宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
日本「抑制食慾噴霧」引起討論！伊勢神宮聯名的葡萄柚香味噴霧，噴一噴就自動吃少點？
世上竟然有一款噴霧，可以噴一噴就自動吃少點？日本伊勢神宮聯名品牌Oisesan繼「小人退散」淨化鹽噴霧爆紅後，再推「抑制食慾」噴霧，據指瞬間壓制饑餓衝動！
這款噴霧含葡萄柚成分，配合鹽與精油組合有助促進飽腹感，噴空間、噴手腕都可以。大家可以在餓或嘴饞的時候噴一口，心靈先被滿足，自然放生零食。送給正在減肥的朋友吧，絕對是最佳禮物（笑）
同場還有「抑制食慾」果凍，也許可以成為一眾減肥人士可以試試的東西。果凍支持幫助消化的多穀藻，結合植物發酵萃取物，用鹽、葡萄柚、芒果、洋甘菊等成分製作，聲稱有助排毒。
