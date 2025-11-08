iHerb雙11優惠全網限時74折
日本平機票優惠｜札幌冬季來回機票連稅$2,8XX起！國泰、港航都有平，立即安排滑雪之旅
冬天是北海道的旅遊旺季，Yahoo購物專員發現近日有抵玩的機票優惠！香港直航札幌來回連稅$2,837起，想坐香港航空還是國泰航空都有得揀，航班上早機去午機返或午機去晚機返，時間上非常輕鬆，往下看優惠詳情啦！
香港航空連稅$2,837起 11月尾出發最抵
北海道冬日雪景令人嚮往，在冬天浸溫泉亦是一大樂事。購物專員搜尋過不同日子由香港出發至札幌新千歲機場的航班，其中11月24日出發、12月1日回程，來回連稅都只需$2,842起！另外，12月2日出發、12月8日回程，來回連稅則$3,568起，港航的票價已包括23公斤寄艙行李。1月非旺季出發日子都有$3,700以下的選擇，大家可以去不同平台格價。（有「*」為搜尋時最平價選擇）
航班時間參考：
HX690 香港至札幌 08:50-14:20
HX692 香港至札幌 09:30-15:15
HX691 札幌至香港 15:20-20:40
HX693 札幌至香港 16:15-21:45
*永安旅遊最平票價：$2,837起
Agoda最平票價：$2,988.4起
Trip.com最平票價：$2,927起
HopeGoo最平票價：$3,066起
國泰航空連稅$3,756起 1-3月出發
國泰航空近日亦少有地推出札幌航線優惠，購物專員格過價，最平約$3,755.8起，雖然比起港航貴了約$900起，但優惠涵蓋的日子不同，國泰1月至3月出發都有，想去北海道滑雪道最適合！國泰每日有3至4對航班往返札幌，但這次做優惠的主要只有午去晚返的選項，亦包了23公斤寄艙行李，一般旅行一星期都夠用。（有「*」為搜尋時最平價選擇）
航班時間參考：
CX586 香港至札幌 12:25-17:50
CX587 札幌至香港 19:00-23:55
*Expedia最平票價：$3,755.8起
永安旅遊最平票價：$3,816起
Agoda最平票價：$3,797起
Trip.com最平票價：$3,941起
