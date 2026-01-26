小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
哎呀，這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，
全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。警方判斷不是搶劫，因為財物完好無缺，房間也沒翻亂跡象，看來是針對性攻擊。更慘的是，她當時懷有身孕，結果一屍兩命，
讓人唏噓。調查一挖深，兇嫌浮出水面，竟是小松本遙的28歲前男友大內拓實。兩人2024年分手後，大內不死心，秋天起就各種打探她的住址。警方在1月21日逮捕他，罪名是殺人。
據報導，大內承認犯案，但細節還在審理中。想想這前男友執念多深，跨年時居然潛入行兇，動機疑似復仇或感情糾紛。最詭異的是犯案工具：一個可愛玩偶！
案發前幾天，小松本遙收到包裹，裡頭是她喜歡的娃娃類型，寄到娘家。她不疑有他帶回家，誰知裡頭藏了GPS定位器，能傳位置給大內的手機。他就靠這找到門路，上門下手。
警方追查發現，這定位器是市售產品，容易買到，但用在犯罪上也太陰險了吧？小松本遙過去就曾求助警方。2015到2017年間，她因「人際糾紛」報案三次，警方有記錄，
但當時措施有限。案發前4天，她還匿名打電話問跟蹤騷擾怎麼辦，但因沒實名，無法深入處理。這讓人反思，國內暴力預防得再加強。茨城警方表示，已強化跟蹤案處理，
2025年類似報案增加20%。大內拓實背景普通，沒有前科，但警方懷疑他長期監視。逮捕時，他住附近，犯案後逃逸，但監視器和證據鎖定他。法院預計快速審理，檢方求重刑。
新潟大學犯罪學教授分析，這類感情犯罪常因執著酿禍，建議受害者及早求助。
哇,這事件提醒大家,感情糾紛千萬別小看,及早報警保護自己。如果你有類似煩惱,找朋友或專業機構聊聊,安全第一啊!
