【哈哈】明明日本那麼多抽菸人口，怎麼他們還是長壽大國呢？
有些人對吸菸是否影響壽命還是會感到困惑，像日本這個有名的長壽之國，抽菸的人也不少，但為什麼他們卻依然長壽呢？
原來是他們的吸菸方式與其他國家不同，也許這就是日本人吸菸還依然長壽的原因吧？老菸民們不妨學習下。
去過日本旅遊的人都知道，日本人非常講究禮節，在日本街頭是很難看到有人吸菸的。
因為在日本很多地方都是禁菸區，在禁菸區以外的地方抽菸，是要受到處罰的～
為了避免他人因自己而吸上二手菸，吸煙者大多會選擇一個人時才抽。
另外，日本也嚴令禁止向未成年人出售香菸，同時保護了未成年人的健康，避免早早染上菸癮。
很多日本人吸菸的目的主要為緩解壓力，很多日本的吸煙者其實平時是不太抽菸的，只有當壓力大或生氣時抽菸。
就算抽菸也不一定會整根抽完，在日本的垃圾桶中經常會發現只抽了幾口的菸頭。
這種習慣並不是浪費，而是因為靠越近香菸底部、有害物質濃度越高，對人體的危害越大
為了避免過多傷害，很多人都只抽三分之一就打住，這樣既可以享受抽菸的快樂，又不至給身體帶來過大的傷害。
可見，日本菸民吸食香菸的量其實比較少，能克制自己也是長壽的一個原因。
在香菸的選擇上，日本人會選擇混合型香菸，這種香菸所含菸草相對較少，煤焦油含量大於尼古丁含量。
這種煙抽起來會很刺鼻，所以很多人不深吸，對身體的危害也沒有那麼大，而且可以降低香菸的成癮性。
總之，吸菸沒有好處，但是如果實在戒不掉，那麼可以學學日本人的吸菸方式，同時也可以喝點幫助降解煙毒的魚腥草茶或是清肺茶來降低吸菸危害。
只要堅持這樣做下去，或許你也可以像日本菸民一樣長壽～
