票價：$2,927起

按此經Trip.com預訂

Trip.com 11月24日至12月1日飛札幌票價$2,927起（Trip.com截圖）

HopeGoo最平票價：$3,066起

按此經HopeGoo預訂

HopeGoo 11月24日至12月1日飛札幌票價$3,066起（HopeGoo截圖）

HopeGoo 12月2日至12月8日飛札幌票價$3,568起（HopeGoo截圖）

國泰航空連稅$3,756起 1-3月出發

國泰航空近日亦少有地推出札幌航線優惠，購物專員格過價，最平約$3,755.8起，雖然比起港航貴了約$900起，但優惠涵蓋的日子不同，國泰1月至3月出發都有，想去北海道滑雪道最適合！國泰每日有3至4對航班往返札幌，但這次做優惠的主要只有午去晚返的選項，亦包了23公斤寄艙行李，一般旅行一星期都夠用。（有「*」為搜尋時最平價選擇）

航班時間參考：

CX586 香港至札幌 12:25-17:50

CX587 札幌至香港 19:00-23:55

Google Flights顯示1月12日至1月19日國泰航空飛札幌票價$3,741起（Google Flights截圖）

*Expedia最平票價：$3,755.8起

按此經Expedia預訂

Expedia 1月12日至1月19日飛札幌票價$3,755.78起（Expedia截圖）

永安旅遊最平票價：$3,816起

按此經永安旅遊預訂

永安旅遊1月12日至1月19日飛札幌票價$3,816起（永安旅遊截圖）

Agoda最平票價：$3,797起

按此經Agoda預訂

Agoda 1月12日至1月19日飛札幌票價$3,797起（Agoda截圖）

Trip.com最平票價：$3,941起

按此經Trip.com預訂

Trip.com 1月12日至1月19日飛札幌票價$3,941起（Trip.com截圖）

