新潟溫泉黑熊鑽窗破壞廚房！ 3家族避2樓警方花時搜逃熊！

日黑熊闖溫泉旅館大冒險！3人躲樓上嚇破膽，專家說它忘了冬眠？

哎喲，這熊也太會挑地方了吧？2025年1月25日清晨，新潟縣阿賀野市出湯溫泉街一間老字號溫泉旅館，廚房突然冒出頭小黑熊！

當時館內沒客人，經營的3名家族成員正忙早餐，聽到動靜一看，熊先生正翻箱倒櫃找吃的。嚇得他們趕緊爬上2樓避難，報警求救。幸好熊沒追上來，大家平安無事。

警方8點趕到，花了1個半小時搜遍旅館每個角落，連天花板都檢查，結果熊不見蹤影。廚房一片狼藉，鍋碗瓢盆散落，食物被啃得亂七八糟。

調查發現，廚房窗戶早有破損沒修，黑熊大概從那兒鑽進去。阿賀野警署和市公所立刻加強周邊巡邏，提醒附近居民別單獨出門，尤其是清晨或晚上。

當地溫泉街本來遊客多，這次事件讓大家多留心點。專家分析，這小熊本該冬眠，卻跑到人類地盤覓食，可能是父母被獵殺，沒人教它怎麼過冬。

日本環境省數據顯示，2025年新潟熊出沒案增加，部分因食物短缺或棲地被開發。黑熊通常怕人，但小熊餓急了就亂闖。警方提醒，遇到熊別跑，慢慢後退，別盯它眼睛。

這事鬧得當地新聞熱議，有人笑說「熊來泡溫泉了」，也有人擔心旅館生意。出湯溫泉區以自然溫泉聞名，熊出沒其實不稀奇，但這次闖進廚房也太膽大。

Japhub小編有話說

哇，這熊闖旅館也太會找食了，旅館老闆嚇到腿軟吧？下次去溫泉玩，記得關窗鎖門，熊先生可別來當不速之客。如果你有熊出沒經驗，來分享你的逃生小撇步，一起笑鬧鬧！

