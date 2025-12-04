日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯

日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？

據日本NHK電視台報導，日本百貨業協會進行實測，18間百貨公司開放一天10組客人打包剩食，

對此其他國家的人可能覺得沒什麼，但對於日本人來說可說是文化衝擊，要接受不容易。

不過有接受採訪的客人表示，「想想幫我們辛苦準備飯菜的人，要是能把食物打包帶走，其實也不錯啊。」、

「吃不下可能打包，惜福又省錢！」，而百貨公司主管則認為，打包剩食能有效減少處理廚餘成本。」。

日本面臨大漲價時代，業者都在為節省成本而煩惱，各出奇招為公司及消費者提供優惠的服務、產品及折扣，

超市擺出即期品，提供價格折扣優惠以便出清；食品宅配業者更擴建NG品回收廠，無法出貨的次級品，或剔除下來的邊角料，經過再挑選、加工、加熱，製成配菜等不同食材。