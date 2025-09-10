富士山酒店2025｜御殿場新開幕酒店：edit × seven富士山靚景房每晚人均$903起

今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
富士山景向來是遊日人氣住宿，近日就在富士御殿場有新酒店開幕，「edit × seven」乃高級酒店品牌「seven × seven」的全新姊妹酒店，房價只需$1,806起，即可以跟富士山的壯麗剪影朝夕相對。新酒店結合設計美學、感官享受與自然景致，每晚人均只需約$903起，絕對不可錯過。
飽覽富士山美景新酒店 每晚人均$903起
由「seven × seven」打造的全新姊妹品牌「edit × seven」首間酒店落戶御殿場，「edit × seven 富士御殿場」剛在9月1日開幕。酒店最大賣點是全館客房皆設有陽台，讓住客無需離房就能飽覽富士山美景，房價只需$1,806起，即人均$903起。酒店樓高十層，當中4樓以上的房型更可保證視野開闊，可看到富士山山景。房型選擇多達9種，從35平方米的標準客房到超過300平方米的頂樓套房，無論是情侶、家庭或朋友團體都能找到合適空間。部分房型更設有私人桑拿室，透過玻璃牆欣賞富士山的壯麗輪廓，隨時隨地放鬆身心。酒店亦設有寵物棟，提供6間寵物友善客房，並設有狗狗專屬活動區，讓毛孩在旅途中也能盡情放電。
本地食材創作料理餐廳 香氛桑拿
酒店有由人氣名店LATTE GRAPHIC監修的餐廳「BASE445」，以飯店所在地標高命名，主打使用當地食材的創意料理，並提供精選酒款，包括靜岡地區的精釀啤酒、日本酒及葡萄酒。健身愛好者可前往模擬海拔2,500米的低氧健身房「LOX-Fit」，體驗高海拔訓練的挑戰。而桑拿迷則不可錯過由「桑拿聖地・靜岡四季寺」創辦人之女笹野美紀惠監製的香氛桑拿室，配備芬蘭百年品牌METOS桑拿爐，提供正宗「ととのう（身心調整）」放鬆體驗。即使不入住，也可預約使用一樓的包廂桑拿，最多容納8人。
edit × seven 富士御殿場
價錢：$1,806起，人均$903起
edit × seven 富士御殿場
地址：靜岡縣御殿場市東田中 1179-1（地圖按此）
網址：按這裡
