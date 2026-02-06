日本新幹線比時鐘更準時 英女皇四十七年前也曾坐過

英女皇伊莉莎白二世於2022年9月8日駕崩，全球一同悲傷致哀，而她在世時致力為世界和平作出努力。

日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫分享，伊莉莎白二世在1975年曾拜訪日本並乘坐新幹線，並力讚新幹線比時鐘更準時！

據稱英女皇在47年前的五月曾出訪日本，雖當時剛好遇到勞資糾紛，新幹線更全線罷工，但當她得知可以如期搭乘新幹線時，

不禁露出興奮表情，並期待已久「我聽說新幹線的時間比鐘錶還要準」，但這句話也給日方造成了巨大的壓力。

而英女皇搭乘當天不幸因暴雨，導致新幹線必須減速行駛，抵達名古屋站時已晚了2分鐘，加上女王的行李多達172個，在全部裝好發車時，已比預定晚了3分鐘。

之後新幹線雖然提速行駛，但在路過富士山附近時，為了讓女王仔細欣賞窗外的風景，列車又把時速降到90公里，導致通過靜岡縣三島車站時，已比預定時間還晚了2分鐘。

眼見距離東京車站只剩下120公里了，追回這2分鐘十分困難。當時聚集在東京車站5樓的新幹缐中央指令室的國鐵幹部們大多已經放棄，但高鐵的駕駛員仍持續努力，

在當時新幹線的最高時速是210公里，駕駛員則將最高時速提升到209公里，在保證安全、舒適的情況下，以1秒單位來計算每一次加速減速的時機，最終當「車輛準時通過有樂町站」的廣播傳到新幹線中央指令室時，現場爆出了巨大的掌聲和歡呼聲，新幹線也在當天下午1時56分準時駛入東京車站。

女王夫婦也十分滿意這次乘坐新幹線的體驗，帶著微笑踏上了歸途。