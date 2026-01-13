日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬

近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最高可處２年以下有期徒刑，或處以日幣100萬円（約新台幣20.6萬元）罰款。食尚手搖祭，12品牌買一送一！

不能帶上飛機的東西

日本國土交通省官網指出，根據《航空法》規定，可能爆炸、易燃或對人和財物造成危害的物品被定義為「危險物品」，禁止其透過航空運輸或攜帶上機。然而，部分危險物品可作為隨身行李或托運行李運輸，不過必須遵守規定的數量限制。此外，考慮到劫機和恐怖活動的風險，刀具等可能成為「武器」的物品並不允許作為隨身行李帶入機艙。

無線離子夾可以帶上飛機嗎

日本國土交通省公告新版「登機危險物清單」，並針對無線充電式電捲棒進行說明，若內含可拆卸式鋰電池，電器本體可放入託運行李，電池則需隨身攜帶；若電池無法拆卸，則將全面禁止託運及攜帶上機。而針對傳統插電式電捲棒、有線離子夾等需插電使用的美髮電器，仍可隨身攜帶或託運，不受影響。

▲電池無法拆卸的無線電捲棒不可以帶上飛機。（圖片來源：日本國土交通省）

先確認手提、托運行李限制物品

這項新規定主要基於飛行安全考量，因鋰電池在特定情況下可能引發火災或爆炸風險。由於無線美髮電器近年深受旅客歡迎，新規定勢必影響民眾行李打包規畫，建議旅客出發前先向航空公司確認具體行李規定，以免在機場發生無法順利登機的困擾。

▲有線電棒捲、離子夾可以帶上飛機。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

日本國土交通省

網址：https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html

