日本：承諾投資美國5500億美元 雙方沒有歧見

（法新社東京1日電） 代表日本政府與美國協商關稅的特使赤澤亮正今天說，作為日美近期簽署的貿易協議的一部分，有關東京將投資5500億美元於美國，兩國之間「沒有歧見」。

白宮表示，依據美日協議降低關稅威脅的條款，東京將把這筆資金投資在美國。

韓國則在7月最後一刻與美國達成關稅協議，首爾同意投資美國3500億美元作為減免關稅的條件。

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們有日本的5500億美元，韓國是3500億美元，這些都是預付。」

不過，美日政府簽署的備忘錄並未明確要求立即付款，而是表示這筆資金將「不定期」支付。

備忘錄同時規定，華府一旦選定投資項目後，東京必須在45天內提供所需資金，否則可能面臨更高關稅。

赤澤亮正說，其實5500億美元中，只有1到2%屬於實際投資，其餘則為貸款及貸款擔保。

他今天受訪表示，華府「並不特別在意投資、貸款與擔保之間的差異」。

他告訴媒體：「我不認為雙方有任何歧見。為避免產生歧見，美方提出備忘錄，日本也作出回應，最後雙方簽署了這份文件。」

他還說：「備忘錄不是條約，也不具法律約束力。這只是一份行政性文件，載明雙方的共識，我相信雙方都有這樣的共識。」